Pierwszy w Polsce pokaz "Hamneta", powrót Daniela Day-Lewisa i Lynne Ramsay, "The Choral" z Ralphem Fiennesem na otwarcie

10 sekcji tematycznych, ponad 70 filmów krótko- i pełnometrażowych zaprezentowanych na niemal 100 seansach, w tym pierwszy w Polsce pokaz "Hamneta" Chloé Zhao, otwarcie z "The Choral" Nicholasa Hytnera, retrospektywa Sally Potter i Maggie Smith. British Film Festival ogłasza pełny program filmowy drugiej edycji imprezy. Bilety i karnety trafią do sprzedaży w czwartek, 30 października.
Drugą edycję BFF otworzy premierowe "The Choral" Nicholasa Hytnera
("Dama w vanie
", "Szaleństwo króla Jerzego
") z Ralphem Fiennesem
w roli głównej. To na wskroś brytyjski "feel-good movie" o ogarniętym wojenną pożogą miasteczku, w którym dyrygent tworzy amatorski chór, by dać ludziom nadzieję. Wzruszająca, pełna brytyjskiego ducha opowieść o niezwykłej sile muzyki i bliskości w czasach mroku. Światowa premiera filmu odbyła się na London Film Festival, a polska - już 12 listopada na BFF.
Niewątpliwie jednak najbardziej oczekiwaną premierą festiwalu będzie pierwszy w Polsce pokaz "Hamneta" Chloe Zhao
z Jessie Buckley
i Paulem Mescalem
. Ten typowany na lidera sezonu Oscarowego film zainspirowany najsłynniejszą sztuką Williama Sheakspeare'a
, jest wrażliwym i głębokim obrazem małżeństwa, próbującego ukształtować się na nowo po śmierci ukochanego dziecka.
Hitem będzie też "Anemone" Ronana Day-Lewisa - i zbieżność nazwisk nie jest tu przypadkowa
. To reżyserski debiut syna Daniela Day-Lewisa
, który specjalnie dla tej roli powrócił z aktorskiej emerytury. "Anemone
" to hipnotyzujący dramat o relacjach między braćmi, ojcami i synami, rodzinnych sekretach i kruchej pamięci.
W programie BFF nie mogło zabraknąć też najnowszego filmu Lynne Ramsay
, która w roku 2024 była bohaterką retrospektywy i gościnią poznańskiego festiwalu. "Zgiń, kochanie"
to bezkompromisowe studium depresji poporodowej, samotności i kryzysu tożsamości. W surowych krajobrazach Montany marzenie o romantycznej ucieczce zamienia się w koszmar. Na ekranie Robert Pattinson
i Jennifer Lawrence
, która w życiowej formie tworzy hipnotyzującą i odważną kreację kobiety na skraju załamania. Paul Mescal
, prócz roli w "Hamnecie
", zachwyci też w "The History of Sound" Olivera Hermanusa
, Benedict Cumberbatch
zmierzy się z żałobą wdowca w "Czasie kruka"
, Rosamund Pike
przytrzyma widzów na skraju siedzeń w thrillerze "Hallow Road"
. Nie zabraknie też "Niewygodnej prawdy"
od mistrza brytyjskiego kina Mike'a Leigh
czy reżyserskiego debiutu Harrisa Dickinsona
w doskonale przyjętym "Łobuzie"
.
A to tylko zajawka sekcji premierowej!
Karnety, bilety i bezpłatne wejściówki dostępne będą online i w kasach kin od 30 października, od godziny 12:00.
