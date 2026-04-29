Pierwsi widzowie chwalą "Mortal Kombat II". Poprawa w stosunku do pierwszej części

Na nieco ponad tydzień przed premierą w sieci pojawiły się pierwsze reakcje po pokazach "Mortal Kombat II". Wnioski są dość zgodne: sequel wypada wyraźnie lepiej niż film z 2021 roku i jest opisywany jako bardziej dopracowany, brutalny i wierniejszy materiałowi źródłowemu.
Co piszą widzowie "Mortal Kombat II"?
W wielu komentarzach powtarza się opinia, że to "wyraźna poprawa pod niemal każdym względem" - od choreografii walk, przez kostiumy, aż po fatalities, które mają być bardziej kreatywne i znacznie brutalniejsze niż wcześniej. Pojawiają się też głosy, że to "najbardziej wierna adaptacja Mortal Kombat do tej pory" oraz po prostu bardzo krwawa, czysto rozrywkowa jazda bez trzymanki.
Sporo uwagi poświęca się tempu filmu, które według pierwszych widzów przypomina "kombo" - startuje bardzo szybko i praktycznie nie zwalnia do końca. W efekcie całość ma być intensywna, dynamiczna i nastawiona na widowiskowe pojedynki. W reakcjach wyróżniany jest Karl Urban jako Johnny Cage, który ma wnosić sporo meta-humoru i charyzmy w stylu klasycznych gwiazd kina akcji (jak Jean-Claude Van Damme), a także Kitana, która dodaje historii większej emocjonalnej stawki.
Jeden z widzów opisuje film jako "rozrywkowy blockbuster z krwawymi walkami, wyższymi stawkami i lepiej zarysowanymi relacjami niż w pierwszej części".
Choć pojawiają się pojedyncze uwagi, że film bywa momentami chaotyczny i mocno campowy, dominują raczej pozytywne opinie. Konsensus jest taki, że sequel jest bardziej świadomy siebie i lepiej rozumie to, czym ma być - głośną, brutalną i wierną grom adaptacją. Okaże się, czy z pierwszymi widzami zgodzą się krytycy i widzowie, którzy ruszą do kin. Premiera "Mortal Kombat II" już 8 maja.
"Mortal Kombat II" - zwiastun