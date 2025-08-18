Pełna lista premier Netfliksa na sierpień 2025. Nowe filmy, seriale, programy

W sierpniu Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale ("Rzeki przeznaczenia", "Long Story Short"), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (drugie sezony "Wednesday" i "Mojego życia z Walterami"), a także nowe filmy oryginalne ("Rach, ciach!", "Zawsze przychodzi noc", "Czwartkowy Klub Zbrodni").
A to nie wszystko! Zobaczcie przygotowane przez nas zestawienie najciekawszych premier, które już w sierpniu trafią na Netflix! Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.
1 sierpnia
2 sierpnia
3 sierpnia
4 sierpnia
5 sierpnia
6 sierpnia
7 sierpnia
8 sierpnia
9 sierpnia
10 sierpnia
11 sierpnia
12 sierpnia
13 sierpnia
14 sierpnia
15 sierpnia
16 sierpnia
17 sierpnia
18 sierpnia
19 sierpnia
20 sierpnia
21 sierpnia
22 sierpnia
23 sierpnia
26 sierpnia
27 sierpnia
28 sierpnia
29 sierpnia
30 sierpnia
Wkrótce
A to nie wszystko! Jeśli macie ochotę nadrobić zaległości, sprawdźcie listy premier Netfliksa z trzech poprzednich miesięcy: Pełna lista nowości Netfliksa na lipiec 2025
. Pełna lista nowości Netfliksa na czerwiec 2025
. Pełna lista nowości Netfliksa na maj 2025.