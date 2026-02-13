Newsy Filmy Pete Davidson i Casey Affleck skorzystają z aktorskiego wsparcia AI?
Variety / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Michael Buckner
W sierpniu informowaliśmy, że Doug Liman ("Road House") szykuje film "Killing Satoshi", który opowie o twórcy Bitcoina. W obsadzie są m.in. Pete Davidson i Casey Affleck. Teraz pojawiła się nowa informacja dotycząca tej produkcji: film powstanie przy ekstensywnym wykorzystaniu sztucznej inteligencji.
  

Doug Liman nakręci film przy pomocy sztucznej inteligencji


GettyImages-2257849654.jpg Getty Images © NBC


Jak donosi "Variety", film "Killing Satoshi" nie będzie w ogóle kręcony w prawdziwych lokacjach i w całości powstanie na specjalnym planie. Aktorzy wystąpią w pustej przestrzeni, która następnie zostanie wypełniona "scenografią" przy wykorzystaniu AI.

Na tym nie koniec: twórcy planują wykorzystać sztuczną inteligencję również do "poprawienia" gry aktorskiej. Twórcy zarzekają się, że chodzi o poprawianie drobnych błędów i usterek na planie, a nie sprawienie, by aktorzy "mówili rzeczy, których nie powiedzieli".
    
Powyższe informacje pochodzą z castingowego ogłoszenia, według którego producenci filmu rezerwują sobie prawo do "zmiany, uzupełnienia i przekształcenia" aktorskich występów przy użyciu technologii AI. Sztuczna inteligencja nie ma jednak być wykorzystana do stworzenia cyfrowej repliki aktora, jego głosu czy podobizny. A przynajmniej nie bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony zainteresowanego.

Byliśmy bardzo ostrożni, wrażliwi i nadopiekuńczy względem naszych aktorów. Chcemy zapewnić, że wykorzystamy jedynie AI w oparciu o performance capture. To znaczy, że nie będziemy mieli żadnych nieistniejących, wykreowanych przez AI aktorów. AI to narzędzie, które wykorzystujemy, żeby usprawnić proces realizacji filmu, zachowując jednak pracę dla kierowników wszystkich pionów produkcyjnych oraz aktorów. Mamy nadzieję, że pomożemy w pozytywnym rozwoju naszej branży, skomentował producent Ryan Kavanaugh.

Co wiemy o "Killing Satoshi"?



"Killing Satoshi" zapowiadane jest jako thriller mający rozwikłać jedną z największych zagadek XXI wieku: kim jest osoba ukrywając się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto i dlaczego odpowiedź na to pytanie mogłoby zagrozić globalnej strukturze władzy.

Liman będzie pracował na podstawie scenariusza autorstwa Nicka Schenka. W filmie zobaczymy Caseya Afflecka i Pete'a Davidsona, nie wiadomo jednak, jakie przypadły im role. Materiał powstanie w Londynie. Konkretna data premiery nie jest na razie znana, ale film prawdopodobnie trafi na ekrany w 2026 roku. 

"Road House" – zwiastun



