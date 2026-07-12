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Peter Van Norden nie żyje. Aktor z "Akademii policyjnej" i "Nagiej broni" miał 75 lat

TMZ / autor: /
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Peter Van Norden nie żyje. Aktor z &quot;Akademii policyjnej&quot; i &quot;Nagiej broni&quot; miał 75 lat
źródło: Getty Images
autor: CBS Photo Archive
Zmarł Peter Van Norden - amerykański aktor charakterystyczny, znany m.in. z ról w filmach "Akademia policyjna 2: Pierwsze zadanie" oraz "Naga broń 2½: Kto obroni prezydenta?". Miał 75 lat.

Peter Van Norden: życie i kariera



Jak podaje serwis TMZ, aktor zmarł w czwartek rano w hospicjum w południowej Kalifornii. W ostatnich chwilach towarzyszyła mu żona Wendy. Van Norden od dłuższego czasu zmagał się z wieloma problemami zdrowotnymi.

Aktor urodził się 16 grudnia 1950 roku w Nowym Jorku. Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Colgate w stanie Nowy Jork. W latach 70. przeniósł się do Los Angeles, gdzie rozpoczął karierę w show-biznesie.

Steve Guttenberg i Peter Van Norden w "Akademii policyjnej 2"

Na ekranie zadebiutował w 1979 roku w komedii "Gra" w reżyserii Lloyda Kaufmana. Dwa lata później ponownie współpracował z założycielem studia Troma przy filmie "Kelnerka". W swojej filmografii miał również role w produkcjach takich jak "Headin’ for Broadway!" (1980), "Trudne do utrzymania" (1984), "Zajazd pełen wrażeń" (1984), "Oskarżeni" (1988) oraz "Gigli" (2003).

W 1985 roku Van Norden zagrał w "Akademii policyjnej 2: Pierwszym zadaniu", wcielając się w funkcjonariusza Vinniego Schtulmana. Sześć lat później wcielił się w Johna H. Sununu, szefa personelu prezydenta George’a H.W. Busha, w komedii "Naga broń 2½: Kto obroni prezydenta?".

Van Norden był również cenionym aktorem telewizyjnym. Występował gościnnie w wielu popularnych serialach takich jak: "Zdrówko!", "T.J. Hooker", "St. Elsewhere", "Family Ties", "Hill Street Blues", "Matlock", "Prawnicy z Miasta Aniołów", "Bastion", "Opowieści z krypty", "Napisała: Morderstwo", "Nash Bridges", "Ostry dyżur" oraz "9-1-1".

Zwiastun serialu "9-1-1"



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