Paul Bettany zagra podstarzałą gwiazdę popu w filmie twórcy "Legionu"

"Variety" informuje, że Paul Bettany zagra podstarzałą gwiazdę muzyki pop w komedii "It's Alright", do której współtworzył również scenariusz. Aktor, którego aktualnie możemy oglądać w "VisionQuest", wystąpi u boku Ashy Banks, Colina Firtha i Gugu Mbatha-Raw. Reżyserią zajmie się Scott Stewart, który ponownie spotka się z Bettanym po wspólnej pracy przy filmach "Legion" i "Ksiądz".
Jest zarys fabuły "It's Alright"
Bettany Getty Images © Jim Dyson
wcieli się w Petera Sayera, muzyka stojącego na skraju finansowej ruiny. Wszystko zmienia list, z którego dowiaduje się o istnieniu swojej 19-letniej córki Georgie (Banks
, na zdjęciu powyżej). Dziewczyna nie ma pojęcia, kim jest jej ojciec, a sama marzy o karierze piosenkarki i autorki tekstów. Peter jedzie do jej rodzinnego miasta, gdzie obserwuje jej występ. Pod wrażeniem talentu Georgie, w przypływie paniki podaje się za producenta muzycznego. Następnie zabiera córkę do Londynu, obiecując wspólną pracę nad jej demo. Współpraca artystyczna zbliża ich do siebie, a Georgie pomaga Peterowi odbudować karierę. Kiedy jednak wspierający jego powrót do branży wpływowy przedstawiciel przemysłu muzycznego zaczyna naciskać na komercyjny kierunek, bohater musi zdecydować, czy ważniejszy jest sukces, czy ochrona tego, co udało mu się stworzyć razem z córką.
Choć "It's Alright"
nie będzie musicalem, produkcja ma zawierać liczne oryginalne piosenki wykonywane przez Banks
, Bettany'ego
i innych członków obsady. Banks
napisze także utwory dla swojej bohaterki. Za ścieżkę dźwiękową odpowiadać będzie Marius de Vries
, laureat nagrody BAFTA
, znany między innymi z pracy przy "La La Land
" i "Moulin Rouge!
". Album z muzyką do filmu wyda Universal Music.
Scenariusz napisali Bettany
i Stewart
. Twórcy opisują projekt jako opowieść o drugich szansach oraz sile muzyki, która potrafi leczyć, inspirować i zbliżać ludzi. Zdjęcia mają rozpocząć się na początku 2027 roku. Sprzedażą praw do filmu na rynkach międzynarodowych zajmie się Protagonist Pictures, a za dystrybucję w Stanach Zjednoczonych odpowiada CAA Media Finance.
"Legion" - zwiastun