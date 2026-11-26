Paweł Pawlikowski znalazł się w gronie pięciu reżyserów, których filmy powalczą o Nagrodę Publiczności LUX 2027. Wśród finalistów jest jego "Ojczyzna". O zwycięstwie zdecydują wspólnie widzowie z Unii Europejskiej oraz europosłowie.
Do finałowej piątki trafiły produkcje z różnych części Europy, a każda z nich opowiada o czymś zupełnie innym: od starzenia się i kryzysu mieszkaniowego po tożsamość, relacje rodzinne, rozwód i konsekwencje wojny. Wszystkie łączy jednak zainteresowanie człowiekiem i problemami, które nie kończą się wraz z napisami końcowymi.
Oprócz "Ojczyzny
" Pawlikowskiego
w finale znalazły się "Niespodziewane
" Ryusuke Hamaguchiego
, "Jeden szkolny rok
" Laury Samani
, "Drugie życie
" Maryam Touzani
oraz "Jak wziąć rozwód podczas wojny
" Andriusa Blaževičiusa
. "Niespodziewane"
przenosi widzów do świata opieki nad osobami starszymi. Bohaterką jest dyrektorka placówki, która próbuje zmienić sposób, w jaki traktowani są jej podopieczni, stawiając na ich godność i podmiotowość. Nie wszystkim pracownikom się to podoba. Wszystko komplikuje spotkanie z japońskim reżyserem teatralnym walczącym z rakiem. Między dwojgiem bohaterów rodzi się bliska relacja, która zmienia ich życie i daje im odwagę, by wspólnie spróbować zrobić coś pozornie niemożliwego. "Jeden szkolny rok"
opowiada z kolei o Fred, nastolatce, która wraz z ojcem przeprowadza się ze Szwecji do Triestu. Dziewczyna rozpoczyna ostatni rok nauki w technikum, gdzie okazuje się jedyną kobietą w klasie pełnej chłopaków. Jej pojawienie się szybko komplikuje relacje między trzema przyjaciółmi, którzy zaczynają rywalizować o jej uwagę. Fred chce znaleźć swoje miejsce w nowym otoczeniu, ale cena za akceptację okazuje się wyższa, niż początkowo zakładała.
W "Drugie życie" Maryam Touzani
przygląda się starszej kobiecie mieszkającej w Tangerze. Jej spokojne życie zostaje wywrócone do góry nogami, kiedy córka wraca z zamiarem sprzedaży rodzinnego mieszkania. Bohaterka nie zamierza jednak tak łatwo oddać domu, w którym spędziła całe życie. Walcząc o swoje miejsce i zgromadzone przez lata przedmioty, niespodziewanie odkrywa również, że na miłość i zmysłowość nigdy nie jest za późno.
Najbardziej bezpośrednio z wojną związane jest "Jak wziąć rozwód podczas wojny"
. Akcja filmu rozgrywa się w Wilnie w 2022 roku, gdy Rosja rozpoczyna inwazję na Ukrainę. W centrum historii znajduje się kobieta, która postanawia rozwieść się z mężem. Rozpad związku staje się jednak jeszcze trudniejszy, kiedy prywatne problemy bohaterów zostają zderzone z wydarzeniami rozgrywającymi się tuż za granicą. Pawlikowski
w "Ojczyźnie"
bierze na warsztat relację między noblistą Thomasem Mannem a jego córką Eriką – aktorką, pisarką i kierowczynią rajdową. Jest 1949 rok, trwa zimna wojna, a ojciec i córka ruszają samochodem z Frankfurtu do Weimaru. Podróż prowadzi ich z zachodniej części powojennych Niemiec do strefy kontrolowanej przez Związek Radziecki. Dla Thomasa Manna jest to również powrót do kraju po 16 latach emigracji, której ostatnim przystankiem były Stany Zjednoczone. Powrót do Europy oznacza jednak konfrontację nie tylko z podzielonym krajem, ale również z pęknięciami we własnej rodzinie.
Za wyborem finalistów stoi jury złożone z przedstawicieli europejskiej branży filmowej ze wszystkich państw członkowskich UE. Teraz głos przechodzi w ręce publiczności. Parlament Europejski, wspólnie z europosłami, będzie organizował bezpłatne pokazy i spotkania poświęcone nominowanym filmom w Brukseli, Strasburgu oraz innych krajach Unii Europejskiej.
Filmy można będzie oceniać do kwietnia 2027 roku, a zwycięzca zostanie ogłoszony podczas uroczystości w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. W wydarzeniu mają uczestniczyć przedstawiciele wszystkich finałowych produkcji.
Nagroda Publiczności LUX jest przyznawana od 2007 roku przez Parlament Europejski i Europejską Akademię Filmową we współpracy z Komisją Europejską oraz siecią Europa Cinemas. Jej idea jest prosta: wykorzystać kino do rozmowy o tym, co dzieje się w europejskim społeczeństwie. Dlatego tegoroczne filmy dotykają między innymi opieki nad seniorami, praw pracowniczych, ochrony socjalnej, edukacji, integracji, różnic kulturowych, równości płci, problemów mieszkaniowych, demokracji, tożsamości narodowej, sprawiedliwości naprawczej oraz roli artystów i intelektualistów w czasach politycznych kryzysów. Jest też oczywiście wojna i jej wpływ na zwyczajne, prywatne życie ludzi.