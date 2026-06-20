Newsy Seriale Pippi Pończoszanka: StudioCanal i twórcy "Paddingtona" pracują nad serialem animowanym
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Pippi Pończoszanka: StudioCanal i twórcy "Paddingtona" pracują nad serialem animowanym

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Pippi+Po%C5%84czoszanka%3A+StudioCanal+i+tw%C3%B3rcy+%22Paddingtona%22+przenios%C4%85+na+ekran+ksi%C4%85%C5%BCki+Astrid+Lindgren-167191
Pippi Pończoszanka: StudioCanal i twórcy &quot;Paddingtona&quot; pracują nad serialem animowanym
źródło: materialy promocyjne
StudioCanal sięga po klasykę literatury dziecięcej. Prace nad animowanym serialem o przygodach Pippi Pończoszanki ruszą jeszcze w tym roku.

"Pippi Pończoszanka" zmierza na ekrany


Początek prac nad animowanym serialem o przygodach Pippi Pończoszanki zaplanowany jest na październik. Ma to być nowoczesny reboot historii nieustraszonej i zabawnej bohaterki znanej z kart powieści Astrid Lindgren. Nad scenariuszem pracuje Sara Daddy, która ma już doświadczenie w produkcjach dla dzieci – w jej CV znajdziemy m.in. "Wyspę Puffinów" i "Noc przed Świętami w Krainie Czarów". W projekt jako producenci zaangażowani są David Heyman, Rosie Alison i Rob Silva ze studia Heyday Films, które odpowiada m.in. za "Paddingtona".


Serial opowie o zmianach, jakie zachodzą w pewnym małym miasteczku, gdy pewnego dnia pojawia się w nim Pippi – rudowłosa, piegowata dziewczynka w niedopasowanych skarpetkach, z małpką na ramieniu, wypełnioną złotymi monetami ogromną torbą i koniem, którego może unieść.

Sara Daddy tak skomentowała swój udział w projekcie:

Jako córka marynarza, który sprzeciwił się konwenansom i zabrał mnie ze szkoły, aby opłynąć świat, zawsze czułam więź z Pippi. Z ogromną przyjemnością oddaję hołd jej niezwykle niezależnemu duchowi, nieskrępowanemu umysłowi i oczywiście nadludzkiej sile. Z błyskotliwym dowcipem i ciepłem głosu Astrid Lindgren jako przewodnikiem pragniemy sprawić, by Pippi pozostała radosną, inspirującą ikoną dla dzisiejszych dzieci. To projekt marzeń.

Zobacz zwiastun serialu "Ronja, córka zbójnika"


W 2024 roku na Netflix trafiła serialowa adaptacja innej książki Lindgren – "Ronji, córki zbójnika". W tytułową rolę wcieliła się Kerstin Linden. Przypominamy zwiastun: 

 

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