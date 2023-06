Aktor z "Mody na sukces" ma szansę zagrać Supermana?

Zagrał członka klanu Forresterów. Czy wcieli się w superbohatera DC?

Getty Images © David Livingston

Kim jest Pierson Fodé?

"Superman: Legacy" - co wiemy o filmie?

"Flash" - zobacz zwiastun najnowszej produkcji DC

Podobno reżyserowi Jamesowi Gunnowi spodobało się to, co zobaczył. Fodé zdecydowanie posiada atletyczną sylwetkę, jaka jest jednym z wymagań do tej roli. Ma też na swoim koncie epizod w super bohaterskiej produkcji -Na pewno kandydatów nie brakuje, wątpliwe też, by twórcy chcieli przedwcześnie ogłaszać, kim są zainteresowani.Ponadto w jego filmografii jest m.in. " Człowiek z Toronto " (2022) z Kevinem Hartem Oto Pierson Fodé na Instagramie. Czy Waszym zdaniem nadaje się do roli? Superman: Legacy " trafi do kin w lipcu 2025 roku. Film ma opowiadać o młodym Supermanie, który "mierzy się z własnym dziedzictwem i ziemskim wychowaniem". Nowy Clark Kent będzie "ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego sposobu życia", a także będzie się kierował "ludzką życzliwością w świecie, który uważa życzliwość za staroświecką".