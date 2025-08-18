Newsy Pełna lista premier Netfliksa na sierpień 2025. Nowe filmy, seriale, programy
VOD

Pełna lista premier Netfliksa na sierpień 2025. Nowe filmy, seriale, programy

Informacja nadesłana autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Pe%C5%82na+lista+premier+Netfliksa+na+sierpie%C5%84+2025.+Nowe+filmy%2C+seriale%2C+programy-162506
Pełna lista premier Netfliksa na sierpień 2025. Nowe filmy, seriale, programy
W sierpniu Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale ("Rzeki przeznaczenia", "Long Story Short"), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (drugie sezony "Wednesday" i "Mojego życia z Walterami"), a także nowe filmy oryginalne ("Rach, ciach!", "Zawsze przychodzi noc", "Czwartkowy Klub Zbrodni").

A to nie wszystko! Zobaczcie przygotowane przez nas zestawienie najciekawszych premier, które już w sierpniu trafią na Netflix! Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.

1 sierpnia


plakat filmu Trener

Trener

Coach Carter
2005
2h 16m

Biograficzny

Dramat

Sportowy

Niemcy

USA

Biograficzny

Dramat

Sportowy

Trener koszykówki z liceum narzuca swoim podopiecznym surowy kodeks postępowania i podejmuje odważne kroki, gdy ich oceny zaczynają się pogarszać.

plakat filmu Moja dziewczyna 2

Moja dziewczyna 2

My Girl 2
1994
1h 39m

Familijny

Komedia obycz.

USA

Familijny

Komedia obycz.

Trzynastoletnia Vada wyrusza w pełną niezapomnianych wrażeń podróż z Pensylwanii do Los Angeles w nadziei, że dowie się czegoś więcej o matce, której nigdy nie znała.

plakat filmu Turysta

Turysta

The Tourist
2010
1h 43m

Thriller

Romans

Francja

USA

Włochy

Thriller

Romans

Amerykański turysta szukający lekarstwa na złamane serce spotyka piękną agentkę Interpolu, przez którą może mu się stać znacznie większa krzywda.

plakat filmu Przekładaniec

Przekładaniec

Layer Cake
2004
1h 45m

Kryminał

Akcja

Wielka Brytania

Kryminał

Akcja

Brytyjski handlarz narkotyków z wieloletnim stażem chce wreszcie porzucić życie w kryminalnym półświatku. Najpierw jednak musi wykonać ostatnie zlecenie.

plakat filmu Rodzina Addamsów

Rodzina Addamsów

The Addams Family
1991
1h 39m

Czarna komedia

USA

Czarna komedia

Ekscentryczny patriarcha Gomez od lat ubolewa utratę zaginionego brata Festera, jednak gdy ten nagle powraca, rodzina Addamsów pada ofiarą nikczemnego spisku.

plakat filmu Rodzina Addamsów 2

Rodzina Addamsów 2

Addams Family Values
1993
1h 34m

Czarna komedia

USA

Czarna komedia

Wednesday i Pugsley Addamsowie to upiorne rodzeństwo gotowe zrobić wszystko, żeby pozbyć się Puberta – maleńkiego braciszka, który stał się oczkiem w głowie ich rodziców.

[filmPreview=29897]
W willi przetrwają tylko najlepsze pary. Każdego dnia pojawiają się nowe okazje do randek, nowe dramaty i nowi seksowni single, którzy mogą dla kogoś okazać się wybrańcami.

plakat filmu Miłość w Oksfordzie

Miłość w Oksfordzie

My Oxford Year
2025
1h 52m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Ambitna Amerykanka spełniająca swe marzenie o studiach na Oksfordzie zakochuje się w uroczym Brytyjczyku, którego sekret może wstrząsnąć jej idealnie zaplanowanym życiem.


2 sierpnia


plakat filmu W świecie paragrafów

W świecie paragrafów

Eseukwaieo: Byeonhosareul kkumkkuneun byeonhosadeul
2025

Dramat sądowy

Korea Południowa

Dramat sądowy

Młoda prawniczka z silnym kompasem moralnym dołącza do cenionej kancelarii, gdzie pod swoje skrzydła bierze ją zimny i wymagający mentor.


