Piotr Kmiecik nie żyje. Jeden z najlepszych polskich montażystów miał 49 lat

W wieku 49 lat zmarł jeden z najbardziej cenionych polskich montażystów, Piotr Kmiecik. Jego filmografia liczyła kilkadziesiąt tytułów, w tym takie głośne produkcje jak "Kos", "Znachor", "Wataha i "Kruk".
Piotr Kmiecik: życie i twórczość
Kmiecik urodził się 19 czerwca 1976 roku. W 2003 ukończył wydział montażu w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. Był członkiem Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej, a także współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Montażystów.
W trakcie trwającej ponad dwie dekady kariery zdobył m.in. dwie nagrody na festiwalu w Gdyni (za "Chrzest
" i "Kosa
"), a także cztery nominacje do Orłów. Pozostawił po sobie kino precyzyjne, emocjonalne i głęboko humanistyczne
- możemy przeczytać we wpisie pożegnalnym na facebookowym profilu Orłów. Kmiecik
przez wiele lat związany był ze ze stacją TVN, montując m.in. "Alfabet mafii
", "Magdę M.
", "BrzydUlę
", "Odwróconych
", "Usta usta
", "Lekarzy
", "Drugą szansę
", "Diagnozę
" i "Motyw
". Współpracował z takimi reżyserami jak: Maciej Pieprzyca
("Ikar. Legenda Mietka Kosza
", "Prokurator
", "Kruk
", "Idź przodem, bracie
", "Ołowiane dzieci
"), Paweł Maślona
("Motyw
", "Kos
"), Adrian Panek
("Kolory zła: Czerwień
", "Simona Kossak
"), Michał Gazda
("Napad
", "Znachor
", "Wataha
", "Śleboda
") oraz Łukasz Kośmicki
("Klangor
", "Emigracja XD
", "Edukacja XD
").
Ostatnia produkcja, przy której pracował, miniserial "Ołowiane dzieci
", zadebiutuje na Netfliksie 11 lutego.
Zwiastun serialu "Ołowiane dzieci"