Nowy film reżysera "Nici widmo" inspirowany komedią "Komornicy"?

Warner idzie na całość. Gigantyczny budżet filmu Paula Thomasa Andersona

Oficjalnie o filmie Paula Thomasa Andersona wiemy niewiele. Nie ujawniono nawet jego tytułu.Znamy za to budżet produkcji. To obłędna kwota 175 milionów dolarów.World of Reel twierdzi, żeInną inspiracją, o czym pisaliśmy już wcześniej, jest. Akcja książki osadzona była w Ameryce prezydentury Reagana. Film Andersona ma z kolei rozgrywać się w alternatywnej Ameryce czasów za czasów prezydenta Trumpa. Sean Penn ponoć gra rasistę, który chce się pozbyć mieszanego rasowo dziecka, owoc młodzieńczego błędu z lat 60. Matkę dziecka zagra Regina Hall , a Leonardo DiCaprio jest ponoć przybranym ojcem.W obsadzie są również: Alana Haim Teyana Taylor , Chase Infiniti, Wood Harris Junglepussy . Premiera planowana jest na sierpień 2025 roku.