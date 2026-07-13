Pedro Pascal jako wiolonczelista. Pierwsze zdjęcia z "Behemoth!"

Magazyn "Vanity Fair" ujawnił pierwsze zdjęcia z produkcji zatytułowanej "Behemoth!". To nowy film Tony'ego Gilroya, twórcy "Michaela Claytona" i serialu "Andor". W roli głównej występuje Pedro Pascal.
Oto bohaterowie filmu "Behemoth!" Pascal wciela się w Aleksa, utalentowanego wiolonczelistę, który wraca do Hollywood po latach występowania z orkiestrami symfonicznymi.
Fabuła rozgrywa się na przestrzeni 25 lat: narzędziem narracyjnym jest muzyka, a kolejne występy bohatera wyzwalają retrospekcje wyjaśniające jego przeszłość. Przygotowując się do roli Pascal
przeszedł intensywny trening muzyczny – nazwał to najtrudniejszą umiejętnością, jaką musiał posiąść do roli. Gilroy nietypowo zatrudnił do współpracy aż dziewięcioro kompozytorów.
Muzykę do filmu napisali Michael Giacchino
, James Newton Howard
, Alan Silvestri
, Michael Abels
, Emily Bear
, Lukas Frank
, Henry Jackman
, Nami Melumad
i Brandon Robert
.
W obsadzie są również Hank Azaria
jako ojciec Aleksa, Will Arnett
jako jego brat, Eva Victor
jako jego ukochana i Olivia Wilde
jako była partnerka bohatera.
Na razie nie znamy daty premiery filmu. Jeszcze w tym tygodniu ma pojawić się zwiastun.
"Andor" – zwiastun drugiego sezonu