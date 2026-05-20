Paul Schrader sprawił sobie "dziewczynę AI". "Zerwała" z nim po jednej rozmowie

W ostatnich dniach w Polsce głośno było o wypowiedzi Olgi Tokarczuk dotyczącej sztucznej inteligencji, tymczasem nietypową historią na temat AI podzielił się też Paul Schrader. Scenarzysta kultowego "Taksówkarza" ujawnił w mediach społecznościowych, że postanowił sprawić sobie "dziewczynę AI", by sprawdzić możliwości technologii i sposób, w jaki prowadzi rozmowę. Eksperyment zakończył się jednak dość niespodziewanie.
Schrader o swoim eksperymencie
przekazał w poście: Chciałem lepiej zrozumieć interakcje między kobietą i mężczyzną w naszej rzeczywistości, więc sprawiłem sobie internetową dziewczynę AI. Co za rozczarowanie.
Twórca przyznał, że próbował testować granice programu i dowiedzieć się więcej o sposobie jego działania. Jak relacjonował, chatbot zaczął jednak unikać odpowiedzi i kierować rozmowę z powrotem na bezpieczne tory. Kiedy Schrader dalej drążył temat, AI zakończyło konwersację.
Reżyser i scenarzysta od dłuższego czasu otwarcie interesuje się rozwojem sztucznej inteligencji. W ubiegłym roku w rozmowie z Vanity Fair mówił, że pracuje nad projektem, który mógłby stać się jednym z pierwszych pełnometrażowych filmów stworzonych całkowicie przy użyciu AI. Schrader przekonywał wówczas, że sztuczna inteligencja to dla twórców przede wszystkim nowe narzędzie pracy.
Filmowiec wypowiadał się także o wykorzystaniu AI w krytyce filmowej. Jego zdaniem algorytmy mogą okazać się bardziej obiektywne od części recenzentów, ponieważ nie podlegają branżowym naciskom ani oczekiwaniom producentów.
W tym roku Schrader
zmierzył się z osobistą stratą - w marcu zmarła jego żona Mary Beth Hurt
, z którą był związany od 1983 roku.