3 sierpnia


plakat filmu Megamocny

Megamocny

Megamind
2010
1h 36m

Animacja

Familijny

Komedia

Sci-Fi

USA

Animacja

Familijny

Komedia

Sci-Fi

Superłotr musi uratować swoje miasto przed jeszcze gorszym złoczyńcą w tej komedii animowanej, którą "The Washington Post" nazywa "inteligentną, zabawną i oryginalną ucztą filmową".

plakat filmu Kocha, lubi, szanuje

Kocha, lubi, szanuje

Crazy, Stupid, Love.
2011
1h 58m

Dramat

Komedia

Romans

USA

Dramat

Komedia

Romans

Rozczarowany rozpadem swojego małżeństwa i nieumiejący randkować Cal otrzymuje pomoc od wyrachowanego podrywacza, który wkrótce pozna miłość swojego życia.


4 sierpnia


plakat filmu Stowarzyszenie Umarłych Poetów

Stowarzyszenie Umarłych Poetów

Dead Poets Society
1989
2h 8m

Dramat

USA

Dramat

W elitarnej szkole w Nowej Anglii niekonwencjonalny nauczyciel inspiruje uczniów do patrzenia na naukę i życie w bardziej wartościowy i osobisty sposób.


5 sierpnia


plakat filmu Studencka gra: Amerykański futbol uniwersytecki

Studencka gra: Amerykański futbol uniwersytecki

SEC Football: Any Given Saturday
2025 -
45m

Dokumentalny

Sportowy

Wielka Brytania

Dokumentalny

Sportowy

Poznaj z bliska elitarnych graczy i trenerów futbolu uniwersyteckiego w tym szczerym serialu dokumentalnym, który zagląda za kulisy dramatycznego sezonu w lidze SEC.


6 sierpnia


plakat filmu Bob Marley: One Love

Bob Marley: One Love

2024
1h 47m

Biograficzny

Muzyczny

USA

Biograficzny

Muzyczny

Film biograficzny ukazujący drogę ikony muzyki reggae, Boba Marleya, od biednego dzieciństwa w Kingston na Jamajce po status gwiazdy światowego formatu.

plakat filmu Krew z krwi

Krew z krwi

2012 -
49m

Sensacyjny

Kryminał

Polska

Sensacyjny

Kryminał

Córka gangstera wiedzie spokojne życie z dala od kryminalnego półświatka – do czasu, gdy bandyci zabijają jej męża, a ona niechętnie włącza się w rodzinny interes.

plakat filmu Wednesday

Wednesday

2022 -
54m

Fantasy

Czarna komedia

USA

Fantasy

Czarna komedia

Makabrycznie bystra i sarkastyczna Wednesday Addams prowadzi śledztwo w sprawie serii zabójstw, przysparzając sobie nowych przyjaciół – i wrogów – w Akademii Nevermore.


7 sierpnia


plakat filmu Tygrysy murawy

Tygrysy murawy

Kicking & Screaming
2005
1h 36m

Familijny

Sportowy

Komedia

USA

Familijny

Sportowy

Komedia

Łagodnie usposobiony mężczyzna zostaje trenerem drużyny piłkarskiej swojego syna, która gra w lidze zdominowanej przez jego chorobliwie ambitnego ojca.


8 sierpnia


plakat filmu Skradzione diamenty: Skok stulecia

Skradzione diamenty: Skok stulecia

Stolen: Heist of the Century
2025
1h 35m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

Antwerpia, 2003 rok. Szajka złodziei okrada twierdzę nie do zdobycia: centrum dystrybucji diamentów. Kto stoi za skokiem stulecia – i jakim cudem to się udało?


9 sierpnia


plakat filmu Wyrolowani

Wyrolowani

Role Models
2008
1h 39m

Komedia

Niemcy

USA

Komedia

Danny i Wheeler pakują się w kłopoty. Muszą wybrać między więzieniem a pracą społeczną w ośrodku dla młodzieży.


