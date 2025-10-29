Pierce Brosnan w "Bondzie 26"? Aktor nie wahałby się, gdyby Villeneuve miał propozycję

Trwają poszukiwania nowego agenta 007. Tymczasem Pierce Brosnan, który wcielił się w najlepszego agenta Jej Królewskiej Mości w takich filmach jak "GoldenEye" czy "Jutro nie umiera nigdy", nie ukrywa, że chętnie wystąpiłby w "Bondzie 26".
Kadr z filmu "GoldenEye"
Pierce Brosnan jako emerytowany Bond? Aktor nie mówi nie
W jednym z ostatnich wywiadów Brosnan
przyznał, że uważnie śledzi informacje o potencjalnych odtwórcach roli Jamesa Bonda
. Moja żona Keely i ja w napięciu oczekujemy informacji, kto zostanie kolejnym Jamesem Bondem. Jest wielu świetnych kandydatów i jestem pewien, że dzięki nim będzie to zachwycające widowisko
– powiedział.
Aktor nie ukrywa, że bez wahania zgodziłby się wystąpić w "Bondzie 26
", gdyby reżyser Denis Villeneuve
miał dla niego propozycję. Chętnie wcieliłby się w emerytowanego 007
: Nie sądzę, by ktokolwiek chciał oglądać 72-letniego pomarszczonego Bonda. Ale jeśli Villeneuve miałby coś w zanadrzu, bez wahania bym się zgodził. Czemu nie? To świetna rozrywka. Byłoby przy tym mnóstwo śmiechu. Nakładki imitujące łysinę, protetyki… Kto wie.
Najważniejsze role Pierce'a BrosnanaPierce Brosnan
najlepiej znany jest z roli Jamesa Bonda
, w którego wcielał się w filmach "GoldenEye
", "Jutro nie umiera nigdy
", "Świat to za mało
" i "Śmierć nadejdzie jutro
". W jego filmografii znajdziemy również takie tytuły jak "Pani Doubtfire
", "Marsjanie atakują
", "Góra Dantego
", "Afera Thomasa Crowna
", "Mamma Mia
" i "Mamma Mia! Here We Go Again
", "Twój na zawsze
", "Autor widmo
" czy "Nauka spadania
". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w komediach "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga
", widowisku DC "Black Adam
oraz "Czwartkowym Klubie Zbrodni
".
W tym roku Pierce Brosnan
wystąpił m.in. w zrealizowanym przez Guya Ritchiego
serialu "Strefa gangsterów
", w którym partnerował Helen Mirren
. Przypominamy zwiastun: