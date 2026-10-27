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Pełny program ToruńCAMERIMAGE 2026 ogłoszony!

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Pe%C5%82ny+Program+Toru%C5%84CAMERIMAGE+2026+og%C5%82oszony-169347
Pełny program ToruńCAMERIMAGE 2026 ogłoszony!
Już za 10 dni rozpocznie się seans pierwszego z filmów, które znalazły się w programie 34. edycji ToruńCAMERIMAGE.

Spośród tysięcy zgłoszeń wybraliśmy filmy, które wyróżniają się wyjątkowymi walorami artystycznymi. Pokazy premierowe, znakomite, wyczekiwane i głośne tytuły! Wśród nich filmy fabularne, dokumentalne, wideoklipy, etiudy studenckie, odcinki seriali i pokazy specjalne.

To nie wszystko! Spotkania z wybitnymi twórcami, warsztaty, wystawa i niespodzianki! Jednym słowem – warto tu być!

ToruńCAMERIMAGE nadchodzi!

Program 34. Edycji Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE znajdziecie TUTAJ!

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