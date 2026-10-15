Newsy Filmy Paul Thomas Anderson wyreżyserował nowy film. Zwiastun "Cameron Winter at Carnegie Hall"
Filmy / Wideo

Paul Thomas Anderson wyreżyserował nowy film. Zwiastun "Cameron Winter at Carnegie Hall"

indieWIRE / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Paul+Thomas+Anderson+wyre%C5%BCyserowa%C5%82+nowy+film+z+Bennym+Safdie.+Zobacz+zwiastun+%22Cameron+Winter+at+Carnegie+Hall%22-169112
Paul Thomas Anderson wyreżyserował nowy film. Zwiastun &quot;Cameron Winter at Carnegie Hall&quot;
źródło: Materiały prasowe
Po ubiegłorocznej "Jednej bitwie po drugiej" fani Paula Thomasa Andersona mogli oczekiwać, że na jego kolejny film przyjdzie im czekać parę lat. Tymczasem reżyser wrócił już z nowym filmem, którego światowa premiera odbyła się na Festiwalu Filmowym w Nowym Jorku.

Co wiemy o "Cameron Winter at Carnegie Hall"?



Nowe dzieło Andersona nosi tytuł "Cameron Winter at Carnegie Hall". Jego producentem i operatorem jest Benny Safdie, współreżyser "Nieoszlifowanych diamentów".

Jak łatwo się domyślić po tytule "Cameron Winter at Carnegie Hall", jest to film koncertowy. Został zrealizowany na taśmie filmowej 35 mm.


Cameron Winter to 24-letni amerykański muzyk, członek rockowego zespołu Geese. Działa również solowo. To właśnie podczas swojej pierwszej solowej trasy koncertowej wystąpił w prestiżowej Carnegie Hall. Stał się najmłodszym artystą, który dał koncert w tej sali.

"Cameron Winter at Carnegie Hall" miał premierę na nowojorskim festiwalu. Znalazł się też w programie Festiwalu Filmowego w Londynie. Jeszcze w listopadzie rozpocznie się jego regularna dystrybucja w amerykańskich kinach.

Film nie jest długi – trwa zaledwie 71 minut.

Zwiastun filmu "Cameron Winter At Carnegie Hall"




Powiązane artykuły Paul Thomas Anderson

Zobacz wszystkie artykuły

Cameron Winter at Carnegie Hall  (2026)

 Cameron Winter at Carnegie Hall

Najnowsze Newsy

Filmy

Ron Perlman wciąż chce wrócić do roli Hellboya

VOD Inne Seriale Filmy

Netflix ogłasza gigantyczne zwolnienia. Pracę straci tysiąc osób

Inne Filmy

Josh Brolin wybrał filmy, które każdy powinien zobaczyć

Festiwale i nagrody Filmy

Cztery polskie filmy walczą o Europejskie Nagrody Filmowe 2027

Filmy

Łączono go z "Obcym". Teraz dementuje plotki

1 komentarz
VOD Filmy

Czarne chmury nad "Narnią". Film Grety Gerwig jest "okropny"?

15 komentarzy
VOD Seriale

"RoboCop": Twórca oryginału zaangażowany w prace nad serialem

10 komentarzy