Piotr Stramowski robi przerwę od aktorstwa. Na ile zniknie z ekranu?

Piotr Stramowski zdecydował się na odpoczynek od aktorstwa – przez jakiś czas nie będzie realizował nowych projektów w telewizji, kinie oraz teatrze. Jak czytamy dziś na stronie Halo Tu Polsat, aktor potrzebuje dłuższej przerwy od wykonywanego zawodu, na którą nie zdobył się od czasu zakończonych studiów.
Piotr Stramowski decyduje się na odpoczynek. Powody decyzji
Przerwa Stramowskiego
nie oznacza jednak, że w najbliższym czasie nie zobaczymy go na ekranie. Przed przerwą aktor dokończył kilka produkcji, które w kolejnych miesiącach będą miały swoje premiery. Mam trochę więcej czasu teraz, ponieważ robię sobie przerwę od grania - mam na myśli aktorstwo [...] Stwierdziłem, że ten czas spożytkuję na rzeczy, których nie robiłem przez lata, a które bardzo lubiłem robić
– powiedział dziennikarzowi Polsatu Stramowski
.
Decyzja aktora wydaje się powodowana zmęczeniem i chęcią spędzenia większej ilości czasu z rodziną. Jak sam przyznał: Odkąd skończyłem szkołę, od 2012 roku, jestem non stop w pracy. Najpierw w teatrze, a potem płynnie przeszedłem do filmu i serialu. Największą moją przerwą były dwa miesiące [...] Stwierdziłem, że taki rok, może niecały, będzie ok.
Jak słyszymy, do swojej pracy aktor oczywiście planuje wrócić, być może nawet przed końcem przyszłego roku. Fani Stramowskiego
mają ponadto nie odczuć jego zniknięcia zbyt mocno. Jak sam zapewnił, w kolejce czeka jeszcze kilka premier kinowych z jego udziałem. Pierwsza z nich, "Przepis na święta"
, trafiła do kin w ten piątek. W kolejnych miesiącach aktor pojawi się także w "Narzeczonym na niby 2"
oraz "Kochanie, mamy problem!"
. W drugiej połowie 2027 roku zobaczymy go również we "Właśnie że tak!"
– filmowej kontynuacji "Nigdy w życiu!"
.
"Przepis na święta" – zwiastun filmu