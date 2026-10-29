Pierwszy bieg, pełny gaz. 12 filmów w konkursie TAURON Breakthrough

Dwanaście pierwszych i drugich filmów pełnometrażowych prosto z tegorocznego obiegu festiwalowego i jedna nagroda: 10 tys. dolarów. Kto wyjedzie z nią z Wrocławia, zdecydujecie Wy, bo w konkursie TAURON Breakthrough głosuje publiczność.
TAURON Breakthrough to główny konkurs 17. TAURON American Film Festival
. Część tegorocznych filmów przyjeżdża do Wrocławia już z nagrodami. "Co by było gdyby
" Grahama Parkesa
zdobył Wielką Nagrodę Jury na SXSW, a "Bedford Park
" Stephanie Ahn
i "Chcę do domu
" Liz Sargent
zostały nagrodzone na Sundance
. W obsadach zobaczycie m.in. Mayę Hawke
, Lewisa Pullmana
, Julię Fox
, Willa Poultera
i Elsie Fisher
. Margo Martindale
natomiast, legenda drugiego planu znana z "Justified: Bez przebaczenia
" i "Zawodu: Amerykanin
", wreszcie gra główną rolę.
Całą konkursową trasę najwygodniej przejechać z karnetem albo akredytacją, które kupicie jeszcze do soboty 31 października.
„Droga do kariery bywa wyboista, ale czasem zdarza się z regionalnej szutrówki dojechać do szerokiej, wygodnej dwupasmówki. Takim przełomem w twórczości filmowców są filmy zebrane w konkursowej sekcji TAURON Breakthrough. W tym roku to 12 filmów, tak różnych jak widoki, które mija się, jadąc przez 50 stanów kina. Skoro autorami są twórcy na początku drogi (w konkursie uczestniczą pierwsze bądź drugie filmy pełnometrażowe), wyraźnie obecne są tematy dorastania. Coming of age to gatunek "Czy będą tęsknić, jeśli odejdę?
" i "Caity
", eksplorujących relacje dziecka z ojcem, a także "Edie Arnold jest luzerką
" (szkoła i rebelia wobec systemu), "Sparks
" (w wersji: film jako droga do dojrzałości) i "Tępić dziewczyny
" (w wersji skejterskiej, nowojorskiej).
Leczenie traum i żałoba stały się tematem "Dalekiej drogi
" i "Jest super
", a podróż często pomaga tu goić rany. Ten drugi film, razem z "Chcę do domu
" i "She Keeps Me Young
", uczestniczył w ubiegłym roku w naszym programie US in Progress, który pomaga amerykańskim twórcom ruszyć w drogę. Filmy konkursu są w większości premierami europejskimi i przyjechały do nas z festiwali Sundance
, SXSW i Tribeca. Polecamy wszystkie i polecamy głosować, bo to widzowie wybierają zwycięzcę” – mówi Urszula Śniegowska, dyrektorka festiwalu.
Na przełomy potrzeba energii, a tę drugi rok z rzędu dostarcza nam TAURON Polska Energia, partner tytularny festiwalu i fundator nagrody w konkursie. Cieszymy się, że mamy u boku partnera, który stawia na to samo co my: na kino twórczyń i twórców na starcie i na formułę, w której ostatnie słowo należy do publiczności. Dzięki temu autorzy zwycięskiego filmu dostaną 10 tys. dolarów na etapie kariery, na którym takie wsparcie znaczy najwięcej.
Filmy konkursu TAURON Breakthrough:
"Bedford Park
", reż. Stephanie Ahn
"Caity
", reż. Lindsay Calleran
"Chcę do domu
"(Take Me Home), reż. Liz Sargent
"Co by było gdyby
"(Wishful Thinking), reż. Graham Parkes
"Czy będą tęsknić, jeśli odejdę?
" (If I Go Will They Miss Me), reż. Walter Thompson-Hernández
"Daleka droga
" (The Long Haul), reż. David Drake
"Edie Arnold jest luzerką
" (Edie Arnold Is a Loser), reż. Kade Atwood
, Megan Rico
"Jest super"
(Perfect), reż. Millicent Hailes
"She Keeps Me Young
", reż. Doron Max Hagay
"Sparks
", reż. Fergus Campbell
"Tępić dziewczyny
" (Destroy All Girls), reż. Erin Vassilopoulos
"Union County
", reż. Adam Meeks