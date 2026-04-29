Pierwsi widzowie chwalą "Mortal Kombat II". Poprawa w stosunku do pierwszej części

Co piszą widzowie "Mortal Kombat II"?

Mortal Kombat 2 is the movie we should’ve gotten the first time!



It feels more confident and comfortable embracing its video game roots to huge benefit. It’s a fun, fast-paced, ridiculous bloodbath with great action.



Kitana is the heart of it. Kano is hilarious. pic.twitter.com/8fTl77q8BK — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) April 28, 2026

#MortalKombat2 is a stark improvement over the first one in just about every way possible - better fights, cooler costumes, and nastier fatalities. It’s all still quite campy, but hot damn it’s a gory good time. MK2 is fun as hell and the most faithful #MortalKombatmovie yet. pic.twitter.com/lXinnul8zk — Chris Killian (@chriskillian) April 28, 2026

"Mortal Kombat II" - zwiastun

W wielu komentarzach powtarza się opinia, że to "wyraźna poprawa pod niemal każdym względem" - od choreografii walk, przez kostiumy, aż po fatalities, które mają być bardziej kreatywne i znacznie brutalniejsze niż wcześniej. Pojawiają się też głosy, że to "najbardziej wierna adaptacja Mortal Kombat do tej pory" oraz po prostu bardzo krwawa, czysto rozrywkowa jazda bez trzymanki.Sporo uwagi poświęca się tempu filmu, które według pierwszych widzów przypomina "kombo" - startuje bardzo szybko i praktycznie nie zwalnia do końca. W efekcie całość ma być intensywna, dynamiczna i nastawiona na widowiskowe pojedynki.Jeden z widzów opisuje film jako "rozrywkowy blockbuster z krwawymi walkami, wyższymi stawkami i lepiej zarysowanymi relacjami niż w pierwszej części".Choć pojawiają się pojedyncze uwagi, że film bywa momentami chaotyczny i mocno campowy, dominują raczej pozytywne opinie. Konsensus jest taki, że sequel jest bardziej świadomy siebie i lepiej rozumie to, czym ma być - głośną, brutalną i wierną grom adaptacją. Okaże się, czy z pierwszymi widzami zgodzą się krytycy i widzowie, którzy ruszą do kin.