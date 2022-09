Peter Farrelly wraca do korzeni. Szykuje komedię z kategorią R

Co wiemy o filmie "Ricky Stanicky"?

Peter Farrelly walczy o kolejnego Oscara

Zwiastun filmu "Wielka ofensywa piwna"

Mamy dobrą wiadomość dla fanów niepoprawnych komedii braci Farrelly Peter Farrelly zamierza w przyszłym roku stanąć za kamerą komedii, która miałaby kategorię R. Będzie to jego pierwsza od ponad dekady komedia z "erką".Nowy projekt Farrelly'ego nosi tytuł "Ricky Stanicky". Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to zacznie do niego zdjęcia w styczniu.Na razie prowadzone są rozmowy z potencjalnymi gwiazdami. Udziałem w komedii zainteresowani są Zac Efron , który dopiero co z Farrellym pracował przy okazji filmu " Wielka ofensywa piwna " oraz John Cena , widziany ostatnio w serialu " Peacemaker ".Szczegóły fabuły nie są znane. Wiadomo jedynie, że tytuł odnosi się do wymyślonej postaci, na którą mężowe zwalają przed żonami swoje grzeszki, jeśli nie chcą się do nich przyznać.Zanim jednak reżyser będzie się mógł w pełni poświęcić nowemu projektowi, czeka go emocjonująca jesień. Na festiwalu w Toronto pokazywany jest bowiem jego nowy film " Wielka ofensywa piwna ".To historia pewnego mężczyzny, który chce wesprzeć swoich kumpli walczących w Wietnamie. Postanawia więc osobiście dostarczyć im amerykańskiego piwa... Wielka ofensywa piwna " to pierwszy film Farrelly'ego od czasu " Green Book ". Tamten obraz miał również premierę w Toronto i stał się jednym z najgorętszych tytułów sezonu nagród. Kulminacją były trzy Oscary , w tym ten najważniejszy - dla najlepszego filmu.