10 sierpnia


plakat filmu Champions

Champions

2023
2h 3m

Dramat

Komedia

Sportowy

USA

Dramat

Komedia

Sportowy

Rozgoryczony trener koszykówki w ramach nakazanych przez sąd prac społecznych szkoli drużynę zawodników z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

plakat filmu Młodzi Tytani: Akcja! Film

Młodzi Tytani: Akcja! Film

Teen Titans Go! To the Movies
2018
1h 32m

Animacja

Komedia

USA

Animacja

Komedia

Młodzi Tytani też chcą mieć film o swoich przygodach. Planują więc zdobyć popularność, zmieniając superłotra Slade’a w swojego arcywroga.


11 sierpnia


plakat filmu Elektra

Elektra

2005
1h 37m

Fantasy

Akcja

Kanada

USA

Fantasy

Akcja

Jennifer Garner ponownie wciela się w rolę Elektry Natchios. Tym razem jako zabójczyni pracująca na zlecenie klanu Hand musi zlikwidować pewnego wdowca.

plakat filmu Dom

Dom

Home
2015
1h 34m

Animacja

Fantasy

Przygodowy

USA

Animacja

Fantasy

Przygodowy

Kosmita o imieniu Oh ląduje na Ziemi i nawiązuje nietypową przyjaźń z Tip, odważną dziewczyną, która ma własną misję do wypełnienia


12 sierpnia


plakat filmu Ostatni draft

Ostatni draft

Fainaru Dorafuto
2025
40m

Talent-show

Sportowy

Japonia

Talent-show

Sportowy

Dwadzieścioro pięcioro w większości emerytowanych sportowców walczy o 30 mln jenów, aby zacząć życie od nowa. Jak poradzą sobie z trudnymi wyzwaniami dla ciała i umysłu?

plakat filmu Jim Jefferies: Two Limb Policy

Jim Jefferies: Two Limb Policy

2025
1h 2m

Stand up

USA

Stand up

Komik Jim Jefferies bez cenzury dzieli się swoimi przemyśleniami na temat wąsików, rozterek hetero facetów i tego, dlaczego aktorstwo to nie prawdziwa praca.


13 sierpnia


plakat filmu Piep*zyć Mickiewicza 2

Piep*zyć Mickiewicza 2

2025
1h 42m

Obyczajowy

Polska

Obyczajowy

Nietuzinkowy nauczyciel Jan Sienkiewicz za pomocą ekscentrycznych metod stara się przeprowadzić nastolatków z IIIB przez przyjacielskie zawirowania i pierwsze miłości.

plakat filmu Miłość jest ślepa: Wielka Brytania

Miłość jest ślepa: Wielka Brytania

Love Is Blind: UK
2024
1h 1m

Reality-show

Randkowy

Wielka Brytania

Reality-show

Randkowy

Kabiny, oświadczyny i idealnie skojarzone pary – eksperyment społeczny trafia do Wielkiej Brytanii. Single się zaręczają, zanim jeszcze spotkają się twarzą w twarz.

plakat filmu Młodzi milionerzy

Młodzi milionerzy

Young Millionaires
2025 -
32m

Dramat

Komedia

Dla młodzieży

Francja

Dramat

Komedia

Dla młodzieży

Gdy czwórka nastolatków z Marsylii wygrywa 17 milionów euro, ich marzenia o jachtach, wolności i bogactwie stają się rzeczywistością – ale pieniądze przynoszą też chaos.

plakat filmu Pojedynek szpiegów

Pojedynek szpiegów

Saare Jahan Se Accha
2025 -
40m

Thriller

Szpiegowski

Indie

Thriller

Szpiegowski

Odważny indyjski szpieg musi pokonać swojego przeciwnika po drugiej stronie granicy w walce na spryt i umiejętności, aby powstrzymać program nuklearny.

plakat filmu Rach, ciach!

