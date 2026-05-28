"Dzień objawienia" to najlepszy film Spielberga od 20 lat? Są pierwsze reakcje

Do sieci trafiły pierwsze reakcje na "Dzień objawienia" - tajemniczy thriller science fiction w reżyserii Stevena Spielberga. Wynika z nich, że legendarny twórca może mieć na koncie kolejny wielki hit.
Zachwyty pierwszych widzów
Film z Emily Blunt
i Joshem O'Connorem
opowiada o świecie, który otrzymuje dowód na istnienie pozaziemskiej inteligencji. Choć fabuła pozostaje w dużej mierze owiana tajemnicą, dziennikarze i krytycy, którzy mieli już okazję obejrzeć film na pokazach przedpremierowych, są zachwyceni. Poniżej cytujemy niektóre z opinii:
Steven Weintraub z Collidera napisał: Ku zaskoczeniu absolutnie nikogo Steven Spielberg dostarczył kolejny gigantyczny hit w postaci "Dnia objawienia". Mógłbym długo mówić o tym, co pokochałem, ale miałem szczęście oglądać ten film nie wiedząc o nim niczego i bardzo polecam zrobić to samo. Przestańcie oglądać zwiastuny. Powiem tylko jedno: Emily Blunt jest niesamowita.
Z kolei Bill Bria ze Slashfilm nazwał film najdziwniejszym dziełem Spielberga - w pozytywnym sensie. "Dzień objawienia" to najdziwniejszy film Spielberga (i mówię to jako komplement). Zachwycające kadry, scenariusz Davida Koeppa będący mieszanką "Z Archiwum X" i Biblii, najlepsza muzyka Johna Williamsa od lat i najlepsza rola Emily Blunt”.
Jim Hemphill z IndieWire stwierdził natomiast, że reżyser wrócił do swojej absolutnie najwyższej formy. To Spielberg z najwyższej półki - ekscytujący jak "Poszukiwacze zaginionej Arki", ale z emocjonalną głębią i ambicją jego późniejszych filmów.
Bardzo entuzjastycznie wypowiedział się też Germain Lussier z Gizmodo: To najlepszy film Spielberga od 20 lat - pełen całej magii, która czyni jego kino tak wyjątkowym.
"Dzień objawienia
" jest pierwszym pełnometrażowym filmem twórcy od czasu "Fabelmanów
" z 2022 roku. W obsadzie znaleźli się również Colman Domingo
, Colin Firth
, Wyatt Russell
i Eve Hewson
. Film oznacza także powrót Spielberga
do tematyki UFO. W sieci pojawiają się spekulacje, że produkcja może być duchową kontynuacją "Bliskich spotkań trzeciego stopnia
". Sama Emily Blunt
sugerowała wcześniej, że nowy film odpowie na część pytań pozostawionych przez klasyk z 1977 roku.
Premiera "Dnia objawienia
" została zaplanowana na 12 czerwca.
