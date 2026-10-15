"Test Drive" Paula Greengrassa zjeżdża do garażu. Reżyser rezygnuje z filmu

Smutna wiadomość dla fanów samochodowych thrillerów i reżyserskiej twórczości Paula Greengrassa. Jak donosi portal World of Reel, po dwóch latach intensywnych prac przyszłość projektu "Test Drive" staje pod znakiem zapytania. Wszystko przez wycofanie się Paula Greengrassa z planów realizacji filmu. Według dziennikarzy powodem okazał się problem ze znalezieniem odpowiedniego aktora do pierwszoplanowej roli tej sensacyjnej produkcji.
Paul Greengrass porzuca "Test Drive". Dlaczego?
Przypomnijmy całą historię: dwa lata temu studio 20th Century zakupiło scenariusz Matta Venne'a
, który chwilę wcześniej trafił na prestiżową Black List – wykaz najlepszych, niezrealizowanych scenariuszy Hollywood. W tamtym czasie dziennikarze informowali o licytacji pomiędzy dużymi amerykańskimi wytwórniami, którą wygrało właśnie studio 20th Century. Na początku tego roku przedstawiciele wytwórni połączyli z projektem Paula Greengrassa
, udowadniając tym samym ambicję stworzenia czegoś interesującego na podstawie tekstu Venne'a
.
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Andrew Garfield i Paul Greengrass na premierze "Rebelii"
Scenariusz opowiadał historię spłukanego handlarza samochodów z Los Angeles, który pewnego dnia zabiera tajemniczego klienta na jazdę próbną jednym ze swoich aut. Ta prędko okazuje się czymś więcej niż zwykłym sprawdzeniem mocy pojazdu. Mężczyzna z pomocą sprzedawcy rozpoczyna bowiem niebezpieczną serię przestępstw.
Dziennikarze informują, że powodem wycofania się Greengrassa
z projektu była niemożność w obsadzeniu dwóch głównych ról. Reżyser zdawał sobie sprawę, że aby film stał się hitem, potrzebuje dwóch topowych aktorów, którzy nadaliby odpowiedni charakter ekranowej relacji. Greengrass
widział w tych rolach między innymi Timothéego Chalameta
i Michaela B. Jordana
. Żaden z nich nie był jednak zainteresowany udziałem w "Test Drive", a nie znajdując odpowiedniego zastępstwa, Greengrass
postanowił rozwiązać umowę i skoncentrować się na innych projektach. Przyszłość "Test Drive" na razie pozostaje więc niepewna.
Przypomnijmy, że Paul Greengrass
znajduje się obecnie w jednym z najbardziej płodnych momentów swojej reżyserskiej kariery. W zeszłym roku premierę miał jego film "Zaginiony autokar
", miesiąc temu w USA do kin trafiła z kolei historyczna "Rebelia
" z Andrew Garfieldem
w roli głównej.
"Rebelia" – zwiastun filmu