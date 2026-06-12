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"Pomoc domowa 2" zyskała nową gwiazdę. Oto ekranowy mąż Kirsten Dunst

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Paul+Anthony+Kelly+do%C5%82%C4%85czy%C5%82+do+%22Pomocy+domowej+2%22.+Oto+ekranowy+m%C4%85%C5%BC+Kirsten+Dunst-167075
&quot;Pomoc domowa 2&quot; zyskała nową gwiazdę. Oto ekranowy mąż Kirsten Dunst
źródło: materialy promocyjne
Gwiazda serialu "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" Paul Anthony Kelly zdobył swoją pierwszą dużą rolę po przełomowym występie. Aktor dołączył do obsady "Pomocy domowej 2", kontynuacji kinowego hitu z Sydney Sweeney w roli głównej. Na ekranie partnerować mu będą także niedawno zaangażowana Kirsten Dunst oraz powracający w swojej roli Michele Morrone.

GettyImages-2279532685.jpg Getty Images © Rodin Eckenroth
Paul Anthony Kelly

"Pomoc domowa 2" w drodze



"Pomoc domowa 2" to sequel psychologicznego thrillera z 2025 roku, który zarobił ponad 400 mln dolarów w światowym box office. Produkcja opiera się na drugiej części bestsellerowej serii "Housemaid" autorstwa Freidy McFadden. Fabuła ponownie skupi się na Millie Calloway (Sydney Sweeney), która podejmuje pracę u kolejnej zamożnej pary i zajmuje się sprzątaniem ich luksusowego penthouse’u. Kiedy raz za razem pan domu odmawia jej spotkania z pracodawczynią, pani Garrick (Kirsten Dunst), Millie zaczyna podejrzewać mężczyznę, a wokół rodziny szybko narastają kolejne tajemnice.

Kelly wcieli się w Douglasa Garricka – bogatego, zamkniętego w sobie prezesa technologicznego imperium oraz kontrolującego męża schorowanej pani Garrick.

Za kamerą ponownie stanie Paul Feig, a scenariusz napisze Rebecca Sonnenshine. Oprócz Sydney Sweeney do swojej roli wróci również Michele Morrone, który ponownie zagra Enza.

"Pomoc domowa 2" trafi do szerokiej dystrybucji kinowej 17 grudnia 2027 roku.

Paul Anthony Kelly w przełomowej roli w antologii "Love Story" – zobacz zwiastun



Dla Kelly’ego to kolejny ważny krok w błyskawicznie rozwijającej się karierze. Aktor zwrócił na siebie uwagę rolą Johna F. Kennedy’ego Jr. w serialu "Love Story" Ryana Murphy’ego – kreacją, która zapewniła mu miejsce w rozmowach o tegorocznych nominacjach do nagród Emmy. Wkrótce zobaczymy go także w nowym sezonie "American Horror Story", również sygnowanym nazwiskiem Murphy’ego.



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