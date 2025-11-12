Pięć Smaków 2025: Co oglądać? Nie przegapcie tych tytułów

Już dziś startuje jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń kinofilskiej społeczności, które niemal z marszu podbiło serca widzów: Festiwal Filmów Azjatyckich "Pięć Smaków". 19. edycja oferuje aż osiem sekcji: Nowe Kino Azji, Asian Cinerama, Japan 80S, K-Youth, Azjatyckie Sci-Fi, Focus: Migracje, Odrestaurowana Klasyka oraz Posmaki – czyli jak co roku zobaczymy nie tylko orientalne nowości, ale także wydeptującą ścieżki i wyznaczającą trendy klasykę.
Obok starannie wyselekcjonowanego repertuaru ponownie wysłuchamy prelekcji rozgryzających konteksty i przybliżających sylwetki twórców. Na pytanie: "Co warto obejrzeć?"
odpowiedź brzmi oczywiście: "Wszystko!". Jest jednak kilka tytułów, obok których nie można przejść obojętnie.
PIĘĆ SMAKÓW: CO OGLĄDAĆ? NOWOŚCI:
"Zmartwychwstanie
", "Tak Mówimy
", "3670
", "Manusan
", "Dobre dziecko
" KLASYKA:
"Czerwone okulary
", "Take Out
", "Chilsu i Mansu
", "Wakacje 1999
", "Typhoon Club
