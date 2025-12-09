"Niezastąpiony" Paul Dano z kolejną rolą. Zagra u twórcy "Ojca" i "Syna"

Florian Zeller, twórca filmów "Ojciec" oraz "Syn" pracuje aktualnie nad nowym projektem - "Bunker", w którym główne role grają Javier Bardem i Penélope Cruz. Do obsady dołączył Paul Dano, choć nie wiadomo jeszcze, w kogo dokładnie się wcieli.
O czym opowie nowy film Zellera?
Getty Images © Steve Russell
Historia w "Bunker"
opowiada o architekcie, który przyjmuje moralnie wątpliwe zlecenie: budowę bunkra dla miliardera z branży technologicznej. Decyzja ta zaczyna odbijać się na jego życiu prywatnym, a żona – po 17 latach małżeństwa – coraz bardziej wątpi w ich relację. Film określany jest jako thriller badający emocjonalne i moralne dylematy pary żyjącej w świecie naznaczonym napięciami, lękami i wątpliwościami współczesności. Prace na planie już trwają. W obsadzie są także Stephen Graham
i Patrick Schwarzenegger
.
Nazwisko Dano
w ostatnich dniach często pojawia się w sieci po tym, jak Quentin Tarantino
nazwał go najgorszym aktorem w Gildii Aktorów Ekranowych. Teza reżysera wywołała oburzenie wśród innych gwiazd, które w odpowiedzi zaczęły komplementować Dano
i pisać w mediach społecznościowych o jego wyjątkowym talencie. Także Zeller przekazał w oświadczeniu, że Dano imponuje mu jako aktor; nazwał go unikalnym i niezastąpionym. "Bunker"
to trzeci filmowy projekt Floriana Zellera
. Jego "Ojciec
" wzbudził uznanie krytyków i przyniósł Anthony'emu Hopkinsowi Oscara
. "Syn
" z udziałem Hugh Jackmana
i Vanessy Kirby
spotkał się jednak z chłodniejszym przyjęciem. Oba filmy oparte były na sztukach Zellera
.