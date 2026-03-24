Phil Lord i Christopher Miller: Lepiej nakręcić "Projekt Hail Mary" niż "Gwiezdne wojny" czy "Flasha"?

Phil Lord i Christopher Miller wrócili jako reżyserzy podbijającym właśnie ekrany kinowe "Projektem Hail Mary". To pierwszy film wyreżyserowany przez duet od czasu "22 Jump Street" z 2014 roku. W międzyczasie panowie otarli się o realizację "Hana Solo" i "Flasha". Czy chcieliby wrócić do uniwersum "Gwiezdnych wojen" bądź DC? A może – jako producenci animacji "Spider-Man Uniwersum" – woleliby nakręcić aktorski film o przygodach Człowieka-Pająka?
Phil Lord i Christopher Miller o projektach, które ich ominęły: Marvel, DC i "Han Solo"
Mieliśmy bardzo rozbudowany treatment
, powiedział w podcaście "Happy Sad Confused" Christopher Miller
o projekcie "Flasha"
, który przygotowywał razem z Philem Lordem
. Różnił się dość mocno od tego, co ostatecznie nakręcono. To dobry pomysł i boję się, że nie będziemy mogli użyć go drugi raz
, dodał Lord
.
Zapytany o to, czy chcieliby w przyszłości wrócić do pomysłu na "Flasha
", Miller
odparł: Słuchaj, ciekawią nas rzeczy, które nas ciekawią. Lubimy film, który nakręcił Andy Muschietti.
A co z "Gwiezdnymi wojnami
"? Panowie pożegnali się z "Hanem Solo
" w dość nieprzyjemnych okolicznościach, kiedy zwolniono ich w trakcie zdjęć do filmu. Nie powiedziałbym, że emocjonalne rany są zbyt głębokie. Po prostu jesteśmy w takim momencie, że wypuszczamy do kin film, który jest oryginalny. To okazja, jaką dostajesz, kiedy nie jesteś zakontraktowany do nakręcenia trzech sequeli "Hana Solo". Mamy szansę tworzyć franczyzy przyszłości albo oryginalny film, który dostarcza tego, czego dostarczały filmy, na których dorastaliśmy. Nasza misja polega na znalezieniu najoryginalniejszej rzeczy, jaką możemy stworzyć
, wyjaśnił Lord
.
A czy byli kiedykolwiek brani pod uwagę jako potencjalni reżyserzy aktorskiego filmu o Spider-Manie
? Tak
, odparł tajemniczo Miller
. Jak wiesz, kochamy Spider-Mana. Jesteśmy fanami tego bohatera i jego świata. Zatrzymajmy się na tym.
Na razie panowie nie palą się zresztą do kręcenia aktorskiego filmu o Człowieku-Pająku, bo jak powiedział Miller
: Mamy całe Spiderwersum do ukończenia, jesteśmy w połowie. Marzę o przestrzeni na to, żebym mógł pomyśleć o kolejnej z tych rzeczy
, wtórował mu Lord
.
Jako producenci Lord
i Miller
wciąż nadzorują realizację kontynuacji "Spider-Mana: Poprzez multiwersum
", czyli animacji "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse
". W planach jest też spin-off poświęcony postaci Spider-Punka.
Nauczyciel nauk ścisłych Ryland Grace (Ryan Gosling) budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest ani jak się tam znalazł. Gdy wraca mu pamięć, zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko na Ziemi przed zagładą, ale nieoczekiwana przyjaźń oznacza, że być może nie będzie musiał robić tego sam.