Wybór Roberta Pattinsona na nowego Jamesa Bonda wywołał falę komentarzy w Hollywood. Aktor otrzymał gratulacje od dawnych współpracowników i innych gwiazd kina. Wśród nich znaleźli się między innymi Florence Pugh, Brad Pitt, Ralph Fiennes, Rami Malek i Elizabeth Debicki.
Gwiazdy zachwycone Pattinsonem
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Szczególnie ciepło o angażu wypowiedziała się Pugh
, która pracowała z Pattinsonem
przy "Diunie: Części trzeciej
". Aktorka stwierdziła: Ogromnie się cieszę, ponieważ od naprawdę dłuższego czasu był pierwszym wyborem w moim domu, jeśli chodzi o tę rolę. Jest niesamowicie utalentowany. Podejmuje zawodowe decyzje, których zupełnie się nie spodziewasz, a jego kariera rozwija się w tak wspaniały sposób i jest niezwykle wszechstronna. Bardzo się cieszę, że dostał tę rolę i to w dodatku w filmie Denisa.
Entuzjastyczna jest również Bryce Dallas Howard,
która miała okazję wystąpić z aktorem w sadze "Zmierzch
". W rozmowie z E! News określiła go jako prawdziwego artystę, który nie próbuje na siłę robić wrażenia na innych i po prostu pozostaje sobą. Dumny jest również inny kolega Pattinsona
z planu tej serii - Rami Malek
. Stwierdził, że cieszy się, że ludzie dostrzegają jego talent. Elizabeth Debicki
(z którą zagrał w "Tenet
") nazwała go z kolei zagadką, a zarazem człowiekiem pięknym, zabawnym i inteligentnym. Jest zachwycona jego angażem.
Nieco bardziej emocjonalnie na wiadomość zareagował Ralph Fiennes
, który sam występował w trzech filmach o Bondzie
jako M. Aktor przyznał, że wciąż jest przywiązany do Daniela Craiga
i trudno mu pogodzić się z jego odejściem. Później jednak zaznaczył, że Pattinson
jest świetnym aktorem i z pewnością poradzi sobie z nowym zadaniem (w innym wywiadzie żartobliwie zasugerował, że może to Pattinson
zagra Voldemorta w serialowym "Harrym Potterze
") Brad Pitt
dowiedział się o wyborze następcy Craiga
podczas premiery filmu "Dalsze perypetie Cliffa Bootha
". Początkowo był zaskoczony, ale szybko wyraził aprobatę. Pochwalił dotychczasowe decyzje zawodowe Pattinsona
, nazywając go autentycznym talentem i zasugerował, że on z kolei mógłby wcielić się w złoczyńcę. Gratulacje przekazał także Joseph Zada
, gwiazdor "Igrzysk śmierci: Wschodu słońca w dniu dożynek
". Dodał: To ulubiony aktor wszystkich młodych aktorów.
Głos zabrał też George Lazenby
, jeden z poprzednich odtworców roli Bonda
. Powitał Pattinsona
w "najbardziej ekskluzywnym klubie na świecie" i doradził, żeby czerpać z tego przyjemność.