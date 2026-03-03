Paul Giamatti zmierzy się z morderczym tajnym stowarzyszeniem

Deadline poinformowało, że Paul Giamatti wraca do kina grozy - zagra w nowym horrorze zatytułowanym "Boutique". TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
O czym opowie "Boutique"?
Getty Images © Alexandre Schneider
Aktor wcieli się w postać Calvina - amerykańskiego turysty, który trafia do mrocznego nadmorskiego miasteczka w Anglii, będącego inspiracją dla twórczości jego ulubionego, stroniącego od towarzystwa pisarza. Na miejscu odkrywa, że w mieście swoje wpływy ma mordercze tajne stowarzyszenie.
Zdjęcia mają ruszyć latem. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Jim Gavin
, twórca serialu "Lodge 49
". "Boutique"
będzie jego pełnometrażowym debiutem fabularnym. Giamatti
nie tylko zagra główną rolę, ale również wyprodukuje film wraz z Danem Careyem
poprzez ich firmę Touchy Feely Films. Projekt współtworzą także James Harris
i Mark Lane
z Tea Shop Productions oraz Guy Danella
z XYZ Films, które zajmie się finansowaniem i sprzedażą międzynarodową. Giamatti
nie kryje entuzjazmu. W oświadczeniu stwierdził: "Jestem niesamowicie podekscytowany tym projektem. To jeden z najlepszych scenariuszy, jakie czytałem - straszny, zabawny, dziwaczny i zaskakująco poruszający".
Aktora w ostatnich latach mogliśmy oglądać między innymi w "Przesileniu zimowym
" (które przyniosło mu nominację do Oscara" oraz w serialu "Czarne lustro". W przyszłości zobaczymy go w nowym filmach Jesse'ego Eisenberga
oraz Toma McCarthy'ego
.
