Newsy Filmy Pattinson zabrał głos w sprawie prac nad "Batmanem 2". Chwali zastępcę Matta Reevesa
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Pattinson zabrał głos w sprawie prac nad "Batmanem 2". Chwali zastępcę Matta Reevesa

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Pattinson+zabra%C5%82+g%C5%82os+w+sprawie+prac+nad+%22Batmanem+2%22.+Chwali+zast%C4%99pc%C4%99+Matta+Reevesa-169321
Pattinson zabrał głos w sprawie prac nad &quot;Batmanem 2&quot;. Chwali zastępcę Matta Reevesa
źródło: materialy promocyjne
Robert Pattinson zabrał głos w sprawie zmian na planie kontynuacji "Batmana". Aktor przyznał, że cieszy się z pomocy Stevena Soderbergha, który przejął realizację zdjęć od Matta Reevesa. Reżyser musiał na pewien czas wycofać się z pracy nad filmem z powodów rodzinnych, ale pozostaje na stanowisku i nadal odpowiada za ostateczny kształt produkcji.

Pattinson komplementuje Soderbergha



pattinson-1.jpg Getty Images © Lia Toby


W rozmowie z GamesRadar+ Pattinson podkreślił, że docenia zaangażowanie Soderbergha, który zgodził się pomóc Reevesowi dokończyć zdjęcia: Bardzo się cieszę, że dołączył, żeby pomóc Mattowi. To niezwykle hojny gest, a do tego robi to w najwspanialszy sposób. Jest w tym całkowicie bezinteresowny. Matt włożył mnóstwo pracy w scenariusz, a my jesteśmy już prawie na finiszu. Steven zgłosił się, żeby pomóc mu zrealizować film, współpracować z nim i doprowadzić projekt do etapu montażu. To świetnie, że pomaga nam ktoś tak utalentowany.

Pattinson zdradził również, że produkcja filmu została wznowiona, a on sam ma pojawić się na planie za kilka dni.

Przypomnijmy - 5 października do sieci trafiła informacja, że zdjęcia do filmu zostały tymczasowo wstrzymane, ponieważ Reeves musiał skupić się na sprawach rodzinnych. Studio nie ujawniło szczegółów. Nie wiadomo też, czy przerwa wpłynie na datę premiery, zaplanowaną na 18 lutego 2028 roku.

Sam Reeves szybko wyjaśnił w mediach społecznościowych, że nie odchodzi z projektu. Podziękował Soderberghowi za pomoc w dokończeniu zdjęć, a szef DC Studios James Gunn potwierdził, że Reeves nadal pozostaje reżyserem filmu. Soderbergh ma współpracować z nim i ekipą, by nowe materiały płynnie połączyły się z już nakręconymi scenami.

W obsadzie "Batmana 2", oprócz Pattinsona, znaleźli się również Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance i Brian Tyree Henry. Do swoich ról powrócą także Colin Farrell jako Pingwin, Andy Serkis jako Alfred Pennyworth oraz Jeffrey Wright jako Gordon

"Batman" - zwiastun



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