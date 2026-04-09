Peter Dinklage w 2. sezonie "Obcy: Ziemia"!

Peter Dinklage wreszcie zawitał do uniwersum Obcego. Gwiazda serialu "Gra o tron" dołącza do obsady drugiego sezonu serialu "Obcy: Ziemia".
"Obcy: Ziemia" nowa odsłona kultowego cyklu
Przypomnijmy, że serial "Obcy: Ziemia" funkcjonuje jako prequel filmu "Obcy - 8. pasażer Nostromo".
Jego akcja rozgrywa się bowiem w roku 2120 (podczas gdy film Ridleya Scotta
miał miejsce w 2122 roku).
Kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta wraz z interesującą zbieraniną żołnierzy taktycznych dokonuje brzemiennego w skutki odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem dla planety. Podczas poszukiwań ocalałych wśród wraku członkowie ekipy ratowniczej natrafiają na tajemnicze, drapieżne formy życia – bardziej przerażające, niż cokolwiek, co mogliby sobie wyobrazić. Odkrycie tego nowego zagrożenia zmusza ekipę ratowniczą do walki o przetrwanie, a ich dalsze decyzje mogą zmienić oblicze Ziemi, jaką znają.
O drugim sezonie "Obcy: Ziemia"
wciąż wiemy niewiele. Angaż Petera Dinklage'a
niczego w tym temacie nie zmienia. Nie podano bowiem żadnych szczegółów dotyczących jego roli.
Na razie wiemy jedynie tyle, że zdjęcia do drugiego sezonu ruszą już w maju. Realizowane będą w londyńskim Pinewood Studios, czyli miejscu kręcenia pierwszego i trzecie "Obcego
", a także "Prometeusza
". Pierwszy sezon realizowany był w Tajlandii. Peter Dinklage
oczywiście najlepiej znany jest z roli w serialu "Gra o tron
". Ostatnio mogliśmy go oglądać chociażby w pierwszym sezonie serialu "Dexter: Zmartwychwstanie
". W tym roku na festiwalu Sundance premierę miały dwa filmy z jego udziałem: "The Shitheads
" (który to film właśnie zmienił na potrzeby dystrybucji tytuł na "Idiots") i "Wicker
".
