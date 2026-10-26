Pattinson zabrał głos w sprawie prac nad "Batmanem 2". Chwali zastępcę Matta Reevesa

Robert Pattinson zabrał głos w sprawie zmian na planie kontynuacji "Batmana". Aktor przyznał, że cieszy się z pomocy Stevena Soderbergha, który przejął realizację zdjęć od Matta Reevesa. Reżyser musiał na pewien czas wycofać się z pracy nad filmem z powodów rodzinnych, ale pozostaje na stanowisku i nadal odpowiada za ostateczny kształt produkcji.
Pattinson komplementuje Soderbergha
Getty Images © Lia Toby
W rozmowie z GamesRadar+ Pattinson
podkreślił, że docenia zaangażowanie Soderbergha
, który zgodził się pomóc Reevesowi
dokończyć zdjęcia: Bardzo się cieszę, że dołączył, żeby pomóc Mattowi. To niezwykle hojny gest, a do tego robi to w najwspanialszy sposób. Jest w tym całkowicie bezinteresowny. Matt włożył mnóstwo pracy w scenariusz, a my jesteśmy już prawie na finiszu. Steven zgłosił się, żeby pomóc mu zrealizować film, współpracować z nim i doprowadzić projekt do etapu montażu. To świetnie, że pomaga nam ktoś tak utalentowany.
Pattinson zdradził również, że produkcja filmu została wznowiona, a on sam ma pojawić się na planie za kilka dni.
Przypomnijmy - 5 października do sieci trafiła informacja, że zdjęcia do filmu zostały tymczasowo wstrzymane, ponieważ Reeves
musiał skupić się na sprawach rodzinnych. Studio nie ujawniło szczegółów. Nie wiadomo też, czy przerwa wpłynie na datę premiery, zaplanowaną na 18 lutego 2028 roku.
Sam Reeves
szybko wyjaśnił w mediach społecznościowych, że nie odchodzi z projektu. Podziękował Soderberghowi
za pomoc w dokończeniu zdjęć, a szef DC Studios James Gunn
potwierdził, że Reeves
nadal pozostaje reżyserem filmu. Soderbergh
ma współpracować z nim i ekipą, by nowe materiały płynnie połączyły się z już nakręconymi scenami.
W obsadzie "Batmana 2
", oprócz Pattinsona
, znaleźli się również Scarlett Johansson
, Sebastian Stan
, Charles Dance
i Brian Tyree Henry.
Do swoich ról powrócą także Colin Farrell
jako Pingwin, Andy Serkis
jako Alfred Pennyworth oraz Jeffrey Wright
jako Gordon
"Batman" - zwiastun