Peter Dinklage w 2. sezonie "Obcy: Ziemia"!
Seriale

Deadline
https://www.filmweb.pl/news/Peter+Dinklage+w+2.+sezonie+%22Obcy%3A+Ziemia%22+Rola+pozostaje+tajemnic%C4%85-166008
źródło: Getty Images
autor: Monica Schipper
Peter Dinklage wreszcie zawitał do uniwersum Obcego. Gwiazda serialu "Gra o tron" dołącza do obsady drugiego sezonu serialu "Obcy: Ziemia".

"Obcy: Ziemia" nowa odsłona kultowego cyklu



Przypomnijmy, że serial "Obcy: Ziemia" funkcjonuje jako prequel filmu "Obcy - 8. pasażer Nostromo". Jego akcja rozgrywa się bowiem w roku 2120 (podczas gdy film Ridleya Scotta miał miejsce w 2122 roku).

Kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta wraz z interesującą zbieraniną żołnierzy taktycznych dokonuje brzemiennego w skutki odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem dla planety. Podczas poszukiwań ocalałych wśród wraku członkowie ekipy ratowniczej natrafiają na tajemnicze, drapieżne formy życia – bardziej przerażające, niż cokolwiek, co mogliby sobie wyobrazić. Odkrycie tego nowego zagrożenia zmusza ekipę ratowniczą do walki o przetrwanie, a ich dalsze decyzje mogą zmienić oblicze Ziemi, jaką znają. 


O drugim sezonie "Obcy: Ziemia" wciąż wiemy niewiele. Angaż Petera Dinklage'a niczego w tym temacie nie zmienia. Nie podano bowiem żadnych szczegółów dotyczących jego roli.

Na razie wiemy jedynie tyle, że zdjęcia do drugiego sezonu ruszą już w maju. Realizowane będą w londyńskim Pinewood Studios, czyli miejscu kręcenia pierwszego i trzecie "Obcego", a także "Prometeusza". Pierwszy sezon realizowany był w Tajlandii.

Peter Dinklage oczywiście najlepiej znany jest z roli w serialu "Gra o tron". Ostatnio mogliśmy go oglądać chociażby w pierwszym sezonie serialu "Dexter: Zmartwychwstanie". W tym roku na festiwalu Sundance premierę miały dwa filmy z jego udziałem: "The Shitheads" (który to film właśnie zmienił na potrzeby dystrybucji tytuł na "Idiots") i "Wicker".

Zwiastun serialu "Dexter: Zmartwychwstanie"




Powiązane artykuły Obcy: Ziemia

Zobacz wszystkie artykuły

Obcy: Ziemia  (2025)

 Obcy: Ziemia

Obcy - 8. pasażer "Nostromo"  (1979)

 Obcy - 8. pasażer "Nostromo"

Obcy - decydujące starcie  (1986)

 Obcy - decydujące starcie

Prometeusz  (2012)

 Prometeusz

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Pawlikowski znowu w Cannes! Mamy pierwsze zdjęcie

Festiwale i nagrody Filmy

CANNES 2026: Pawlikowski, Farhadi i Almodóvar w konkursie głównym

3 komentarze
Filmy

"Przepis na morderstwo" w kinach już jutro

11 komentarzy
Filmy

"Odyseja" to arcydzieło? On już widział film

50 komentarzy
Seriale Multimedia

I wszystko jasne! "American Horror Story 13" to sequel

5 komentarzy
VOD Seriale

Olivia Munn o uprzedzeniach kolegi z planu

10 komentarzy
Filmy

Felicity Jones i J.K. Simmons będą pacjentami cenionej psychoanalityczki