Newsy Gry TYLKO DLA DOROSŁYCH: "Hellraiser" powraca jako gra! Doug Bradley w obsadzie! Zobacz zwiastun
Wideo / Gry

TYLKO DLA DOROSŁYCH: "Hellraiser" powraca jako gra! Doug Bradley w obsadzie! Zobacz zwiastun

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Pierwsza+w+uniwersum+%22Hellraisera%22+gra+wideo.+Zwiastun+tylko+dla+doros%C5%82ych+%22Hellraiser%3A+Revival%22.+Doug+Bradley+powraca+jako+Pinhead-165151
TYLKO DLA DOROSŁYCH: &quot;Hellraiser&quot; powraca jako gra! Doug Bradley w obsadzie! Zobacz zwiastun
Fani cyklu "Hellraiser" czekali (i obawiali się) na ten moment wiele lat. Oto wielkimi krokami zbliża się premiera gry "Clive Barker's Hellraiser: Revival". Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun. Ponieważ debiutuje on tuż przed walentynkami, zwiastun nazwany jest "love story". Ale to wciąż "Hellraiser", więc tak historia miłości przybiera bardzo chory i brutalny kształt.


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Doug Bradley powraca jako Pinhead!



"Clive Barker's Hellraiser: Revival" to dzieło Saber Interactive i Boss Team Games. Twórcy mają fantastyczną przynętę na fanów cyklu. Otóż w roli Pinheada pojawi się sam Doug Bradley. Aktor zagrał legendarnego Cenobitę w ośmiu odsłonach cyklu.

"Clive Barker's Hellraiser: Revival" to opowieść o namiętności, pożądaniu i pokusie oraz o makabrycznych konsekwencjach, które po nich następują. Gracz wciela się w postać Aidana, który schodzi w najciemniejsze otchłanie podziemi, wyruszając w podróż, by ocalić swoją dziewczynę Sunny z wiecznej krainy mąk, gdzie w Labiryncie dręczą ją zdeprawowani Cenobici. Aidan stoczy bój o swoją miłość w bezbożnej wojnie przeciw najbardziej zwyrodniałym pomiotom Piekła, kultystom i potworom, korzystając z piekielnych mocy kostki-łamigłówki Konfiguracji Genesis oraz arsenału ziemskiej broni. Lecz czy zdoła ocalić swoją nieśmiertelną duszę przed złośliwą dominacją Pinheada? A może ulegnie swoim występkom i będzie cierpieć przez całą wieczność?

Zwiastun gry "Clive Barker's Hellraiser: Revival"




Powiązane artykuły Clive Barker's Hellraiser: Revival

Clive Barker's Hellraiser: Revival  (2026)

 Clive Barker's Hellraiser: Revival

Hellraiser: Wysłannik piekieł  (1987)

 Hellraiser: Wysłannik piekieł

Hellraiser II: Hellbound  (1988)

 Hellraiser II: Hellbound

Hellraiser  (2022)

 Hellraiser

Najnowsze Newsy

Filmy

Josh Gad i Jason Isaacs w czarnej komedii na froncie II wojny

Seriale

CANAL+ potwierdza ploteczki: powstanie 6. sezon "The Office PL"

Bijou Phillips potrzebuje nerki. Dramatyczny apel aktorki

Inne Filmy

James Van Der Beek wydał oszczędności na walkę z chorobą. Trwa zbiórka dla rodziny

2 komentarze
Inne Filmy

"Śnieżka": gigantyczny budżet, olbrzymia strata. Disney ujawnia dane finansowe

5 komentarzy
Filmy Gry

"Helldivers". Jason Momoa gwiazdą. Znamy datę premiery

6 komentarzy
Gry

To już pewne! “Gothic 1 Remake” ma datę premiery

1 komentarz