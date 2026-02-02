Newsy Filmy Kieran Culkin jedną z gwiazd pierwszego od lat filmu Nancy Meyers
Filmy

Kieran Culkin jedną z gwiazd pierwszego od lat filmu Nancy Meyers

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Pen%C3%A9lope+Cruz%2C+Owen+Wilson%2C+Kieran+Culkin+w+nowym+filmie+Nancy+Meyers-164997
Kieran Culkin jedną z gwiazd pierwszego od lat filmu Nancy Meyers
źródło: Getty Images
autor: Michael Loccisano
Wygląda na to, że wreszcie doczekamy się nowego filmu Nancy Meyers. Projekt, który pierwotnie rozwijany był we współpracy z Netfliksem, ostatecznie powstanie dla Warner Bros. To pierwszy film Meyers od 11 lat — jej ostatnią produkcją był "Praktykant" z Anne Hathaway i Robertem De Niro.    

Kto może zagrać w nowym filmie Nancy Meyers?



GettyImages-2150874268.jpg Getty Images © Presley Ann


W obsadzie pozostają już wcześniej wiązani z projektem Penélope Cruz i Owen Wilson, a do projektu dołączają także Kieran Culkin, Jude Law oraz Emma Mackey, którzy finalizują negocjacje. Studio wyznaczyło już kinową premierę na 25 grudnia 2027 roku. Meyers jest nie tylko reżyserką, ale także autorką scenariusza. Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą - twórcy podkreślają, że wszelkie wcześniejsze doniesienia na ten temat były nieprawdziwe.

Producentkami filmu są Meyers i Ilona Herzberg, a funkcję producentki wykonawczej pełni Diana Pokorny. Warner Bros. przejęło projekt po tym, jak Netflix zrezygnował z niego ze względu na zbyt wysoki budżet (szacowany wówczas nawet na 150 mln dolarów). Wtedy z filmem Meyers wiązani byli także Scarlett Johansson i Michael Fassbender

Kieran Culkin w zeszłym roku zdobył Oscara za rolę w "Prawdziwym bólu", a wielką popularność zyskał w ostatnich latach dzięki "Sukcesji". Emma Mackey wybiła się dzięki serialowi Netflixa pt. "Sex Education". Jude'a Lawa mogliśmy w ostatnim czasie oglądać m.in. w serialu "Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków" oraz filmie "Eden".  

Nancy Meyers ma w swojej filmografii takie produkcje, jak m.in. "Czego pragną kobiety", "Lepiej późno niż później" oraz "Holiday". 

"Holiday" - zwiastun"



Powiązane artykuły Kieran Culkin

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy Wideo

"Krzyk 7": Ghostface atakuje w nowej zapowiedzi filmu

12 komentarzy
Wideo

Będzie hit na miarę "Thrillera"? Pierwszy zwiastun "Michaela"

31 komentarzy
VOD Seriale Wideo

"Stranger Things" wraca w wersji animowanej! Jest zwiastun

16 komentarzy
Filmy

Media społecznościowe wykończą krytykę filmową?

65 komentarzy
Filmy

McKellen zdradził, co zrobi Magneto w "Avengers: Doomsday"?

9 komentarzy
Inne Filmy

"To był zwykły przypadek": Współscenarzysta aresztowany w Iranie

3 komentarze
Filmy

"Nieśmiertelny": Henry Cavill i Jeremy Irons na planie

13 komentarzy