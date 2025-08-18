Pełna lista premier Netfliksa na sierpień 2025. Nowe filmy, seriale, programy

1 sierpnia

2 sierpnia

3 sierpnia

4 sierpnia

5 sierpnia

Studencka gra: Amerykański futbol uniwersytecki SEC Football: Any Given Saturday 2025 - 45m Dokumentalny Sportowy Wielka Brytania Dokumentalny Sportowy Poznaj z bliska elitarnych graczy i trenerów futbolu uniwersyteckiego w tym szczerym serialu dokumentalnym, który zagląda za kulisy dramatycznego sezonu w lidze SEC.

6 sierpnia

7 sierpnia

8 sierpnia

9 sierpnia

10 sierpnia

11 sierpnia

Dom Home 2015 1h 34m Animacja Fantasy Przygodowy Tim Johnson USA Animacja Fantasy Przygodowy Jim Parsons Rihanna Kosmita o imieniu Oh ląduje na Ziemi i nawiązuje nietypową przyjaźń z Tip, odważną dziewczyną, która ma własną misję do wypełnienia

12 sierpnia

Ostatni draft Fainaru Dorafuto 2025 40m Talent-show Sportowy Japonia Talent-show Sportowy Dwadzieścioro pięcioro w większości emerytowanych sportowców walczy o 30 mln jenów, aby zacząć życie od nowa. Jak poradzą sobie z trudnymi wyzwaniami dla ciała i umysłu?

13 sierpnia

14 sierpnia

15 sierpnia

16 sierpnia

17 sierpnia

18 sierpnia

19 sierpnia

20 sierpnia

Rzeki przeznaczenia Pssica 2025 Kiedy nastolatka zostaje porwana przez handlarzy ludźmi, pirat rzeczny i łaknąca zemsty matka równolegle ruszają jej na ratunek – ale ich drogi się przecinają.

21 sierpnia

Pragnę tylko ciebie Fall for Me 2025 Sherry Hormann Svenja Jung Theo Trebs Lilli jest podejrzliwa w stosunku do narzeczonego swojej siostry, ale gdy w jej życiu nagle pojawia się pewien nieznajomy, sama ulega pokusie namiętności.

Khao Chum Thong Khanong Chum Chon 2025 Pod koniec II wojny światowej szef szajki przestępczej rusza ze swoją ekipą do walki z zaprzysięgłym wrogiem – i japońską armią – aby obrabować pociąg pełen złota.

22 sierpnia

Aema 2025 Dramat Komedia Korea Południowa Dramat Komedia Korea, lata 80. XX w. Znana gwiazda i młoda aktorka podważają zasady zdominowanej przez mężczyzn i skorumpowanej branży, kręcąc skandalizujący film "Madame Aema".

Porzucony Metruk Adam 2025 Mężczyzna, który odbył w więzieniu wyrok za brata, niechętnie wraca do rodziny, gdzie znajduje nadzieję i nową siłę w zmieniającej wszystko relacji z bratanicą.

The Truth About Jussie Smollett? 2025 Zbrodnia nienawiści czy ściema? Jussie Smollett opowiada swoją historię w filmie dokumentalnym producentów "Oszusta z Tindera" i "Odwal się od kotów".

23 sierpnia

Pokgunui syepeu 2025 - Fantasy Komedia rom. Korea Południowa Fantasy Komedia rom. Zdolna szefowa kuchni przenosi się w czasy dynastii Joseon, gdzie poznaje księcia tyrana. Jej nowoczesne dania urzekają władcę, ale pałacowe życie okazuje się wyzwaniem.

26 sierpnia

27 sierpnia

Przeklęta liga Ogni Maledetto Fantacalcio 2025 1h 30m Komedia Włochy Komedia Gdy członek ligi fantasy footballu znika w noc przed ślubem, jego barwna grupa przyjaciół relacjonuje zdarzenia prowadzące do szalonego wieczoru kawalerskiego.

Christopher – A Beautiful Real Life 2025 Gwiazdor popu, Christopher, próbuje pogodzić popularność z życiem rodzinnym w tym dokumencie o jego drodze do globalnej sławy po sukcesie piosenki "A Beautiful Life".

Katrina: Come Hell and High Water 2025 Dwadzieścia lat po huraganie Katrina ocaleni wspominają katastrofalną burzę, która na zawsze zmieniła ich życie, oraz systemowe nierówności, jakie obnażyła.

28 sierpnia

Tysiąc i jeden A Thousand and One 2023 1h 56m Dramat A.V. Rockwell USA Dramat Teyana Taylor William Catlett Zwolniona z więzienia kobieta walczy o lepsze życie dla swojego syna, odbierając go z rodziny zastępczej i tworząc dla niego nowy dom w Harlemie lat 90. XX w.

Czwartkowy Klub Zbrodni The Thursday Murder Club 2025 Chris Columbus USA Helen Mirren Celia Imrie Komedia kryminalna, w której grupa starszych wiekiem domorosłych detektywów z pasją do rozwiązywania starych spraw trafia na trop prawdziwego morderstwa.

29 sierpnia

Dwa groby Dos tumbas 2025 Kike Maíllo Hiszpania Kiti Mánver Álvaro Morte Zaginięcie dwóch nastolatek wstrząsa społecznością nadmorskiego miasteczka. Babcia jednej z nich kładzie teraz na szalę wszystko, aby poznać prawdę i dokonać zemsty.

Unknown Number: The High School Catfish 2025 Wulgarne, budzące lęk SMS-y zalewają telefony nastolatki i jej chłopaka. Kto i dlaczego je wysyła? Ten obfitujący w zwroty akcji dokument udziela szokującej odpowiedzi.

Zakręcona miłość Gobaekeui yeoksa 2025 1h 58m Komedia rom. Korea Południowa Komedia rom. Zakochana nastolatka planuje zdobyć serce szkolnego przystojniaka, prostując swoje kręcone włosy. Wszystko jednak się zmienia, gdy do jej szkoły przenosi się nowy uczeń.

30 sierpnia

Wkrótce

Dinner Time Live with David Chang 2024 Szef kuchni David Chang gotuje dla swoich znanych gości, przyprawiając dania szczerymi opiniami i kulinarnymi sekretami. (Wydarzenie na żywo w języku angielskim).

