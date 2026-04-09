Paweł Pawlikowski znowu w Cannes! Mamy pierwsze zdjęcie z "Fatherland"

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes właśnie ujawnił swój tegoroczny program. Wśród tytułów walczących o Złotą Palmę jest nowy film Pawła Pawlikowskiego, "Fatherland". Mamy pierwsze zdjęcie z produkcji.
O czym opowie "Fatherland" Pawła Pawlikowskiego? "Fatherland" skupia się na relacji między laureatem Nagrody Nobla Thomasem Mannem (Hanns Zischler) i jego córką Eriką (Sandra Hüller), aktorką, pisarką i kierowczynią rajdową.
Akcja filmu rozgrywa się w szczycie zimnej wojny, kiedy ojciec oraz córka wyruszają w trudną i emocjonalną podróż czarnym Buickiem przez Niemcy w ruinie: z opanowanego przez Amerykanów Frankfurtu do kontrolowanego przez Sowietów Weimaru. Po raz pierwszy od czasów wojny Mann wraca do swoich rodzinnych Niemiec po tym, jak podjął decyzję, by uciec do USA. W "Fatherland
" Pawlikowski
kontynuuje to, co rozpoczął w "Idzie
" i "Zimnej wojnie
", zgłębiając motyw tożsamości, winy, rodziny i miłości w bałaganie i moralnej konfuzji powojennej Europy.
Scenariusz napisali Pawlikowski i Henk Handloegten
, a w obsadzie znaleźli się Sandra Hüller
("Anatomia upadku
"), Hanns Zischler
("Monachium
"), August Diehl
("Ukryte życie
"), Devid Striesow
("Na Zachodzie bez zmian
") i Anna Madeley
("Patrick Melrose
"). Autorem zdjęć jest Łukasz Żal
, za kostiumy odpowiada Aleksandra Staszko
, a za scenografię – Katarzyna Sobańska
i Marcel Sławiński
. Wśród producentów jest Ewa Puszczyńska.
"Zimna wojna" – zwiastun
Historia trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale równocześnie nie potrafią być razem. Wydarzenia pokazane w ,,Zimnej wojnie" rozgrywają się w latach 50. i 60. XX wieku, w Polsce i budzącej się do życia Europie, a w ich tle wybrzmiewa wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca połączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku.