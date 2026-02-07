Newsy Filmy Inne Piotr Kmiecik nie żyje. Jeden z najlepszych polskich montażystów miał 49 lat
Filmy / Inne

Piotr Kmiecik nie żyje. Jeden z najlepszych polskich montażystów miał 49 lat

Filmweb autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Piotr+Kmiecik+nie+%C5%BCyje.+Jeden+z+najlepszych+polskich+monta%C5%BCyst%C3%B3w+mia%C5%82+49+lat-165080
Piotr Kmiecik nie żyje. Jeden z najlepszych polskich montażystów miał 49 lat
źródło: East News
autor: Pawel Wodzynski
W wieku 49 lat zmarł jeden z najbardziej cenionych polskich montażystów, Piotr Kmiecik. Jego filmografia liczyła kilkadziesiąt tytułów, w tym takie głośne produkcje jak "Kos", "Znachor", "Wataha i "Kruk".      

Piotr Kmiecik: życie i twórczość



Kmiecik urodził się 19 czerwca 1976 roku. W 2003 ukończył wydział montażu w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. Był członkiem Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej, a także współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Montażystów.   


W trakcie trwającej ponad dwie dekady kariery zdobył m.in. dwie nagrody na festiwalu w Gdyni (za "Chrzest" i "Kosa"), a także cztery nominacje do Orłów. Pozostawił po sobie kino precyzyjne, emocjonalne i głęboko humanistyczne - możemy przeczytać we wpisie pożegnalnym na facebookowym profilu Orłów. 

Kmiecik przez wiele lat związany był ze ze stacją TVN, montując m.in. "Alfabet mafii", "Magdę M.", "BrzydUlę", "Odwróconych", "Usta usta", "Lekarzy", "Drugą szansę", "Diagnozę" i "Motyw". Współpracował z takimi reżyserami jak: Maciej Pieprzyca ("Ikar. Legenda Mietka Kosza", "Prokurator", "Kruk", "Idź przodem, bracie", "Ołowiane dzieci"), Paweł Maślona ("Motyw", "Kos"), Adrian Panek ("Kolory zła: Czerwień", "Simona Kossak"), Michał Gazda ("Napad", "Znachor", "Wataha", "Śleboda") oraz Łukasz Kośmicki ("Klangor", "Emigracja XD", "Edukacja XD").

Ostatnia produkcja, przy której pracował, miniserial "Ołowiane dzieci", zadebiutuje na Netfliksie 11 lutego.  

Zwiastun serialu "Ołowiane dzieci"



Najnowsze Newsy

Filmy

David Harbour w horrorze twórców "Widzę, widzę"

1 komentarz
Filmy

Z serialu "The Last of Us" do ekranizacji "The House of the Dead"

Filmy

Colman Domingo debiutuje jako reżyser. To będzie biografia ważnego muzyka

3 komentarze
Filmy

Twórca "Westworld" widział "Odyseję" Nolana. Co o niej sądzi?

17 komentarzy
Seriale Filmy

Kingpin i Daredevil w nowym "Spider-Manie"? Vincent D’Onofrio odpowiada

6 komentarzy
Filmy

Charli XCX i Takashi Miike kręcą razem horror. Brat zagra brutalnego ducha

3 komentarze
Rankingi

Wybieramy najgorętsze ekranowe rywalizacje

28 komentarzy