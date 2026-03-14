Serialowy prequel cyklu "Piątek trzynastego" na pierwszych zdjęciach

Po latach prób i porażek serial "Crystal Lake" wreszcie powstał. Na dowód tego platforma Peacock właśnie zaprezentował kilka zdjęć z niego.
Tak wygląda prequel "Piątku trzynastego"
Szczegóły fabuły "Crystal Lake" nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że będzie to prequel serii "Piątek trzynastego"
. Poznamy w nim nie tylko genezę samego Jasona Voorheesa
, ale także historię jego matki oraz samego miejsca śmierci i narodzin Jasona, które skrywa sporo tajemnic.
Pierwsze zdjęcia niewiele zdradzają. Sprawdźcie zresztą sami:
W roli Pameli Voorhees, matki Jasona, pojawi się Linda Cardellini
. Małego Jasona zagra Callum Vinson
. W serialu zobaczymy też przyszłe ofiary Jasona: Ralph (Nick Cordileone
), Rita (Joy Suprano
), Claudette (Danielle Kotch
) i Barry (Phoenix Parnevik
).
Serial "Crystal Lake"
rodził się w bólach. Pierwotnie miał go zrealizować Bryan Fuller
, ale po konflikcie z A24, które stoi za projektem, opuścił go. Jego miejsce zajął Brad Caleb Kane
, czyli showrunner tegorocznego serialowego horroru "To: Witajcie w Derry
".
