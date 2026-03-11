Kto zagra pierwszego właściciela Scooby'ego-Doo w aktorskim serialu?

Trwa kompletowanie obsady nadchodzącego serialu Netfliksa o Scoobym-Doo. Produkcja powstaje we współpracy z Warner Bros. Television, a scenariusz przygotowują Josh Appelbaum i Scott Rosenberg. Według najnowszych doniesień, ofertę zagrania w produkcji otrzymał Paul Walter Hauser. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Co wiemy o serialu?
Getty Images © Rodin Eckenroth
Już z wcześniejszych informacji wiemy, że w serialu Frank Welker
powróci jako głos Scooby'ego
, a McKenna Grace
wcieli się w Daphne Blake
. Hauser
miałby zagrać pierwotnego właściciela tytułowego psa. Zdjęcia mają być realizowane od końca kwietnia.
Według doniesień, serial będzie nosił tytuł "Scooby-Doo: Origins" i opowie o tym, jak powstała doskonale znana ekipa Mystery Inc., zajmująca się sprawami o nadprzyrodzonym tle. Akcja ma być osadzona podczas letniego obozu, a my zobaczymy, jak Kudłaty
, Daphne
, Velma
oraz Fred
(i oczywiście Scooby
) po raz pierwszy łączą siły, aby rozwiązać zagadkę.
To już kolejna aktorska adaptacja historii o Scoobym
. Do najsłynniejszych należą dwa filmy napisane przez Jamesa Gunna
, w których wystąpili m.in. Sarah Michelle Gellar
i Matthew Lillard
. Paula Waltera Hausera
w ostatnim czasie mogliśmy oglądać m.in. w filmach "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
", "Naga broń
" oraz "Springsteen. Ocal mnie od nicości
".
"Scooby-Doo" - zwiastun