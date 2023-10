Pełny program 9. Festiwalu Filmowego Spektrum w Świdnicy! Najciekawsze wydarzenie filmowe na Dolnym Śląsku powraca

9. edycja Festiwalu Filmowego Spektrum rozpocznie się już 24 października! Prezentujemy pełny program i harmonogram wydarzeń w Świdnicy. Widzowie będą mogli zobaczyć ponad 50 tytułów, w tym krótkie metraże z całego świata, a także filmy pełnometrażowe z największych tegorocznych festiwali filmowych. Ale Spektrum to więcej niż tylko święto kino, to także szereg wydarzeń towarzyszących – potańcówka międzypokoleniowa, karaoke, bingo czy spacer śladami świdnickich murali, a wszystko w czułej atmosferze lokalności. Zostawcie zgiełk miast i wpadajcie do Świdnicy na festiwal filmowy inny niż wszystkie. 9. edycja odbędzie się pod hasłem SAVE THE CHANGES / ZACHOWAJ ZMIANY.Festiwal otworzy filmw reżyserii Lili Avilés (wyróżniony na Berlinale Nagrodą Jury Ekumenicznego), a galę zamknięcia i rozdania nagród uświetni absolutny klasyk, czyli legendarnewyreżyserowane przez Sofię Coppolę o nagrodę powalczy 5 pełnometrażowych filmów z Polski oraz 5 produkcji zagranicznych, a jedynym jury będzie festiwalowa publiczność! W tegorocznym konkursie widzowie zobaczą m.in.– najnowszy film Trần Anh Hùnga , który zdobył Złotą Palmę za reżyserię na tegorocznym festiwalu w Cannes, przepiękny, pełen emocji, miłości i doskonałego smaku;– dokumentalny debiut Maćka Hameli , prezentowany w Cannes, przejmujący portret zbiorowy mieszkańców Ukrainy, którzy po rozpoczęciu rosyjskiego ataku próbują znaleźć schronienie;– nagrodzony za scenariusz na festiwalu w Cannes najnowszy film Hirokazu Kore-edy , czuła i uważna obserwacja nietypowych ludzkich przyjaźni i rodzinnych więzów, przykład mądrego, niezwykle empatycznego kina;– opowieść o odkrywaniu siebie, naturze i nieoczywistej przyjaźni w reżyserii Klaudiusza Chrostowskiego (podczas festiwalu odbędzie się spotkanie z reżyserem), która została nagrodzona podczas tegorocznego Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni;– zdobywcę Grand Prix podczas 23. mBank Nowe Horyzonty i jeden z niekwestionowanych przebojów ostatniego Cannes; przezabawna, nieprzewidywalna, pełna fantazji i uroku opowieść rozpoczyna się jak dramat obyczajowy, by nieoczekiwanie zamienić się w rasowy kryminał o napadzie na bank.Jedną z głównych osi Spektrum są międzynarodowe konkursy. Świdnicę znów odwiedzą krótkie metraże młodych niezależnych twórczyń i twórców, od produkcji profesjonalnych po debiuty powstałe poza murami szkół filmowych. Podczas 9. edycji festiwalu widzowie zobaczą aż 41 filmów z różnych zakątków świata.Na wielu festiwalach filmowych możemy oglądać retrospektywy twórczości uznanych reżyserów, organizatorzy Spektrum chcą pokazywać jednak młodych twórców, którzy już stali się kultowi i nie warto czekać pół wieku aż staną się ‘klasykami’. Sekcjato okazja do przyjrzenia się twórcom, którzy swoimi filmami zachwycili publiczność najważniejszych festiwali filmowych na świecie i zasługują na uwagę już na początku swojej kariery. Bohaterem tegorocznej odsłony Young Classics będzie Ryûsuke Hamaguchi , japoński reżyser i scenarzysta filmowy. Zobaczymy jego dwa filmy w jego reżyserii:(nagrodzony w 2022 roku m.in. Oscarem w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy) oraz, zdobywcę Srebrnego Niedźwiedzia w kategorii Najlepszy film podczas Berlinale 2021.Jak co roku, odbędzie się również pokaz filmowy w Areszcie Śledczym w Świdnicy w ramach sekcji. Świdnicka publiczność obejrzy film dokumentalnyw reżyserii Hanki Nobis . Obraz opowiada o życiu Antka, młodego konserwatysty z Wrocławia, którego poglądy ulegają zmianie na skutek miłości do Weroniki. Po projekcji widzowie spotkają się z Anną Rok , dźwiękowczynią filmu.W programie 9. Festiwalu Spektrum znalazł się również pokaz specjalny filmuw reżyserii Kingi Dębskiej . Obraz opowiada o młodej dziewczynie, Anastazji, która jest uzależniona od komiksów, gorącej czekolady i zakochana w chłopaku z sąsiedztwa. Gdyby tylko mogła, porwałaby go na randkę albo na koniec świata. Niestety to tylko marzenia, bo od dziecka jest przykuta do wózka, a z otoczeniem porozumiewa się za pomocą specjalnego programu. Życie Nastki zmienia się za sprawą przebojowej sąsiadki, Józefiny. W rolę Józefiny wcieliła się Kinga Preis , która spotka się ze świdnicką publicznością po projekcjiNie zabraknie także kina dla najmłodszych. W ramach sekcjizaplanowano pokaz, czyli opowieści o dzielnej myszce, która wyrusza w wymagającą podróż, aby zdobyć lekarstwo dla swojej babci. Projekcję poprzedzi prelekcja Martyny Stec, edukatorka specjalizująca się m.in. w edukacji filmowej.Festiwal Spektrum to przede wszystkim filmy i spotkania z twórcami, ale też rozmowy, dyskusje i wspólne spędzanie festiwalowych wieczorów. Od czwartku do soboty (26-28.10) w Klubie Bolko na świdnicką publiczność czekać będzie również program rozrywkowy. Odbędzie się m.in. quiz filmowy, karaoke, międzypokoleniowa potańcówka, a także legendarne rozgrywki w bingo.Pełny program dostępny na stronie festiwalu www.spektrumfestiwal.pl/program Zakup karnetów i biletów możliwy w kasach Świdnickiego Ośrodka Kultury i na stronieFestiwal Filmowy Spektrum jest organizowany przez Świdnicki Ośrodek Kultury i Wrocławską Fundację Filmową oraz finansowany ze środków Miasta i Gminy Świdnica i Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.Zachęcamy do śledzenia bieżących newsów dotyczących festiwalu za pośrednictwem strony oraz oficjalnych mediów społecznościowych:Facebook / https://www.facebook.com/SPEKTRUMfestiwal Instagram / https://www.instagram.com/spektrumfestiwal/