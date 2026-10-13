Pierwszy zwiastun "Narnii" Grety Gerwig. Tak wygląda magiczny świat C.S. Lewisa

Fani Narnii mogą wreszcie zajrzeć do świata, który na nowo postanowiła ożywić Greta Gerwig. Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu "Narnia: Siostrzeniec czarodzieja", opartego na książce C.S. Lewisa. Reżyserka "Barbie" tym razem zabiera widzów do magicznej krainy pełnej magii i niezwykłych stworzeń, a przy okazji opowiada o samych początkach jej istnienia.
Głównymi bohaterami filmu są Digory i Pola, dwoje przyjaciół, których życie zmienia się za sprawą wuja chłopca. Andrzej, będący czarodziejem, przenosi ich do tajemniczego świata. Na miejscu dzieci trafiają na ślad złowrogiej Jadis, muszą odnaleźć owoc Zaczarowanej Jabłoni i odkrywają, jak rodzi się Narnia. To właśnie wtedy kraina zaczyna wypełniać się zwierzętami i innymi niezwykłymi istotami.
Jedną z najważniejszych postaci w tej historii jest Aslan, któremu głosu użyczy Meryl Streep
. Decyzja o obsadzeniu aktorki w tej roli wzbudziła zainteresowanie, a sama Gerwig
wyjaśniła, że szukała kogoś, kto połączy autorytet i mądrość z lekkością, poczuciem humoru oraz dziecięcą zdolnością do zachwytu. Zależało jej na osobie po siedemdziesiątce, której doświadczenie byłoby słyszalne w głosie, ale która nie straciła ciekawości świata. Wybór zawęził się więc do wyjątkowo wąskiego grona aktorów.
W nowej "Narnii" istotną rolę odegra również muzyka. Nie jest to przypadek: w książce Lewisa Aslan powołuje świat do życia za pomocą śpiewu. Gerwig
postanowiła wykorzystać ten motyw, szukając inspiracji w rocku. W rozmowie z magazynem „Empire” reżyserka wspominała o muzykach, których twórczość miała dla niej ogromne znaczenie, wymieniając między innymi Davida Bowiego
, Paula McCartneya
, Davida Gilmoura
, Pete’a Townshenda
, Jimmy’ego Page’a
i Roberta Planta
.
Film trafi do kin w przyszłym roku.