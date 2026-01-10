Newsy Paul Haggis zamyka głośną sprawę o gwałt. Ugoda kosztowała go miliony
The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Paul+Haggis+zamyka+g%C5%82o%C5%9Bn%C4%85+spraw%C4%99+o+gwa%C5%82t.+Ugoda+kosztowa%C5%82a+go+miliony-164657
źródło: Getty Images
autor: Sebastian Reuter
Paul Haggis, reżyser m.in. "Miasta gniewu" i "Miast miłości", zawarł ugodę w sprawie cywilnej o gwałt, którą wytoczyła mu była publicystka filmowa Haleigh Breest. Reżyser i scenarzysta zapłaci ponad 1,9 mln dolarów, żeby zakończyć trwający od lat spór sądowy.

Paul Haggis – sprawa o gwałt



Breest oskarżyła Haggisa o gwałt i zmuszenie jej do seksu oralnego w jego nowojorskim mieszkaniu w 2013 roku. Od początku twórca nie przyznawał się do zarzutów. W 2022 roku ława przysięgłych stanęła po stronie kobiety, zasądzając ok. 7,5 mln dolarów odszkodowania, do czego sędzia dorzucił kolejne 2,8 mln kosztów prawnych. Problem w tym, że pieniędzy praktycznie nie było z czego ściągnąć – stąd ugoda na znacznie niższą kwotę.

"Miasto gniewu"
Sprawa Haggisa była jedną z głośniejszych historii z czasów #MeToo, tym bardziej że sam twórca publicznie potępiał wcześniej zachowanie Harveya Weinsteina

Ten człowiek mnie zgwałcił, a światu pokazuje się jako obrońca kobiet – mówiła Breest, tłumacząc, dlaczego zdecydowała się na proces.

W trakcie rozprawy zeznawały też cztery inne kobiety, które opowiadały o nachalnych i niechcianych zachowaniach seksualnych ze strony Haggisa na przestrzeni lat, choć żadna z nich nie wniosła osobnego pozwu.

Wyrok w jego sprawie zapadł w podobnym czasie, gdy nowojorski sąd uniewinnił Kevin Spaceya od zarzutów molestowania, a w Los Angeles skazani zostali Harvey Weinstein oraz Danny Masterson.

Haggis – autor scenariusza do "Za wszelką cenę" i reżyser "Miasta gniewu" – twierdził, że walka sądowa pochłonęła wszystkie jego oszczędności. W 2024 roku wycofał apelacje. Ugoda formalnie zamyka sprawę, choć jej cień na jego filmowej karierze raczej już zostanie.

"Za wszelką cenę" – zobacz zwiastun





