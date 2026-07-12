Peter Van Norden nie żyje. Aktor z "Akademii policyjnej" i "Nagiej broni" miał 75 lat

Zmarł Peter Van Norden - amerykański aktor charakterystyczny, znany m.in. z ról w filmach "Akademia policyjna 2: Pierwsze zadanie" oraz "Naga broń 2½: Kto obroni prezydenta?". Miał 75 lat.
Peter Van Norden: życie i kariera
Jak podaje serwis TMZ, aktor zmarł w czwartek rano w hospicjum w południowej Kalifornii. W ostatnich chwilach towarzyszyła mu żona Wendy. Van Norden
od dłuższego czasu zmagał się z wieloma problemami zdrowotnymi.
Aktor urodził się 16 grudnia 1950 roku w Nowym Jorku. Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Colgate w stanie Nowy Jork. W latach 70. przeniósł się do Los Angeles, gdzie rozpoczął karierę w show-biznesie.
Steve Guttenberg i Peter Van Norden w "Akademii policyjnej 2"
Na ekranie zadebiutował w 1979 roku w komedii "Gra
" w reżyserii Lloyda Kaufmana
. Dwa lata później ponownie współpracował z założycielem studia Troma przy filmie "Kelnerka
". W swojej filmografii miał również role w produkcjach takich jak "Headin’ for Broadway!
" (1980), "Trudne do utrzymania
" (1984), "Zajazd pełen wrażeń
" (1984), "Oskarżeni
" (1988) oraz "Gigli
" (2003).
W 1985 roku Van Norden
zagrał w "Akademii policyjnej 2: Pierwszym zadaniu
", wcielając się w funkcjonariusza Vinniego Schtulmana. Sześć lat później wcielił się w Johna H. Sununu, szefa personelu prezydenta George’a H.W. Busha, w komedii "Naga broń 2½: Kto obroni prezydenta?
". Van Norden
był również cenionym aktorem telewizyjnym. Występował gościnnie w wielu popularnych serialach takich jak: "Zdrówko!
", "T.J. Hooker
", "St. Elsewhere
", "Family Ties
", "Hill Street Blues
", "Matlock
", "Prawnicy z Miasta Aniołów
", "Bastion
", "Opowieści z krypty
", "Napisała: Morderstwo
", "Nash Bridges
", "Ostry dyżur
" oraz "9-1-1
".
Zwiastun serialu "9-1-1"