Rach, ciach!

Fixed
2025
1h 26m

Czarna komedia

Animacja dla dorosłych

Brazylia

USA

Czarna komedia

Animacja dla dorosłych

Nieprzyzwoita komedia dla dorosłych o psie, który dowiaduje się, że zostały mu 24 godziny, by przeżyć ostatnią przygodę w towarzystwie kumpli, nim zostanie wykastrowany.

plakat filmu Rymy z celi

Rymy z celi

Songs from the Hole
2024
1h 46m

Dokumentalny

Muzyczny

USA

Dokumentalny

Muzyczny

W tej nagradzanej dokumentalnej odysei muzycznej JJ'88, który w wieku 15 lat usłyszał wyrok dożywocia, znajduje nadzieję w izolatce dzięki pisaniu piosenek.


14 sierpnia


plakat filmu Asteroid City

Asteroid City

2023
1h 44m

Dramat

Komedia

Romans

USA

Dramat

Komedia

Romans

W programie telewizyjnym grupa bystrych nastolatków i ich zmęczonych życiem rodziców bierze udział w konwencji astronomicznej w miejscu, gdzie niegdyś spadła asteroida.

plakat filmu Las Vegas Parano

Las Vegas Parano

Fear and Loathing in Las Vegas
1998
1h 58m

Dramat

Surrealistyczny

Komedia

USA

Dramat

Surrealistyczny

Komedia

Dziennikarz sportowy i jego prawnik udają się w trzydniową, pełną narkotycznych wizji podróż z Los Angeles do Las Vegas.

plakat filmu Ubłocone

Ubłocone

En el barro
2025 -
52m

Dramat

Kryminał

Argentyna

Dramat

Kryminał

Pięć osadzonych nawiązuje wyjątkową więź po śmiertelnym wypadku… dopóki korupcja i walka o wpływy w bezwzględnym zakładzie karnym nie zaczynają zagrażać ich życiu.

plakat filmu Wicegubernatorka

Wicegubernatorka

She the People
2025 -
24m

Komedia

Polityczny

USA

Komedia

Polityczny

Chcąc zabłysnąć w polityce, pierwsza czarna wicegubernatorka stanu Missisipi musi utrzymać w ryzach swoją zwariowaną rodzinę i pokonać tkwiącego w przeszłości szefa.

plakat filmu Mononoke - film: Rozdział 2 - Popioły gniewu

Mononoke - film: Rozdział 2 - Popioły gniewu

Gekijōban Mononoke Dai-Ni-Shō: Hinezumi
2025
1h 16m

Fantasy

Horror

Anime

Japonia

Fantasy

Horror

Anime

Sprzedawca leków wraca, gdy haremem Edo wstrząsa kolejny kryzys, a konflikty rodowe, wewnętrzny chaos i paląca zazdrość dają początek pełnemu wściekłości duchowi.


15 sierpnia


plakat filmu Zawsze przychodzi noc

Zawsze przychodzi noc

Night Always Comes
2025
1h 48m

Dramat

Thriller

USA

Wielka Brytania

Dramat

Thriller

Kobieta zagrożona eksmisją w mieście, które stało się za drogie dla jej rodziny, zaczyna desperackie i niebezpieczne całonocne poszukiwania, aby zdobyć 25 000 dolarów.

plakat filmu Waga prawdy: Kulisy programu

Waga prawdy: Kulisy programu "Dużo do stracenia"

Fit for TV: The Reality of the Biggest Loser
2025
41m

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

Prowokacyjny serial dokumentalny, w którym byli uczestnicy i producenci ujawniają drugą – bezwzględną i szkodliwą – stronę sukcesu programu "The Biggest Loser".

plakat filmu Relacje ocalałych: Koreańskie tragedie

Relacje ocalałych: Koreańskie tragedie

Naneun saengjonjada
2025
56m

Dokumentalny

True crime

Korea Południowa

Dokumentalny

True crime

Ten serial dokumentalny ujawnia wstrząsające historie osób, które przetrwały najmroczniejsze rozdziały w historii Korei, rzucając światło na długo ukrywane prawdy.


