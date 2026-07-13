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Pedro Pascal jako wiolonczelista. Pierwsze zdjęcia z "Behemoth!"

Vanity Fair, World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Pedro+Pascal+jako+wiolonczelista.+Pierwsze+zdj%C4%99cia+z+%22Behemoth+%22+%28re%C5%BCyseria%3A+Tony+Gilroy%29-167548
Pedro Pascal jako wiolonczelista. Pierwsze zdjęcia z &quot;Behemoth!&quot;
źródło: Materiały prasowe
Magazyn "Vanity Fair" ujawnił pierwsze zdjęcia z produkcji zatytułowanej "Behemoth!". To nowy film Tony'ego Gilroya, twórcy "Michaela Claytona" i serialu "Andor". W roli głównej występuje Pedro Pascal.

Oto bohaterowie filmu "Behemoth!" 




Pascal wciela się w Aleksa, utalentowanego wiolonczelistę, który wraca do Hollywood po latach występowania z orkiestrami symfonicznymi. Fabuła rozgrywa się na przestrzeni 25 lat: narzędziem narracyjnym jest muzyka, a kolejne występy bohatera wyzwalają retrospekcje wyjaśniające jego przeszłość. Przygotowując się do roli Pascal przeszedł intensywny trening muzyczny – nazwał to najtrudniejszą umiejętnością, jaką musiał posiąść do roli.

Gilroy nietypowo zatrudnił do współpracy aż dziewięcioro kompozytorów. Muzykę do filmu napisali Michael Giacchino, James Newton Howard, Alan Silvestri, Michael Abels, Emily Bear, Lukas Frank, Henry Jackman, Nami Melumad i Brandon Robert.

W obsadzie są również Hank Azaria jako ojciec Aleksa, Will Arnett jako jego brat, Eva Victor jako jego ukochana i Olivia Wilde jako była partnerka bohatera.  


Na razie nie znamy daty premiery filmu. Jeszcze w tym tygodniu ma pojawić się zwiastun.

"Andor" – zwiastun drugiego sezonu


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