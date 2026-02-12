Newsy Filmy Pierwszy zwiastun serialu "Spider-Noir"! Nicolas Cage jako udręczony detektyw
Jest już pierwszy zwiastun serialu "Spider-Noir"! Grany przez Nicolasa Cage'a bohater znacznie różni się od wcieleń Spider-Mana, jakie znaliśmy do tej pory. Teraz możemy sprawdzić, czego się spodziewać. Dodatkowo materiał zdradza datę premiery. "Spider-Noir" trafi na Prime Video 27 maja. 

"Spider-Noir" – serial z Nicolasem Cage'em dla Prime Video. Zobacz pierwszy zwiastun



Zgodnie z tym, co zdradza zwiastun, "Spider-Noir" będzie dostępny na Prime Video w dwóch wersjach: czarno-białej i kolorowej. 


Co wiemy o serialu "Spider-Noir"?



Punktem wyjścia dla serialu "Spider-Noir" jest postać Petera Parkera z lat 30., która pojawiła się w animacji "Spider-Man Uniwersum". Jednak na potrzeby serialu imię bohatera zmieniono na Ben Reilly. W komiksach jest to klon Parkera znany jako Scarlet-Spider. Co ciekawe, ta postać pojawia się w kontynuacji "Spider-Man Uniwersum" i użyczał jej tam głosu Andy Samberg.  

Dlaczego twórcy zrezygnowali z Petera i zdecydowali się na Bena? 

W wywiadzie dla "Esquire" showrunner Oren Uziel ujawnia, że dzięki temu podkreślają stan postaci. Grany przez Nicolasa Cage'a bohater jest bardzo mocno naznaczony przez swoją przeszłość. Porzucił bycie superbohaterem i ze wszystkich sił stara się być zwykłym prywatnym detektywem. Ale przeszłość nie da mu łatwo o sobie zapomnieć.