16 sierpnia


plakat filmu Battleship: Bitwa o Ziemię

Battleship: Bitwa o Ziemię

Battleship
2012
2h 11m

Sci-Fi

USA

Sci-Fi

Międzynarodowe ćwiczenia na Pacyfiku zmieniają się w zaciekłą walkę ludzi z obcymi w porywającej sadze science fiction w reżyserii Petera Berga.

plakat filmu Furiosa: Saga Mad Max

Furiosa: Saga Mad Max

Furiosa: A Mad Max Saga
2024
2h 28m

Sensacyjny

Sci-Fi

Australia

USA

Sensacyjny

Sci-Fi

Postapokaliptyczny świat. Młoda dziewczyna zostaje porwana przez złego przywódcę gangu. Jednak nie zamierza się poddać i przemienia się w śmiertelnie niebezpieczną Furiosę.

plakat filmu Mad Max: Na drodze gniewu

Mad Max: Na drodze gniewu

Mad Max: Fury Road
2015
2h

Sensacyjny

Sci-Fi

Australia

USA

Sensacyjny

Sci-Fi

Na postapokaliptycznym pustkowiu Max pomaga buntowniczce i grupie więzionych kobiet uciec przed tyranem, odeprzeć ataki wrogów i odnaleźć dom.


17 sierpnia


plakat filmu O Yeti!

O Yeti!

Abominable
2019
1h 32m

Animacja

Komedia

Przygodowy

Chiny

USA

Animacja

Komedia

Przygodowy

Pewna nastolatka i jej psotni przyjaciele pomagają młodemu Yeti wrócić do domu na himalajskim szczycie. Muszą pokonać całe Chiny i… nie dać się złapać.


18 sierpnia


plakat filmu New York Taxi

New York Taxi

Taxi
2004
1h 37m

Komedia

Akcja

Francja

USA

Komedia

Akcja

Gdy marząca o wyścigach samochodowych taksówkarka łamie limity prędkości, policjant przekonuje ją, aby pomogła mu złapać gang napadający na banki.

plakat filmu Interstellar

Interstellar

2014
2h 49m

Sci-Fi

USA

Wielka Brytania

Sci-Fi

Świat stoi na krawędzi zagłady, więc grupa astronautów wyrusza w podróż tunelem czasoprzestrzennym w poszukiwaniu nowego domu.

plakat filmu Uliczka CoComelon

Uliczka CoComelon

CoComelon Lane
2023 -
26m

Animacja

Dla dzieci

Japonia

Kanada

USA

Wielka Brytania

Animacja

Dla dzieci

JJ i przyjaciele zapraszają na osadzony w świecie "CoComelon" serial dla przedszkolaków, który pomaga maluchom lepiej poznać emocje i przygotować się na nowe doświadczenia.


19 sierpnia


plakat filmu Drużyna Ameryki: Jerry Jones i Dallas Cowboys

Drużyna Ameryki: Jerry Jones i Dallas Cowboys

America's Team: The Gambler and His Cowboys
2025 -

Dokumentalny

Sportowy

USA

Dokumentalny

Sportowy

Od trzech wygranych Super Bowl po szereg kontrowersji — serial dokumentalny, który wraca do szalonych rządów dynastii właścicieli Dallas Cowboys w latach 90.


20 sierpnia


plakat filmu Dziadku, wiejemy!

Dziadku, wiejemy!

