Peter Dinklage u boku Rosamund Pike w "I Care a Lot"

) dołączył do obsady dramatu. Gwiazdą obrazu jest Rosamund Pike Pike wcieli się w Marlę Grayson, bezwzględną prawniczkę odnoszącą same sukcesy. Wygrywa jednak nie dla dobra swoich klientów, lecz dla własnych korzyści. Bardzo starannie dobiera więc sprawy. Niestety czasem intuicja ją zawodzi. Najnowszy klient z pozoru wydaje się idealny do oskubania przez nią. Bohaterka wkrótce odkryje, jak bardzo pozory mogą mylić...Na razie nie ujawniono, kogo zagra Dinklage . Całość wyreżyseruje J Blakeson