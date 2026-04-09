Paweł Pawlikowski znowu w Cannes! Mamy pierwsze zdjęcie z "Fatherland"
Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes właśnie ujawnił swój tegoroczny program. Wśród tytułów walczących o Złotą Palmę jest nowy film Pawła Pawlikowskiego, "Fatherland". Mamy pierwsze zdjęcie z produkcji.
         

"Fatherland" skupia się na relacji między laureatem Nagrody Nobla Thomasem Mannem (Hanns Zischler) i jego córką Eriką (Sandra Hüller), aktorką, pisarką i kierowczynią rajdową. Akcja filmu rozgrywa się w szczycie zimnej wojny, kiedy ojciec oraz córka wyruszają w trudną i emocjonalną podróż czarnym Buickiem przez Niemcy w ruinie: z opanowanego przez Amerykanów Frankfurtu do kontrolowanego przez Sowietów Weimaru. Po raz pierwszy od czasów wojny Mann wraca do swoich rodzinnych Niemiec po tym, jak podjął decyzję, by uciec do USA. W "Fatherland" Pawlikowski kontynuuje to, co rozpoczął w "Idzie" i "Zimnej wojnie", zgłębiając motyw tożsamości, winy, rodziny i miłości w bałaganie i moralnej konfuzji powojennej Europy.
               
Scenariusz napisali Pawlikowski i Henk Handloegten, a w obsadzie znaleźli się Sandra Hüller ("Anatomia upadku"), Hanns Zischler ("Monachium"), August Diehl ("Ukryte życie"), Devid Striesow ("Na Zachodzie bez zmian") i Anna Madeley ("Patrick Melrose"). Autorem zdjęć jest Łukasz Żal, za kostiumy odpowiada Aleksandra Staszko, a za scenografię – Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński. Wśród producentów jest Ewa Puszczyńska.

"Zimna wojna" – zwiastun




Historia trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale równocześnie nie potrafią być razem. Wydarzenia pokazane w ,,Zimnej wojnie" rozgrywają się w latach 50. i 60. XX wieku, w Polsce i budzącej się do życia Europie, a w ich tle wybrzmiewa wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca połączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku.

Powiązane artykuły Paweł Pawlikowski

1949  (2026)

CANNES 2026: Pawlikowski, Farhadi i Almodóvar w konkursie głównym

"Przepis na morderstwo" w kinach już jutro

"Odyseja" to arcydzieło? On już widział film

I wszystko jasne! "American Horror Story 13" to sequel

Olivia Munn o uprzedzeniach kolegi z planu

Felicity Jones i J.K. Simmons będą pacjentami cenionej psychoanalityczki

Peter Dinklage w 2. sezonie "Obcy: Ziemia"!