2025
1h 37m

Familijny

Polska

Familijny

Gdy dziadek buntuje się przeciw życiu pod nadzorem, jego ukochana wnuczka wdraża plan ucieczki, a w pościg za nimi ruszają zmartwiona mama, banda oszustów i smok.

plakat filmu Klient

Klient

The Client
1994
1h 59m

Thriller

USA

Thriller

11-letni Mark Sway jest świadkiem samobójstwa prawnika reprezentującego jednego z mafiosów. Chłopiec niebawem sam potrzebuje pomocy i ochrony prawnika.

plakat filmu 2 Hearts

2 Hearts

2020
1h 41m

Melodramat

USA

Melodramat

Historia miłosna dwóch par, w której w niezwykły sposób splatają się też losy studenta Chrisa i bogatego biznesmena Jorgego. Film oparty na faktach.

plakat filmu Psi Patrol: Film

Psi Patrol: Film

Paw Patrol: The Movie
2021
1h 28m

Animacja

Familijny

Kanada

USA

Animacja

Familijny

Żadne miasto nie jest zbyt duże, a żadne szczeknięcie zbyt małe! Ryder i dzielne pieski ruszają do Miasta Przygód, aby powstrzymać chciwego burmistrza Humdingera.

plakat filmu Miłość w Seattle

Miłość w Seattle

Love Happens
2009
1h 49m

Melodramat

Kanada

USA

Wielka Brytania

Melodramat

Burke, autor bestselerowego poradnika o radzeniu sobie ze stratą, poznaje Eloise, która zakończyła nieudany związek.

plakat filmu Rzeki przeznaczenia

Rzeki przeznaczenia

Pssica
2025
Kiedy nastolatka zostaje porwana przez handlarzy ludźmi, pirat rzeczny i łaknąca zemsty matka równolegle ruszają jej na ratunek – ale ich drogi się przecinają.


21 sierpnia


plakat filmu Nagła śmierć

Nagła śmierć

Sudden Death
1995
1h 50m

Sensacyjny

USA

Sensacyjny

Podczas meczu koszykówki były komandos musi stawić czoła uzbrojonym hakerom, gdy właściciel drużyny i jego córka zostają wzięci jako zakładnicy.

plakat filmu Muertos S.L.

Muertos S.L.

2024 -
30m

Komedia

Hiszpania

Komedia

Dámaso i wdowa Nieves rywalizują o przejęcie kontroli nad domem pogrzebowym.

plakat filmu Wybór

Wybór

Hostage
2025

Dramat

Thriller

Polityczny

Wielka Brytania

Dramat

Thriller

Polityczny

Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem.

plakat filmu Pragnę tylko ciebie

Pragnę tylko ciebie

Fall for Me
2025

Lilli jest podejrzliwa w stosunku do narzeczonego swojej siostry, ale gdy w jej życiu nagle pojawia się pewien nieznajomy, sama ulega pokusie namiętności.

plakat filmu Khao Chum Thong Khanong Chum Chon

Khao Chum Thong Khanong Chum Chon

2025
Pod koniec II wojny światowej szef szajki przestępczej rusza ze swoją ekipą do walki z zaprzysięgłym wrogiem – i japońską armią – aby obrabować pociąg pełen złota.

plakat filmu Miłość na jedną piosenkę

Miłość na jedną piosenkę

One Hit Wonder
2025

Muzyczny

Filipiny

Muzyczny

Dwójka piosenkarzy, którym nie udało się rozwinąć kariery, ryzykuje wszystko dla szansy zdobycia sławy i miłości.


22 sierpnia


plakat filmu Narodziny gwiazdy

Narodziny gwiazdy

A Star Is Born
2018
2h 15m

Dramat

Muzyczny

USA

Dramat

Muzyczny

Początkująca piosenkarka nawiązuje pełną pasji relację z dojrzałym muzykiem. Jej kariera nabiera rozpędu. Jego słabości pchają go ku katastrofie.

plakat filmu Aema

Aema

2025

Dramat

Komedia

Korea Południowa

Dramat

Komedia

Korea, lata 80. XX w. Znana gwiazda i młoda aktorka podważają zasady zdominowanej przez mężczyzn i skorumpowanej branży, kręcąc skandalizujący film "Madame Aema".

plakat filmu Long Story Short

Long Story Short

2025 -

Komedia

Animacja dla dorosłych

USA

Komedia

Animacja dla dorosłych

Twórca serialu "BoJack Horseman" proponuje komedię animowaną o dziejach pewnej rodziny przedstawiającą losy rodzeństwa od dzieciństwa do dorosłości i z powrotem.

plakat filmu Porzucony

Porzucony

Metruk Adam
2025
Mężczyzna, który odbył w więzieniu wyrok za brata, niechętnie wraca do rodziny, gdzie znajduje nadzieję i nową siłę w zmieniającej wszystko relacji z bratanicą.

plakat filmu The Truth About Jussie Smollett?

