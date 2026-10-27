Pełny program ToruńCAMERIMAGE 2026 ogłoszony!

Już za 10 dni rozpocznie się seans pierwszego z filmów, które znalazły się w programie 34. edycji ToruńCAMERIMAGE.
Spośród tysięcy zgłoszeń wybraliśmy filmy, które wyróżniają się wyjątkowymi walorami artystycznymi. Pokazy premierowe, znakomite, wyczekiwane i głośne tytuły! Wśród nich filmy fabularne, dokumentalne, wideoklipy, etiudy studenckie, odcinki seriali i pokazy specjalne.
To nie wszystko! Spotkania z wybitnymi twórcami, warsztaty, wystawa i niespodzianki! Jednym słowem – warto tu być!
ToruńCAMERIMAGE nadchodzi!
Program 34. Edycji Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE znajdziecie TUTAJ
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