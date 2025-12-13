Peter Greene nie żyje. Zed z "Pulp Fiction" i Dorian Tyrell z "Maski" miał 60 lat

Mamy smutną wiadomość dla fanów kina lat 90. W wieku 60 lat zmarł Peter Greene, aktor charakterystyczny, który specjalizował się w rolach złoczyńców. Widzowie pamiętają go z ról Zeda w "Pulp Fiction" i Doriana Tyrella z "Maski".
Późno odkrył aktorstwo. Stał się symbolem lat 90. Peter Greene
urodził się 8 października 1965 roku w New Jersey. W młodości wcale nie myślał o aktorstwie. Zmienił zdanie już jako dwudziestokilkulatek.
Debiut aktorski zaliczył w serialu "Hardball"
. Show szybko zszedł z anteny, co jednak nie przeszkodziło Greenowi w rozwijaniu kariery. Już trzy lata później zaliczył pierwsze większe role - Sykesa w filmie "Sądna noc"
oraz Petera Wintera w "Domyty, ogolony"
.
Jednak to rok 1994 zdefiniował całą jego karierę. To wtedy widzowie zobaczyli go jako Zeda w filmie Quentina Tarantino "Pulp Fiction"
oraz Doriana Tyrella z widowiska "Maska"
. Kreacje te sprawiły, że odtąd Hollywood chętnie angażowało go do ról złoczyńców.
W swojej filmografii ma również takie tytuły jak: "Liberator 2", "Podejrzani", "Uciekający kojot", "Pechowa ucieczka", "Dzień próby", "Sceny zbrodni" czy "Dorwać byłą"
. Aktor pozostał aktywny do samego końca. W tym roku można go było zobaczyć w jednym z odcinków serialu "Złodziej dragów"
.
Przyczyny śmierci Petera Greene'a
nie zostały podane do publicznej wiadomości. Wiadomo jedynie, że został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu na Manhattanie. Aktor od wielu lat zmagał się z uzależnieniem od heroiny, kokainy i cracku.
Zwiastun filmu "Pulp Fiction"