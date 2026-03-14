Serialowy prequel cyklu "Piątek trzynastego" na pierwszych zdjęciach
Po latach prób i porażek serial "Crystal Lake" wreszcie powstał. Na dowód tego platforma Peacock właśnie zaprezentował kilka zdjęć z niego.

Tak wygląda prequel "Piątku trzynastego"



Szczegóły fabuły "Crystal Lake" nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że będzie to prequel serii "Piątek trzynastego". Poznamy w nim nie tylko genezę samego Jasona Voorheesa, ale także historię jego matki oraz samego miejsca śmierci i narodzin Jasona, które skrywa sporo tajemnic.

Pierwsze zdjęcia niewiele zdradzają. Sprawdźcie zresztą sami:


W roli Pameli Voorhees, matki Jasona, pojawi się Linda Cardellini. Małego Jasona zagra Callum Vinson. W serialu zobaczymy też przyszłe ofiary Jasona: Ralph (Nick Cordileone), Rita (Joy Suprano), Claudette (Danielle Kotch) i Barry (Phoenix Parnevik).

Serial "Crystal Lake" rodził się w bólach. Pierwotnie miał go zrealizować Bryan Fuller, ale po konflikcie z A24, które stoi za projektem, opuścił go. Jego miejsce zajął Brad Caleb Kane, czyli showrunner tegorocznego serialowego horroru "To: Witajcie w Derry".

Zwiastun filmu "Piątek trzynastego"




