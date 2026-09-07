Paul Schrader zrobi film z AI, bo żaden aktor nie chciał w nim zagrać

Paul Schrader zapowiada, że jednym z jego kolejnych projektów filmowych będzie kryminał "Three Guns at Dawn". Obraz zostanie wygenerowany przez sztuczną inteligencję, a w jednym z ostatnich wywiadów reżyser wyjaśnił, dlaczego tak się stanie.
Aktorzy uznali film za rasistowski, reżyser zrobi go bez nich
"Three Guns at Dawn" to projekt, o którym Schrader myśli już od dłuższego czasu. Jest to historia trójki czarnoskórych braci: skorumpowanego gliny, seryjnego mordercy i narkotykowego gangstera. Wszyscy trzej nienawidzą się z całego serca. Akcja kryminału miała rozgrywać się na osiedlu zamieszkałym przez Afroamerykanów.
Kiedy jednak Paul Schrader wysłał scenariusz aktorom z ofertą ról, wszyscy mu odmówili.
Wysłaliśmy to do aktorów, ale żaden czarnoskóry aktor nie chciał zagrać w filmie, w którym nie ma dobrych czarnoskórych postaci. I projekt niejako umarł. Ale potem pojawiło się AI i nie potrzebowałem już czarnoskórych aktorów [...] Tworzymy ich! - powiedział reżyser w wywiadzie dla portalu The Playlist.
Pierwotnie Schrader nie chciał reżyserować "Three Guns at Dawn". Obawiał się oskarżeń o "przywłaszczenie kulturowe". Dlatego też chciał, żeby za kamerą stanął Antoine Fuqua. Ten jednak chciał być tylko producentem, więc Schrader zgodził się zostać współreżyserem, jeśli jego partnerem będzie inny czarnoskóry filmowiec.
Wygląda jednak na to, że te plany trafiły do kosza. Schrader jest teraz jedynym reżyserem projektu, a Antoine Fuqua nie jest już w ogóle z nim związany.