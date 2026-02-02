Kieran Culkin jedną z gwiazd pierwszego od lat filmu Nancy Meyers

Wygląda na to, że wreszcie doczekamy się nowego filmu Nancy Meyers. Projekt, który pierwotnie rozwijany był we współpracy z Netfliksem, ostatecznie powstanie dla Warner Bros. To pierwszy film Meyers od 11 lat — jej ostatnią produkcją był "Praktykant" z Anne Hathaway i Robertem De Niro.
Kto może zagrać w nowym filmie Nancy Meyers?
Getty Images © Presley Ann
W obsadzie pozostają już wcześniej wiązani z projektem Penélope Cruz
i Owen Wilson
, a do projektu dołączają także Kieran Culkin
, Jude Law
oraz Emma Mackey
, którzy finalizują negocjacje. Studio wyznaczyło już kinową premierę na 25 grudnia 2027 roku. Meyers
jest nie tylko reżyserką, ale także autorką scenariusza. Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą - twórcy podkreślają, że wszelkie wcześniejsze doniesienia na ten temat były nieprawdziwe.
Producentkami filmu są Meyers
i Ilona Herzberg
, a funkcję producentki wykonawczej pełni Diana Pokorny.
Warner Bros. przejęło projekt po tym, jak Netflix zrezygnował z niego ze względu na zbyt wysoki budżet (szacowany wówczas nawet na 150 mln dolarów). Wtedy z filmem Meyers
wiązani byli także Scarlett Johansson
i Michael Fassbender
. Kieran Culkin
w zeszłym roku zdobył Oscara
za rolę w "Prawdziwym bólu
", a wielką popularność zyskał w ostatnich latach dzięki "Sukcesji
". Emma Mackey
wybiła się dzięki serialowi Netflixa pt. "Sex Education
". Jude'a Lawa
mogliśmy w ostatnim czasie oglądać m.in. w serialu "Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków
" oraz filmie "Eden
". Nancy Meyers
ma w swojej filmografii takie produkcje, jak m.in. "Czego pragną kobiety
", "Lepiej późno niż później
" oraz "Holiday
".
"Holiday" - zwiastun"