Dwa tygodnie temu Janusz Kamiński zdradził, że Steven Spielberg przygotowuje się do nakręcenia pierwszego w swojej karierze westernu. Teraz wiemy, o czym opowie film, i kto będzie jego scenarzystą. Panie i panowie: Paul Thomas Anderson, twórca "Aż poleje się krew" i "Jednej bitwy po drugiej". Obsada też zapowiada się niczego sobie.
Steven Spielberg i Paul Thomas Anderson łączą siły
Nowy film Spielberga będzie ekranizacją powieści Kevina Barry'ego "The Heart in Winter". Getty Images © Jamie McCarthy
Jej akcja rozgrywa się w 1891 roku w Butte w Montanie podczas zbliżającej się zimy. Tom Rorurke to poeta i pijak, który zakochuje się w Polly Gillespie, narzeczonej szefa lokalnej kopalni, kobiecie z podejrzaną przeszłością. Postanawiają uciec razem.
Sam Barry opisał książkę jako "western z irlandzkimi akcentami", co wyjaśnia, dlaczego w obsadzie znalazło się dwoje irlandzkich aktorów: Jessie Buckley
i Cillian Murphy
. W filmie wystąpi również Mark Rylance
. Spielberg
powiedział, że w ramach przygotowań on i Paul Thomas Anderson
oglądali dziesiątki westernów, "tylko z taśmy 35 mm".
To nie pierwszy raz, kiedy Anderson
użycza swoich scenariopisarskich usług starszemu mistrzowi kina. Choć nie został oficjalnie podpisany jako współautor, poprawiał za kulisami scenariusze "Napoleona
" Ridleya Scotta
i "Czasu krwawego księżyca
" Scorsesego
. Z tym drugim pracował też przy jego najnowszym filmie, "What Happens at Night
".
Ostatni film Spielberga
to "Dzień objawienia
".
"Dzień objawienia" – zwiastun
Prezenterka pogody (Emily Blunt
) wywołuje panikę i uruchamia falę spekulacji po tym, jak w czasie transmisji na żywo nagle zaczyna mówić w tajemniczym obcym języku. Zaczynają się spekulacje o kontakcie z istotami pozaziemskimi.