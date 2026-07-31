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Philip Barantini ("Dojrzewanie") nakręci dla Netfliksa historię wyprawy Ernesta Shackletona

Deadline / autor: /
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Philip Barantini (&quot;Dojrzewanie&quot;) nakręci dla Netfliksa historię wyprawy Ernesta Shackletona
źródło: Getty Images
autor: Dia Dipasupil
Philip Barantini, reżyser docenianego przez widzów i krytyków serialu "Dojrzewanie", zrealizuje nowy projekt dla Netfliksa. Stanie za kamerą filmu opowiadającego o jednej z najbardziej niezwykłych wypraw polarnych w historii - ekspedycji Ernesta Shackletona i dramatycznej walce o przetrwanie jego załogi.

Co wiemy o planowanym filmie?



GettyImages-3377258.jpg Getty Images © Hulton Archive


Scenariusz napisze Mark L. Smith, autor "Zjawy" z Leonardo DiCaprio. Film opowie o ekspedycji transantarktycznej z 1914 roku. Dowodzony przez Shackletona statek "Endurance" został uwięziony w lodzie, a następnie zmiażdżony i zatopiony. Załoga musiała przez wiele miesięcy przetrwać na lodowych krach, zanim rozpoczęła się niezwykle trudna podróż po ratunek.Shackleton ostatecznie zdołał doprowadzić do uratowania wszystkich członków swojej załogi. Wyprawa nie zakończyła się śmiercią ani jednej osoby, mimo ekstremalnych warunków i wielomiesięcznej walki o przetrwanie.

Barantini i Smith będą również producentami filmu. W gronie tym znalazł się także m.in. Ridley Scott.

Netflix chce rozpocząć zdjęcia w przyszłym roku. Na razie nie wiadomo, kto wcieli się w Shackletona. Projekt jest kolejnym dużym przedsięwzięciem Barantiniego po "Dojrzewaniu". Reżyser pracuje obecnie także nad serialem "Rabbit, Rabbit", w którym wystąpią Adam Driver i Regina Hall. Ostatnio wyreżyserował też "Enolę Holmes 3".

"Dojrzewanie" - zwiastun



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