To będzie najlepszy serial Marvela? Imponujący zwiastun "VisionQuest"

Serialowy tryptyk Marvela i Disney+ dobiega końca. W piątek, na D23, zaprezentowano zwiastun serialu "VisionQuest".
Vision szuka sensu życia "VisionQuest"
zamyka cykl serialowy rozpoczęty ponad pięć lat temu przez "WandaVision"
. Jego kontynuacją był serial "To zawsze Agatha"
.
W "VisionQuest" Paul Bettany
powraca jako Vision
. W obsadzie są też inni starzy znajomi, jak James Spader
(jako Ultron
) oraz Faran Tahir
(jako Raz z pierwszego "Iron Mana
").
Nowy serial zadebiutuje na Disney+ 14 października.
W "VisionQuest"
główny bohater ukrywa się po tym, jak zbiegł tym, którzy chcieli zrobić z niego broń. Szukając nowego miejsca dla siebie oraz sensu istnienia, konsultuje z różnymi personami AI zapisanymi w swoim oprogramowaniu, jak F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. oraz Ultron. Jego spokojna egzystencja zostaje zaburzona, kiedy ogłoszona zostaje nagroda za jego głowę. Teraz musi uciekać. Towarzyszy mu tajemniczy chłopak Thomas Shepard, który być może jest reinkarnacją jego syna...
Zwiastun serialu "VisionQuest"