The Truth About Jussie Smollett?

2025
Zbrodnia nienawiści czy ściema? Jussie Smollett opowiada swoją historię w filmie dokumentalnym producentów "Oszusta z Tindera" i "Odwal się od kotów".


23 sierpnia


plakat filmu Pokgunui syepeu

Pokgunui syepeu

2025 -

Fantasy

Komedia rom.

Korea Południowa

Fantasy

Komedia rom.

Zdolna szefowa kuchni przenosi się w czasy dynastii Joseon, gdzie poznaje księcia tyrana. Jej nowoczesne dania urzekają władcę, ale pałacowe życie okazuje się wyzwaniem.


26 sierpnia


plakat filmu Safe House

Safe House

2012
1h 55m

Sensacyjny

Thriller

RPA

USA

Sensacyjny

Thriller

Agent CIA Matt Weston musi zapewnić bezpieczeństwo groźnemu przestępcy, gdy kryjówka, w której jest on przetrzymywany, staje się celem ataku najemników.


27 sierpnia


plakat filmu Infinity Pool

Infinity Pool

2023
1h 58m

Thriller

Sci-Fi

Francja

Kanada

Węgry

Thriller

Sci-Fi

Pisarz z problemami spędzający z zamożną żoną wakacje w odosobnionym kurorcie wkracza w świat przemocy, hedonizmu i grozy w następstwie śmiertelnego wypadku.

plakat filmu Przeklęta liga

Przeklęta liga

Ogni Maledetto Fantacalcio
2025
1h 30m

Komedia

Włochy

Komedia

Gdy członek ligi fantasy footballu znika w noc przed ślubem, jego barwna grupa przyjaciół relacjonuje zdarzenia prowadzące do szalonego wieczoru kawalerskiego.

plakat filmu Planeta Singli 4: Wyspa

Planeta Singli 4: Wyspa

2025
1h 40m

Komedia rom.

Polska

Komedia rom.

Piątka przyjaciół na greckich wakacjach zmienia się w domorosłych detektywów, gdy jeden z partnerów wzbudza w nich podejrzenia – czyżby był okrytym złą sławą oszustem?

plakat filmu Christopher – A Beautiful Real Life

Christopher – A Beautiful Real Life

2025
Gwiazdor popu, Christopher, próbuje pogodzić popularność z życiem rodzinnym w tym dokumencie o jego drodze do globalnej sławy po sukcesie piosenki "A Beautiful Life".

plakat filmu Katrina: Come Hell and High Water

Katrina: Come Hell and High Water

2025
Dwadzieścia lat po huraganie Katrina ocaleni wspominają katastrofalną burzę, która na zawsze zmieniła ich życie, oraz systemowe nierówności, jakie obnażyła.


28 sierpnia


plakat filmu Tysiąc i jeden

Tysiąc i jeden

A Thousand and One
2023
1h 56m

Dramat

USA

Dramat

Zwolniona z więzienia kobieta walczy o lepsze życie dla swojego syna, odbierając go z rodziny zastępczej i tworząc dla niego nowy dom w Harlemie lat 90. XX w.

plakat filmu Moje życie z Walterami

Moje życie z Walterami

My Life with the Walter Boys
2023 -
46m

Melodramat

USA

Wielka Brytania

Melodramat

Życie 15-letniej Jackie Howard zmienia się w mgnieniu oka. Dziewczyna przeprowadza się na drugi koniec USA, do rodziny swojej nowej opiekunki, z którą mieszka dziewięciu chłopców.

