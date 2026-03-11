Newsy Seriale Kto zagra pierwszego właściciela Scooby'ego-Doo w aktorskim serialu?
Trwa kompletowanie obsady nadchodzącego serialu Netfliksa o Scoobym-Doo. Produkcja powstaje we współpracy z Warner Bros. Television, a scenariusz przygotowują Josh Appelbaum i Scott Rosenberg. Według najnowszych doniesień, ofertę zagrania w produkcji otrzymał Paul Walter Hauser.


Już z wcześniejszych informacji wiemy, że w serialu Frank Welker powróci jako głos Scooby'ego, a McKenna Grace wcieli się w Daphne Blake. Hauser miałby zagrać pierwotnego właściciela tytułowego psa. Zdjęcia mają być realizowane od końca kwietnia.

Według doniesień, serial będzie nosił tytuł "Scooby-Doo: Origins" i opowie o tym, jak powstała doskonale znana ekipa Mystery Inc., zajmująca się sprawami o nadprzyrodzonym tle. Akcja ma być osadzona podczas letniego obozu, a my zobaczymy, jak Kudłaty, Daphne, Velma oraz Fred (i oczywiście Scooby) po raz pierwszy łączą siły, aby rozwiązać zagadkę.

To już kolejna aktorska adaptacja historii o Scoobym. Do najsłynniejszych należą dwa filmy napisane przez Jamesa Gunna, w których wystąpili m.in. Sarah Michelle Gellar i Matthew Lillard.

Paula Waltera Hausera w ostatnim czasie mogliśmy oglądać m.in. w filmach "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki", "Naga broń" oraz "Springsteen. Ocal mnie od nicości". 

