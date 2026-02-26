Plejada gwiazd w nowym filmie twórcy "Spotlight"

Tom McCarthy - twórca oscarowego "Spotlight" - szykuje nowy film, a do sieci trafiły informacje o obsadzie tej produkcji. Wygląda ona imponująco. Kogo zobaczymy na ekranie?
Gwiazdorska obsada
Getty Images © Stefania D'Alessandro
W niezatytułowanym jeszcze projekcie wystąpią Paul Rudd
("Ant-Man
"), Evan Peters
("American Horror Story
", Amy Ryan
("Birdman
"), Paul Giamatti
("Przesilenie zimowe
"), John Turturro
("Rozdzielenie
"), Tatiana Maslany
("Mecenas She-Hulk
") oraz Jason Clarke
("Oppenheimer
"). Zdjęcia do filmu ruszają w przyszłym miesiącu. Projekt określany jest jako mroczny komediodramat. Scenariusz powstał na podstawie książki Nathaniela Richa "Losing Earth".
To oparta na faktach historia rozgrywająca się w 1980 roku w nadmorskim kurorcie na Florydzie. Dwudziestu ekspertów - naukowców, aktywistów i polityków - spotyka się tam, by omówić narastający problem emisji CO₂ i jego wpływu na klimat. Mają jedno zadanie zlecone przez Kongres: przygotować wspólne stanowisko i rekomendacje działań. Szybko okazuje się, że osiągnięcie porozumienia jest znacznie trudniejsze, niż mogłoby się wydawać.
Adaptację przygotowali Thomas Bidegain
, Noé Debré
oraz sam McCarthy
. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się m.in. Matt Damon
i Ben Affleck
, a także dokumentalista Alex Gibney
. Za zdjęcia odpowiada Stuart Dryburgh
, a montażem zajmie się Jane Rizzo
, który pracował przy "Sukcesji
".