plakat filmu Czwartkowy Klub Zbrodni

Czwartkowy Klub Zbrodni

The Thursday Murder Club
2025

USA

Komedia kryminalna, w której grupa starszych wiekiem domorosłych detektywów z pasją do rozwiązywania starych spraw trafia na trop prawdziwego morderstwa.

plakat filmu Zagadki Barbie: Wielki Pościg

Zagadki Barbie: Wielki Pościg

Barbie Mysteries: The Great Horse Chase
2024 -
22m

Animacja

Familijny

Przygodowy

USA

Animacja

Familijny

Przygodowy

W tym ekscytującym serialu animowanym Brooklyn i Malibu odwiedzają Londyn, Wenecję, Zurych i nie tylko, rozwiązując zagadki z pomocą przyjaciół.


29 sierpnia


plakat filmu Dwa groby

Dwa groby

Dos tumbas
2025

Hiszpania

Zaginięcie dwóch nastolatek wstrząsa społecznością nadmorskiego miasteczka. Babcia jednej z nich kładzie teraz na szalę wszystko, aby poznać prawdę i dokonać zemsty.

plakat filmu Unknown Number: The High School Catfish

Unknown Number: The High School Catfish

2025
Wulgarne, budzące lęk SMS-y zalewają telefony nastolatki i jej chłopaka. Kto i dlaczego je wysyła? Ten obfitujący w zwroty akcji dokument udziela szokującej odpowiedzi.

plakat filmu Zakręcona miłość

Zakręcona miłość

Gobaekeui yeoksa
2025
1h 58m

Komedia rom.

Korea Południowa

Komedia rom.

Zakochana nastolatka planuje zdobyć serce szkolnego przystojniaka, prostując swoje kręcone włosy. Wszystko jednak się zmienia, gdy do jej szkoły przenosi się nowy uczeń.


30 sierpnia


plakat filmu The Watchers

The Watchers

2024
1h 42m

Horror

Fantasy

USA

Horror

Fantasy

Kiedy samochód Miny psuje się w odludnym lesie, trójka nieznajomych zabiera ją do bunkra – gdzie tajemnicze istoty obserwują każdy ruch uwięzionych.

plakat filmu Madame Web

Madame Web

2024
1h 56m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

Ratowniczka medyczna wykorzystuje swoją nowoodkrytą moc przewidywania przyszłości, by ocalić trójkę młodych dziewczyn przed tajemniczym pajęczym złoczyńcą.


Wkrótce


plakat filmu Dinner Time Live with David Chang

Dinner Time Live with David Chang

2024
Szef kuchni David Chang gotuje dla swoich znanych gości, przyprawiając dania szczerymi opiniami i kulinarnymi sekretami. (Wydarzenie na żywo w języku angielskim).


A to nie wszystko! Jeśli macie ochotę nadrobić zaległości, sprawdźcie listy premier Netfliksa z trzech poprzednich miesięcy:

Pełna lista nowości Netfliksa na lipiec 2025.
Pełna lista nowości Netfliksa na czerwiec 2025.
Pełna lista nowości Netfliksa na maj 2025.

Najnowsze Newsy

Wideo

"Keeper": Pełny zwiastun nowego horroru Osgooda Perkinsa

2 komentarze
VOD Filmy Multimedia

Kiedy "Frankenstein" Guillermo del Toro trafi na Netflix? Znamy datę

Filmy

Nowy "Władca Pierścieni" z Frodo i Gandalfem? Ian McKellen potwierdza

12 komentarzy
Seriale Multimedia

"Fallout": mamy pierwsze zdjęcia z 2. sezonu. Ghoul w Las Vegas

8 komentarzy
Filmy

TYLKO U NAS: kolejna gwiazda w obsadzie filmowej "Lalki"! Zagra kuzyna Łęckiej

32 komentarze
Gry

Gamescom 2025: Felix Falk o przyszłości targów i znaczeniu ochrony dziedzictwa gier

Filmy Multimedia

"Friz & Wersow. Miłość w czasach online": Dokument o ślubie polskich influencerów?

56 komentarzy