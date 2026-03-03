Newsy Filmy Paul Giamatti zmierzy się z morderczym tajnym stowarzyszeniem
Paul Giamatti zmierzy się z morderczym tajnym stowarzyszeniem

źródło: Getty Images
Deadline poinformowało, że  Paul Giamatti wraca do kina grozy - zagra w nowym horrorze zatytułowanym "Boutique". 

O czym opowie "Boutique"?



GettyImages-2250430576.jpg Getty Images © Alexandre Schneider


Aktor wcieli się w postać Calvina - amerykańskiego turysty, który trafia do mrocznego nadmorskiego miasteczka w Anglii, będącego inspiracją dla twórczości jego ulubionego, stroniącego od towarzystwa pisarza. Na miejscu odkrywa, że w mieście swoje wpływy ma mordercze tajne stowarzyszenie. 

Zdjęcia mają ruszyć latem. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Jim Gavin, twórca serialu "Lodge 49". "Boutique" będzie jego pełnometrażowym debiutem fabularnym. Giamatti nie tylko zagra główną rolę, ale również wyprodukuje film wraz z Danem Careyem poprzez ich firmę Touchy Feely Films. Projekt współtworzą także James Harris i Mark Lane z Tea Shop Productions oraz Guy Danella z XYZ Films, które zajmie się finansowaniem i sprzedażą międzynarodową.

Giamatti nie kryje entuzjazmu. W oświadczeniu stwierdził: "Jestem niesamowicie podekscytowany tym projektem. To jeden z najlepszych scenariuszy, jakie czytałem - straszny, zabawny, dziwaczny i zaskakująco poruszający".

Aktora w ostatnich latach mogliśmy oglądać między innymi w "Przesileniu zimowym" (które przyniosło mu nominację do Oscara" oraz w serialu "Czarne lustro". W przyszłości zobaczymy go w nowym filmach Jesse'ego Eisenberga oraz Toma McCarthy'ego

"Przesilenie zimowe" - zwiastun




