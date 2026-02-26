Newsy Filmy Plejada gwiazd w nowym filmie twórcy "Spotlight"
Tom McCarthy - twórca oscarowego "Spotlight" - szykuje nowy film, a do sieci trafiły informacje o obsadzie tej produkcji. Wygląda ona imponująco. Kogo zobaczymy na ekranie?

Gwiazdorska obsada



GettyImages-1163754974.jpg Getty Images © Stefania D'Alessandro


W niezatytułowanym jeszcze projekcie wystąpią Paul Rudd ("Ant-Man"), Evan Peters ("American Horror Story", Amy Ryan ("Birdman"), Paul Giamatti ("Przesilenie zimowe"), John Turturro ("Rozdzielenie"), Tatiana Maslany ("Mecenas She-Hulk") oraz Jason Clarke ("Oppenheimer"). Zdjęcia do filmu ruszają w przyszłym miesiącu. Projekt określany jest jako mroczny komediodramat.

Scenariusz powstał na podstawie książki Nathaniela Richa "Losing Earth". To oparta na faktach historia rozgrywająca się w 1980 roku w nadmorskim kurorcie na Florydzie. Dwudziestu ekspertów - naukowców, aktywistów i polityków - spotyka się tam, by omówić narastający problem emisji CO₂ i jego wpływu na klimat. Mają jedno zadanie zlecone przez Kongres: przygotować wspólne stanowisko i rekomendacje działań. Szybko okazuje się, że osiągnięcie porozumienia jest znacznie trudniejsze, niż mogłoby się wydawać.

Adaptację przygotowali Thomas Bidegain, Noé Debré oraz sam McCarthy. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się m.in. Matt Damon i Ben Affleck, a także dokumentalista Alex Gibney. Za zdjęcia odpowiada Stuart Dryburgh, a montażem zajmie się Jane Rizzo, który pracował przy "Sukcesji".

