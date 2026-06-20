Pippi Pończoszanka: StudioCanal i twórcy "Paddingtona" pracują nad serialem animowanym

StudioCanal sięga po klasykę literatury dziecięcej. Prace nad animowanym serialem o przygodach Pippi Pończoszanki ruszą jeszcze w tym roku.
"Pippi Pończoszanka" zmierza na ekrany
Początek prac nad animowanym serialem o przygodach Pippi Pończoszanki zaplanowany jest na październik. Ma to być nowoczesny reboot historii nieustraszonej i zabawnej bohaterki znanej z kart powieści Astrid Lindgren. Nad scenariuszem pracuje Sara Daddy
, która ma już doświadczenie w produkcjach dla dzieci – w jej CV znajdziemy m.in. "Wyspę Puffinów
" i "Noc przed Świętami w Krainie Czarów
". W projekt jako producenci zaangażowani są David Heyman
, Rosie Alison
i Rob Silva
ze studia Heyday Films, które odpowiada m.in. za "Paddingtona
".
Serial opowie o zmianach, jakie zachodzą w pewnym małym miasteczku, gdy pewnego dnia pojawia się w nim Pippi – rudowłosa, piegowata dziewczynka w niedopasowanych skarpetkach, z małpką na ramieniu, wypełnioną złotymi monetami ogromną torbą i koniem, którego może unieść. Sara Daddy
tak skomentowała swój udział w projekcie: Jako córka marynarza, który sprzeciwił się konwenansom i zabrał mnie ze szkoły, aby opłynąć świat, zawsze czułam więź z Pippi. Z ogromną przyjemnością oddaję hołd jej niezwykle niezależnemu duchowi, nieskrępowanemu umysłowi i oczywiście nadludzkiej sile. Z błyskotliwym dowcipem i ciepłem głosu Astrid Lindgren jako przewodnikiem pragniemy sprawić, by Pippi pozostała radosną, inspirującą ikoną dla dzisiejszych dzieci. To projekt marzeń.
Zobacz zwiastun serialu "Ronja, córka zbójnika"
W 2024 roku na Netflix trafiła serialowa adaptacja innej książki Lindgren
– "Ronji, córki zbójnika
". W tytułową rolę wcieliła się Kerstin Linden. Przypominamy zwiastun: