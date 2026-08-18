Pierwsze zdjęcia z 2. sezonu "Listy śmierci". Jest też data premiery

Chris Pratt w tym roku powróci jako James Reece. Prime Video pokazało pierwsze zdjęcia z 2. sezonu "Lista śmierci", zapowiadając jednocześnie datę premiery nowych odcinków.
Co wiemy o drugim sezonie?
Serial powstaje na podstawie bestsellerowych powieści Jacka Carra
. Drugi sezon będzie adaptacją drugiej książki z cyklu, "True Believer", i pokaże dalsze losy komandora Navy SEALs Jamesa Reece'a. Wszystkie osiem odcinków drugiego sezonu zadebiutuje 21 października.
Tym razem historia ma rozszerzyć się z psychologicznego thrillera zemsty w globalny thriller szpiegowski. Reece wyruszy w podróż przez Ocean Indyjski, Afrykę Północną i Południową, Bliski Wschód oraz Europę. Bohater odkryje spisek sięgający od Moskwy po Langley, który okaże się związany również z historią jego własnej rodziny.
W obsadzie, oprócz Pratta
, powracają Tom Hopper
jako Raife Hastings, Constance Wu
jako Katie Buranek, Dar Salim
jako Mohammed Farooq oraz Luke Hemsworth
jako Jules Landry. Dołącza również Gabriel Luna
jako Freddy Strain. W serialu wystąpią ponadto Costa Ronin
, Olga Kurylenko
, Yul Vazquez
, Martin Sensmeier
, Arnold Vosloo
i Shiraz Tzarfati
.
Za produkcję odpowiadają Amazon MGM Studios, MRC i Civic Center Media. Chris Pratt
jest jednym z producentów wykonawczych.
"Lista śmierci" - zwiastun 1. sezonu