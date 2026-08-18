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Pierwsze zdjęcia z 2. sezonu "Listy śmierci". Jest też data premiery

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https://www.filmweb.pl/news/Pierwsze+zdj%C4%99cia+z+2.+sezonu+%22Listy+%C5%9Bmierci%22+z+Chrisem+Prattem.+Premiera+w+pa%C5%BAdzierniku-168101
Pierwsze zdjęcia z 2. sezonu &quot;Listy śmierci&quot;. Jest też data premiery
Chris Pratt w tym roku powróci jako James Reece. Prime Video pokazało pierwsze zdjęcia z 2. sezonu "Lista śmierci", zapowiadając jednocześnie datę premiery nowych odcinków.

Co wiemy o drugim sezonie?



Serial powstaje na podstawie bestsellerowych powieści Jacka Carra. Drugi sezon będzie adaptacją drugiej książki z cyklu, "True Believer", i pokaże dalsze losy komandora Navy SEALs Jamesa Reece'a. Wszystkie osiem odcinków drugiego sezonu zadebiutuje 21 października.








Tym razem historia ma rozszerzyć się z psychologicznego thrillera zemsty w globalny thriller szpiegowski. Reece wyruszy w podróż przez Ocean Indyjski, Afrykę Północną i Południową, Bliski Wschód oraz Europę. Bohater odkryje spisek sięgający od Moskwy po Langley, który okaże się związany również z historią jego własnej rodziny.

W obsadzie, oprócz Pratta, powracają Tom Hopper jako Raife Hastings, Constance Wu jako Katie Buranek, Dar Salim jako Mohammed Farooq oraz Luke Hemsworth jako Jules Landry. Dołącza również Gabriel Luna jako Freddy Strain. W serialu wystąpią ponadto Costa Ronin, Olga Kurylenko, Yul Vazquez, Martin Sensmeier, Arnold Vosloo i Shiraz Tzarfati.







Za produkcję odpowiadają Amazon MGM Studios, MRC i Civic Center Media. Chris Pratt jest jednym z producentów wykonawczych.

"Lista śmierci" - zwiastun 1. sezonu



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