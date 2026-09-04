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Paul Thomas Anderson ma już nowy projekt? Jonny Greenwood pracuje nad muzyką

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Paul+Thomas+Anderson+ma+ju%C5%BC+nowy+projekt+Jonny+Greenwood+pracuje+nad+muzyk%C4%85-168417
Paul Thomas Anderson ma już nowy projekt? Jonny Greenwood pracuje nad muzyką
źródło: Getty Images
autor: Kevin Winter
Paul Thomas Anderson zazwyczaj nie spieszy się z nowymi projektami. Wygląda jednak na to, że jego nowy film może jednak trafić na ekrany szybciej, niż przypuszczamy.

Paul Thomas Anderson pracuje już nad nowym filmem?


W rozmowie ze Screen Daily Jonny Greenwood (na zdjęciu poniżej) – kompozytor i stały współpracownik Paula Thomasa Andersona (jego muzykę mogliśmy usłyszeć m.in. w "Aż poleje się krew", "Mistrzu", "Nici widmo" czy "Jednej bitwie po drugiej") – ujawnił, że pracuje już nad muzyką do nowego filmu twórcy "Magnolii".

Wydaje mi się, że Paul jest bliski realizacji kolejnego filmu, a ja już próbuję opanować nowy instrument, który będzie w nim kluczowy. Proces jest dość długotrwały – powiedział.

GettyImages-2107875295.jpg Getty Images © Samir Hussein

Jeśli chodzi o sam proces twórczy Andersona, Greenwood opisał go tak:

Miał kilka pomysłów i wydaje mi się, że wybrał jeden z nich, a teraz to nabiera rozpędu. Myślisz, że następny film zajmie lata – i rzeczywiście często tak jest. Ale bywa też tak jak z "Licorice Pizza", który udało mu się uchwycić w ciągu kilku miesięcy.

O czym więc będzie opowiadał nowy film Andersona? Tego na razie nie wiadomo. Według bloga World of Reel może chodzić o dramat muzyczny, którego akcja toczy się w Małym Harlemie w Los Angeles w latach 40. ubiegłego wieku – projekt od lat wspominany przez Andersona. Inna teoria prowadzi do "A Rage in Harlem" – kryminału Chestera Himesa, jednego z ulubionych pisarzy autora "Nici widmo". Jak na razie są to jednak wyłącznie spekulacje, a na konkretne informacje dotyczące nowego projektu Andersona będziemy musieli jeszcze poczekać. 

"Jedna bitwa po drugiej" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Jednej bitwie po drugiej": 



Zobacz zwiastun "Jednej bitwy po drugiej"


"Jedna bitwa po drugiej" zdobyła w tym roku sześć Oscarów: m.in. w kategoriach najlepszy film, najlepszy reżyser i najlepszy scenariusz adaptowany. Przypominamy zwiastun: 


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