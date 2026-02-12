TYLKO DLA DOROSŁYCH: "Hellraiser" powraca jako gra! Doug Bradley w obsadzie! Zobacz zwiastun

Fani cyklu "Hellraiser" czekali (i obawiali się) na ten moment wiele lat. Oto wielkimi krokami zbliża się premiera gry "Clive Barker's Hellraiser: Revival". Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun. Ponieważ debiutuje on tuż przed walentynkami, zwiastun nazwany jest "love story". Ale to wciąż "Hellraiser", więc tak historia miłości przybiera bardzo chory i brutalny kształt. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Doug Bradley powraca jako Pinhead! "Clive Barker's Hellraiser: Revival"
to dzieło Saber Interactive i Boss Team Games. Twórcy mają fantastyczną przynętę na fanów cyklu. Otóż w roli Pinheada
pojawi się sam Doug Bradley
. Aktor zagrał legendarnego Cenobitę w ośmiu odsłonach cyklu. "Clive Barker's Hellraiser: Revival"
to opowieść o namiętności, pożądaniu i pokusie oraz o makabrycznych konsekwencjach, które po nich następują. Gracz wciela się w postać Aidana, który schodzi w najciemniejsze otchłanie podziemi, wyruszając w podróż, by ocalić swoją dziewczynę Sunny z wiecznej krainy mąk, gdzie w Labiryncie dręczą ją zdeprawowani Cenobici. Aidan stoczy bój o swoją miłość w bezbożnej wojnie przeciw najbardziej zwyrodniałym pomiotom Piekła, kultystom i potworom, korzystając z piekielnych mocy kostki-łamigłówki Konfiguracji Genesis oraz arsenału ziemskiej broni. Lecz czy zdoła ocalić swoją nieśmiertelną duszę przed złośliwą dominacją Pinheada
? A może ulegnie swoim występkom i będzie cierpieć przez całą wieczność?
Zwiastun gry "Clive Barker's Hellraiser: Revival"