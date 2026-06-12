"Pomoc domowa 2" zyskała nową gwiazdę. Oto ekranowy mąż Kirsten Dunst

Gwiazda serialu "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" Paul Anthony Kelly zdobył swoją pierwszą dużą rolę po przełomowym występie. Aktor dołączył do obsady "Pomocy domowej 2", kontynuacji kinowego hitu z Sydney Sweeney w roli głównej. Na ekranie partnerować mu będą także niedawno zaangażowana Kirsten Dunst oraz powracający w swojej roli Michele Morrone.
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Paul Anthony Kelly "Pomoc domowa 2"
to sequel psychologicznego thrillera z 2025 roku, który zarobił ponad 400 mln dolarów w światowym box office. Produkcja opiera się na drugiej części bestsellerowej serii "Housemaid" autorstwa Freidy McFadden
. Fabuła ponownie skupi się na Millie Calloway (Sydney Sweeney
), która podejmuje pracę u kolejnej zamożnej pary i zajmuje się sprzątaniem ich luksusowego penthouse’u. Kiedy raz za razem pan domu odmawia jej spotkania z pracodawczynią, pani Garrick (Kirsten Dunst
), Millie zaczyna podejrzewać mężczyznę, a wokół rodziny szybko narastają kolejne tajemnice. Kelly
wcieli się w Douglasa Garricka – bogatego, zamkniętego w sobie prezesa technologicznego imperium oraz kontrolującego męża schorowanej pani Garrick.
Za kamerą ponownie stanie Paul Feig
, a scenariusz napisze Rebecca Sonnenshine
. Oprócz Sydney Sweeney
do swojej roli wróci również Michele Morrone
, który ponownie zagra Enza. "Pomoc domowa 2"
trafi do szerokiej dystrybucji kinowej 17 grudnia 2027 roku.
Dla Kelly’ego to kolejny ważny krok w błyskawicznie rozwijającej się karierze. Aktor zwrócił na siebie uwagę rolą Johna F. Kennedy’ego Jr. w serialu "Love Story
" Ryana Murphy’ego
– kreacją, która zapewniła mu miejsce w rozmowach o tegorocznych nominacjach do nagród Emmy. Wkrótce zobaczymy go także w nowym sezonie "American Horror Story
", również sygnowanym nazwiskiem Murphy’ego.