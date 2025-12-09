Newsy Filmy "Niezastąpiony" Paul Dano z kolejną rolą. Zagra u twórcy "Ojca" i "Syna"
Filmy

"Niezastąpiony" Paul Dano z kolejną rolą. Zagra u twórcy "Ojca" i "Syna"

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Paul+Dano+zagra+w+filmie+%22Bunker%22+Floriana+Zellera-164277
&quot;Niezastąpiony&quot; Paul Dano z kolejną rolą. Zagra u twórcy &quot;Ojca&quot; i &quot;Syna&quot;
źródło: Getty Images
autor: Stephane Cardinale - Corbis
Florian Zeller, twórca filmów "Ojciec" oraz "Syn" pracuje aktualnie nad nowym projektem - "Bunker", w którym główne role grają Javier Bardem i Penélope Cruz. Do obsady dołączył Paul Dano, choć nie wiadomo jeszcze, w kogo dokładnie się wcieli.

O czym opowie nowy film Zellera?



GettyImages-2234087841.jpg Getty Images © Steve Russell


Historia w "Bunker" opowiada o architekcie, który przyjmuje moralnie wątpliwe zlecenie: budowę bunkra dla miliardera z branży technologicznej. Decyzja ta zaczyna odbijać się na jego życiu prywatnym, a żona – po 17 latach małżeństwa – coraz bardziej wątpi w ich relację. Film określany jest jako thriller badający emocjonalne i moralne dylematy pary żyjącej w świecie naznaczonym napięciami, lękami i wątpliwościami współczesności. Prace na planie już trwają. W obsadzie są także Stephen Graham i Patrick Schwarzenegger

Nazwisko Dano w ostatnich dniach często pojawia się w sieci po tym, jak Quentin Tarantino nazwał go najgorszym aktorem w Gildii Aktorów Ekranowych. Teza reżysera wywołała oburzenie wśród innych gwiazd, które w odpowiedzi zaczęły komplementować Dano i pisać w mediach społecznościowych o jego wyjątkowym talencie. Także Zeller przekazał w oświadczeniu, że Dano imponuje mu jako aktor; nazwał go unikalnym i niezastąpionym. 

"Bunker" to trzeci filmowy projekt Floriana Zellera. Jego "Ojciec" wzbudził uznanie krytyków i przyniósł Anthony'emu Hopkinsowi Oscara. "Syn" z udziałem Hugh Jackmana i Vanessy Kirby spotkał się jednak z chłodniejszym przyjęciem. Oba filmy oparte były na sztukach Zellera



Bunker  (2027)

 Bunker

Najnowsze Newsy

Filmy

"Krzyk 7". Jak wyglądał pomysł na film przed zwolnieniem Melissy Barrery?

2 komentarze
Wideo

The Asylum zaprasza na Pandorę już teraz [ZWIASTUN]

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Wyścig po Oscary 2026: "Grzesznicy" gonią Andersona

2 komentarze
Seriale Telewizja

"Ranczo": miliony Polaków czekały na ten moment. Będą nowe odcinki

30 komentarzy
Inne Filmy

SZOK! Paramount Skydance oferuje 108 MILIARDÓW za WBD

41 komentarzy
Filmy Multimedia

Hazard, gangsterka, lata 90. w zwiastunie filmu "Wielka Warszawska"

4 komentarze
Seriale Festiwale i nagrody Filmy

Złote Globy 2026: "Jedna bitwa po drugiej" faworytem

50 komentarzy