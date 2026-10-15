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"Test Drive" Paula Greengrassa zjeżdża do garażu. Reżyser rezygnuje z filmu

World of Reel / autor: /
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&quot;Test Drive&quot; Paula Greengrassa zjeżdża do garażu. Reżyser rezygnuje z filmu
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Smutna wiadomość dla fanów samochodowych thrillerów i reżyserskiej twórczości Paula Greengrassa. Jak donosi portal World of Reel, po dwóch latach intensywnych prac przyszłość projektu "Test Drive" staje pod znakiem zapytania. Wszystko przez wycofanie się Paula Greengrassa z planów realizacji filmu. Według dziennikarzy powodem okazał się problem ze znalezieniem odpowiedniego aktora do pierwszoplanowej roli tej sensacyjnej produkcji.

Paul Greengrass porzuca "Test Drive". Dlaczego?



Przypomnijmy całą historię: dwa lata temu studio 20th Century zakupiło scenariusz Matta Venne'a, który chwilę wcześniej trafił na prestiżową Black List – wykaz najlepszych, niezrealizowanych scenariuszy Hollywood. W tamtym czasie dziennikarze informowali o licytacji pomiędzy dużymi amerykańskimi wytwórniami, którą wygrało właśnie studio 20th Century. Na początku tego roku przedstawiciele wytwórni połączyli z projektem Paula Greengrassa, udowadniając tym samym ambicję stworzenia czegoś interesującego na podstawie tekstu Venne'a.

GettyImages-2293266464.jpg Getty Images © Matt Winkelmeyer
Andrew Garfield i Paul Greengrass na premierze "Rebelii"


Scenariusz opowiadał historię spłukanego handlarza samochodów z Los Angeles, który pewnego dnia zabiera tajemniczego klienta na jazdę próbną jednym ze swoich aut. Ta prędko okazuje się czymś więcej niż zwykłym sprawdzeniem mocy pojazdu. Mężczyzna z pomocą sprzedawcy rozpoczyna bowiem niebezpieczną serię przestępstw.

Dziennikarze informują, że powodem wycofania się Greengrassa z projektu była niemożność w obsadzeniu dwóch głównych ról. Reżyser zdawał sobie sprawę, że aby film stał się hitem, potrzebuje dwóch topowych aktorów, którzy nadaliby odpowiedni charakter ekranowej relacji. Greengrass widział w tych rolach między innymi Timothéego Chalameta i Michaela B. Jordana. Żaden z nich nie był jednak zainteresowany udziałem w "Test Drive", a nie znajdując odpowiedniego zastępstwa, Greengrass postanowił rozwiązać umowę i skoncentrować się na innych projektach. Przyszłość "Test Drive" na razie pozostaje więc niepewna.

Przypomnijmy, że Paul Greengrass znajduje się obecnie w jednym z najbardziej płodnych momentów swojej reżyserskiej kariery. W zeszłym roku premierę miał jego film "Zaginiony autokar", miesiąc temu w USA do kin trafiła z kolei historyczna "Rebelia" z Andrew Garfieldem w roli głównej.

"Rebelia" – zwiastun filmu


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