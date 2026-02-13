Newsy Gry Keanu Reeves wraca jako John Wick! Tym razem w grze. Zobacz zwiastun
Jak zapowiadali, tak zrobili. Saber Interactive i Lionsgate odsłonili karty i pokazali światu pierwszy zwiastun gry osadzonej w świecie Johna Wicka. Keanu Reeves ponownie wcielił się w tytułowego bohatera.


Witajcie w świecie Johna Wicka. Co wiemy o nowej grze?



Gra na razie znana jest jako "John Wick", ale nie jest to oficjalny tytuł. Oprócz Reevesa w pracach nad projektem brał udział także reżyser kinowych widowisk z tego świata Chad Stahelski.

Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiemy jednak, że akcja gry rozgrywać się będzie przed wydarzeniami z filmów. Tytuł ma rozwinąć mitologię świata. Gracze mogą spodziewać się pojawienia wielu postaci znanych z dużych ekranów.

Projekt pomyślany jest jako gra AAA. Ma trafić na PlayStation 5, Xbox Series X i PC. Będzie to oczywiście akcyjniak single-player third person. Gracze będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w "gun-fu".

Lionsgate od lat mówi o planach rozbudowy świata Johna Wicka. Do tej pory skupiały się one na produkcji kolejnych filmów i seriali. Ale gra wideo również była już zapowiadana. Kiedy jednak trafi na rynek? Tego na razie nie wiemy.

Zwiastun gry "John Wick"



