Paul Thomas Anderson ma już nowy projekt? Jonny Greenwood pracuje nad muzyką

Paul Thomas Anderson zazwyczaj nie spieszy się z nowymi projektami. Wygląda jednak na to, że jego nowy film może jednak trafić na ekrany szybciej, niż przypuszczamy.
Paul Thomas Anderson pracuje już nad nowym filmem?
W rozmowie ze Screen Daily Jonny Greenwood
(na zdjęciu poniżej) – kompozytor i stały współpracownik Paula Thomasa Andersona
(jego muzykę mogliśmy usłyszeć m.in. w "Aż poleje się krew
", "Mistrzu
", "Nici widmo
" czy "Jednej bitwie po drugiej
") – ujawnił, że pracuje już nad muzyką do nowego filmu twórcy "Magnolii
". Wydaje mi się, że Paul jest bliski realizacji kolejnego filmu, a ja już próbuję opanować nowy instrument, który będzie w nim kluczowy. Proces jest dość długotrwały
– powiedział.
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Jeśli chodzi o sam proces twórczy Andersona
, Greenwood
opisał go tak: Miał kilka pomysłów i wydaje mi się, że wybrał jeden z nich, a teraz to nabiera rozpędu. Myślisz, że następny film zajmie lata – i rzeczywiście często tak jest. Ale bywa też tak jak z "Licorice Pizza", który udało mu się uchwycić w ciągu kilku miesięcy.
O czym więc będzie opowiadał nowy film Andersona
? Tego na razie nie wiadomo. Według bloga World of Reel może chodzić o dramat muzyczny, którego akcja toczy się w Małym Harlemie w Los Angeles w latach 40. ubiegłego wieku – projekt od lat wspominany przez Andersona
. Inna teoria prowadzi do "A Rage in Harlem" – kryminału Chestera Himesa, jednego z ulubionych pisarzy autora "Nici widmo
". Jak na razie są to jednak wyłącznie spekulacje, a na konkretne informacje dotyczące nowego projektu Andersona będziemy musieli jeszcze poczekać.
"Jedna bitwa po drugiej" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Jednej bitwie po drugiej
":
Zobacz zwiastun "Jednej bitwy po drugiej"
"Jedna bitwa po drugiej
" zdobyła w tym roku sześć Oscarów: m.in. w kategoriach najlepszy film, najlepszy reżyser i najlepszy scenariusz adaptowany. Przypominamy zwiastun: