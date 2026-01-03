Paul Mescal chce zrobić sobie przerwę od grania w filmach

Czy Paul Mescal występuje ostatnio za często? Aktor, którego na przestrzeni ostatnich lat widzieliśmy m.in. w "Aftersun", "Dobrych nieznajomych" i "Gladiatorze II" uważa, że tak. Lada chwila do polskich kin wejdzie "Hamnet" z jego udziałem, a aktor ma nadzieję zniknąć na jakiś czas, kiedy zakończy obowiązki promocyjne wokół tego filmu.
Paul Mescal będzie dawkował sobie role
To trwa już dla mnie pięć czy sześć lat i czuję, że miałem wielkie szczęście. Ale uczę się też, że nie wydaje mi się, bym mógł dalej pracować tak dużo Getty Images © Emma McIntyre/EveryStory2025 /
, przyznał Paul Mescal
w wywiadzie dla "Guardiana"
Aktor, zapytany, czy ma na myśli dawkowanie występów, odparł: Tak myślę. Muszę zacząć to robić. Na pewno. Ale dawkowanie niekoniecznie oznacza "mniej". Oznacza raczej nauczenie się, że takie filmy jak "The History of Sound" kosztują mnie więcej. Nie da się wracać raz za razem, licząc, że regularnie będę dostarczał coś, z czego jestem dumny. Nie wiem na razie, jak wyglądałoby takie dawkowanie. Tęsknie za byciem na scenie, więc może być tak, że przez kilka lat będę grał tylko w teatrze. Mam też sprawy w życiu osobistym, którymi chciałbym się zająć. Kiedy skończę promować "Hamneta", mam nadzieję, że nikt mnie nie zobaczy aż do 2028 roku, kiedy wyjdzie film o Beatlesach. Ludzie odpoczną ode mnie, a ja odpocznę od nich
, podsumował aktor.
W 2028 roku premierę będą miały cztery filmy o zespole The Beatles
, w których Mescal
wystąpi jako Paul McCartney
. Reżyseruje Sam Mendes
.
"Hamnet" – zwiastun
O czym opowiada "Hamnet"?
Anglia, rok 1580. Zubożały nauczyciel łaciny William Szekspir poznaje niezależną duchem Agnes. Para zakochuje się w sobie i rozpoczyna gorący romans, który prowadzi do ślubu i narodzin trójki dzieci. Jednak gdy Will wyrusza do odległego Londynu, aby rozwinąć swoją karierę teatralną, Agnes zostaje sama ze wszystkimi domowymi obowiązkami. Kiedy dochodzi do tragedii, niegdyś silna więź między małżonkami zostaje poddana próbie, a ich wspólne doświadczenia stają się inspiracją do stworzenia ponadczasowego arcydzieła Szekspira, "Hamleta".