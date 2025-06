Pełna lista premier Netfliksa na lipiec 2025. Nowe filmy, seriale, programy

1 lipca

Wybór The Choice 2016 1h 51m Melodramat Ross Katz USA Melodramat Teresa Palmer Benjamin Walker Ambitny weterynarz Travis zakochuje się w nowej sąsiadce o imieniu Gabby, jednak ich uczucie natrafia na przeszkody, bo każde z nich jest już z kimś związane.

Attack on London: Hunting the 7/7 Bombers 2025 Wypowiedzi świadków i niepublikowane wcześniej nagrania składają się na pełny obraz zamachów bombowych na sieć transportową Londynu 7 lipca 2005 roku i ich konsekwencji.

2 lipca

3 lipca

4 lipca

Wszystkie rekiny świata All the Sharks 2025 Reality-show Reality-show Tom Hird W tym płetwastycznym konkursie cztery zespoły znawców i miłośników rekinów podróżują po świecie w poszukiwaniu najbardziej nieuchwytnych gatunków tych ryb.

5 lipca

Lato, kiedy umarł Hikaru Hikaru ga Shinda Natsu 2025 - Horror Anime Japonia Horror Anime Sześć miesięcy temu Hikaru zniknął na cały tydzień. Gdy konfrontuje się z nim zaniepokojony tym faktem jego najlepszy kumpel, Yoshiki, na jaw wychodzi straszna prawda.

8 lipca

Motaesolrojiman yeonaeneun hago sipeo 2025 Zatwardziali single są gotowi do wejścia w świat randek z pomocą ekspertów od stylu, zdrowia i pewności siebie. Czy uda im się pokonać przeszkody na drodze do miłości?

Quarterback 2023 - 48m Dokumentalny Sportowy USA Dokumentalny Sportowy Patrick Mahomes Marcus Mariota Posiniaczone ciała, przygnębiające błędy, bolesne porażki – i czysta radość. Śledź życie trzech rozgrywających NFL w serialu będącym kroniką przełomowego sezonu.

Totalna katastrofa: Prawdziwy "Projekt X" Trainwreck: The Real Project X 2025 Dokumentalny Alex Wood USA Wielka Brytania Dokumentalny Noc pijackiego chaosu wstrząsnęła cichym holenderskim miasteczkiem w tym szokującym dokumencie o urodzinach pewnej nastolatki, które stały się facebookowym viralem.

9 lipca

Kres niewinności 2023 45m Melodramat Krzysztof Lang Polska Melodramat Vanessa Aleksander Ignacy Liss Studenci protestują przeciwko bezprawnemu relegowaniu kolegów z uczelni oraz w obronie zdjętych z afisza "Dziadów". Wśród protestującej młodzieży są także Hania i Janek. Ich rodziny znajdują się po dwóch stronach marcowej barykady.

W mroku słońca Soleil noir 2025 - Młoda matka ucieka przed trudną przeszłością i zostaje oskarżona o zabójstwo swojego nowego szefa na plantacji róż, po czym odkrywa, że to on jest jej ojcem.

Gramy w ciemno Building the Band 2025 Talent-show USA Wielka Brytania Talent-show W tym innowacyjnym programie reality utalentowani piosenkarze próbują utworzyć zespół, kierując się tylko tym, co usłyszą, bez patrzenia na wygląd.

Ziam Pak Kat Tin Thip 2025 Horror Tajlandia Horror Walcząc o przeżycie w starciu z potworną armią zombie, były zawodnik tajskiego boksu musi wykazać się szybkością i odwagą, aby uratować swoją dziewczynę.

10 lipca

Off Road 2025 Dwoje izraelskich aktorów rusza w niezapomnianą podróż po Azji Środkowej, aby dowiedzieć się więcej o samych sobie i o spotykanych po drodze ludziach.

Na całego Too Much 2025 Komedia rom. USA Wielka Brytania Komedia rom. Nowojorczanka po bolesnym rozstaniu przenosi się do Londynu, aby przeżyć prawdziwą miłość. Jednak zakochuje się w muzyku, który nie przypomina typowego bohatera romansu.

Les 7 Ours 2025 - Zapomnijcie o siedmiu krasnoludkach – nadchodzi 7 misiów! Urocze futrzaki pokazują własną wersję klasycznych bajek, które dobrze znacie (albo tylko wam się tak wydaje).

Leviathan 2025 - W alternatywnej, steampunkowej przeszłości austriacki książę-zbieg i szkocki lotnik w przebraniu zaczynają nieoczekiwaną podróż, by zapobiec wojnie światowej.

11 lipca

Partnerzy mimo woli Bad Boa's 2025 1h 35m Komedia Akcja Holandia Komedia Akcja Gdy nadgorliwy funkcjonariusz zostaje zmuszony do współpracy z lekkomyślnym byłym detektywem, na ulicach Rotterdamu rozpętuje się chaos.

14 lipca

Apokalipsa w tropikach Apocalipse nos trópicos 2024 1h 50m Dokumentalny Petra Costa Brazylia Dokumentalny Dokument bada coraz silniejszy wpływ przywódców religijnych na politykę w Brazylii, jednym z największych chrześcijańskich krajów na świecie.

