Pierce Brosnan w "Bondzie 26"? Aktor nie wahałby się, gdyby Villeneuve miał propozycję

źródło: Getty Images
autor: Anadolu
Trwają poszukiwania nowego agenta 007. Tymczasem Pierce Brosnan, który wcielił się w najlepszego agenta Jej Królewskiej Mości w takich filmach jak "GoldenEye" czy "Jutro nie umiera nigdy", nie ukrywa, że chętnie wystąpiłby w "Bondzie 26".

Kadr z filmu "GoldenEye"

Pierce Brosnan jako emerytowany Bond? Aktor nie mówi nie


W jednym z ostatnich wywiadów Brosnan przyznał, że uważnie śledzi informacje o potencjalnych odtwórcach roli Jamesa Bonda

Moja żona Keely i ja w napięciu oczekujemy informacji, kto zostanie kolejnym Jamesem Bondem. Jest wielu świetnych kandydatów i jestem pewien, że dzięki nim będzie to zachwycające widowisko – powiedział.

Aktor nie ukrywa, że bez wahania zgodziłby się wystąpić w "Bondzie 26", gdyby reżyser Denis Villeneuve miał dla niego propozycję. Chętnie wcieliłby się w emerytowanego 007:
 
Nie sądzę, by ktokolwiek chciał oglądać 72-letniego pomarszczonego Bonda. Ale jeśli Villeneuve miałby coś w zanadrzu, bez wahania bym się zgodził. Czemu nie? To świetna rozrywka. Byłoby przy tym mnóstwo śmiechu. Nakładki imitujące łysinę, protetyki… Kto wie.

Najważniejsze role Pierce'a Brosnana


Pierce Brosnan najlepiej znany jest z roli Jamesa Bonda, w którego wcielał się w filmach "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". W jego filmografii znajdziemy również takie tytuły jak "Pani Doubtfire", "Marsjanie atakują", "Góra Dantego", "Afera Thomasa Crowna", "Mamma Mia" i "Mamma Mia! Here We Go Again", "Twój na zawsze", "Autor widmo" czy "Nauka spadania". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w komediach "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga", widowisku DC "Black Adam oraz "Czwartkowym Klubie Zbrodni". 

Zobacz zwiastun serialu "Strefa gangsterów"


W tym roku Pierce Brosnan wystąpił m.in. w zrealizowanym przez Guya Ritchiego serialu "Strefa gangsterów", w którym partnerował Helen Mirren. Przypominamy zwiastun: 


Bond 26  (2028)

 Bond 26