15 lipca

Totalna katastrofa: Zrobieni w balona Trainwreck: Balloon Boy 2025 52m Dokumentalny Gillian Pachter USA Wielka Brytania Dokumentalny Gdy latający spodek domowej roboty z sześciolatkiem na pokładzie wzbija sie w niebo, wybucha ogólnokrajowa panika. Ten dokument próbuje wyjaśnić, co naprawdę się stało.

16 lipca

Amy Bradley Is Missing 2025 - Serial analizuje autentyczną sprawę zaginięcia 23-latki podczas rejsu po Karaibach w roku 1998 i pokazuje niestrudzone wysiłki jej szukającej odpowiedzi rodziny.

17 lipca

Kataluj 2025 - Niedawno owdowiały pracoholik usiłuje wychowywać dzieci, kierując się filmami, które nagrała jego zmarła żona. Czy uda mu się zdać ten kurs z rodzicielstwa?

Dzikość Untamed 2025 Dramat Kryminał Thriller USA Dramat Kryminał Thriller Agent federalny badający śmierć kobiety w Parku Narodowym Yosemite trafia na rozległy teren bezprawia – gdzie przyroda nie przestrzega żadnych zasad poza własnymi.

18 lipca

Sigo siendo la misma 2025 Dokument o błyskawicznej karierze Yureny jako Tamary, medialnym szale na jej punkcie w pierwszej dekadzie XXI wieku i obecnym życiu jej telewizyjnych konkurentów.

Delirio 2025 Gdy jego żona Augustina doznaje załamania nerwowego, profesor zagłębia się w mroczną przeszłość kobiety, żeby odtworzyć jej życiorys i poznać przyczynę problemów.

84 jegopmiteo 2025 Thriller Korea Południowa Thriller Mężczyzna, który oszczędności całego życia wydał na nowe mieszkanie, odkrywa, że za jego ścianami kryją się dziwne dźwięki, niemili sąsiedzi i niepokojące sekrety.

Vir Das: Fool Volume 2025 Policja, złe oko i utrata głosu w najmniej odpowiedniej chwili. Komik Vir Das wyjaśnia, jak zdolność odkrywania humoru w każdej sytuacji pozwala mu uszczęśliwiać innych.

22 lipca

Totalna katastrofa: Mamy detektywki Trainwreck: P.I. Moms 2025 45m Dokumentalny Phil Bowman USA Wielka Brytania Dokumentalny Ten szczery dokument mówi o reality show z początków XXI wieku o matkach prywatnych detektywkach i skandalu narkotykowym, który zaszkodził serialowi i jego gwiazdom.

23 lipca

Gelecege Mektuplar 2025 - Gdy młoda kobieta odkrywa długo skrywany sekret na temat własnej przeszłości, musi odnaleźć autorów kolekcji listów, aby poznać całą prawdę.

Critical: Between Life and Death 2025 - Od ostrego dyżuru po salę operacyjną – ten serial dokumentalny ukazuje londyńskie centra urazowe, w których leczy się nawet najpoważniej poszkodowanych pacjentów.

24 lipca

Hitmakers 2025 Program reality TV z udziałem utalentowanych tekściarzy piszących hity dla największych gwiazd muzyki, który z bliska pokazuje, co rodzi się na styku ego i kreatywności.

Zwykła kobieta A Normal Woman 2025 Indonezja Popularna kobieta próbuje odkryć przyczynę tajemniczej choroby, która powoli rujnuje jej życie i doprowadza ją na skraj szaleństwa.

25 lipca

26 lipca

27 lipca

29 lipca

WWE: To wprost niewiarygodne! WWE: Unreal 2025 Dokumentalny Sportowy USA Dokumentalny Sportowy Po raz pierwszy w historii zaglądamy do studia scenarzystów WWE i za kulisy ringu z ulubionymi gwiazdami WWE Superstars. Poza areną walk sytuacja jest równie napięta jak w świetle reflektorów.

30 lipca

Conversations with a Killer: The Son of Sam Tapes 2025 Przez pryzmat wywiadów i niepublikowanych wcześniej nagrań ten serial dokumentalny przedstawia historię Davida Berkowitza, seryjnego mordercy z Nowego Jorku lat 70. XX w.

31 lipca

Szklane serce Gurasu Haato 2025 - Melodramat Japonia Melodramat Ambitna perkusistka niespodziewanie traci miejsce w zespole. Jednak gdy genialny muzyk zaprasza ją do udziału w nowym projekcie, jej życie przybiera niespodziewany obrót.

Wybór matki Marked 2025 - Kryminał RPA Kryminał Lerato Mvelase Jerry Mofokeng Zdesperowana, aby zapłacić za ratującą życie operację córki, pobożna była policjantka Babalwa prosi gangstera o pomoc w zorganizowaniu zuchwałego napadu.

Leanne 2025 - Kiedy mąż zostawia ją dla innej kobiety, twarda matka z Południa zaczyna wszystko od nowa. Wspiera ją kochająca, ale bardzo bezpośrednia rodzina.

